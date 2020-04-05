Позади у новосибирцев первая неделя карантина. Впереди — еще минимум три. Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля. Сотни организаций и компаний временно закрылись, одни перевели сотрудников на удалёнку, другие — отправили в отпуск без содержания или за счет компании (интересно, много ли таких?). Обозреватель НГС Стас Соколов написал колонку о нелегком выборе, который нам предстоит сделать в ближайшее время.
Глядя на страдания людей, которые думают, чем бы таким им заняться на карантине, я немножко… недоумеваю. Хочется спросить их: а жить-то вы на что собираетесь?
Суровая реальность такова, что уже в этом месяце десятки тысяч жителей Новосибирска или вообще ничего не получат за прошлый месяц работы, или это будет какая-то сильно урезанная зарплата. Её, может быть, и хватит, чтобы просто не начать голодать. Но на оплату ипотеки или аренды квартиры, например, уже точно недостаточно.
И это только начало. Потому что заплатить зарплату за март (хотя бы наиболее ценным сотрудникам) компании, деятельность которых сейчас парализована, может быть, ещё и смогут хотя бы частично. Но о зарплате за апрель можно просто забыть. Её физически неоткуда взять.
Понимаю, что многие до сих пор уверены: у бизнесменов денег куры не клюют. Что им, дескать, достать из кубышки пару-тройку миллионов и отдать сотрудникам, которые сейчас сидят и смотрят сериалы. Но, боюсь, что вас ждет жестокое разочарование.
Да, владелец бизнеса может себе позволить более высокий уровень потребления (иначе, зачем бы ему всем этим заниматься). Но пресловутое состояние у абсолютного большинства предпринимателей — это, прежде всего, стоимость их бизнеса, которая сегодня стремится к нулю. Просто потому, что никакого бизнеса нет. Зато есть долги, есть обязательства перед поставщиками и арендодателями, есть необходимость платить налоги, наконец. И реальный баланс в этом случае (с учетом отсутствия доходов) может уйти в минус на миллионы (а то и сотни миллионов) рублей.
И потом, предприниматели тоже люди, у них есть семьи, желание выжить. Вы были бы готовы платить по кредитам, за услуги ЖКХ и так далее вместо того, чтобы дать своей семье самое необходимое? Не уверен.
Тем, кто надеется на прокуратуру и трудовую инспекцию, я хотел бы напомнить, что у нас, вообще-то, никто не должен работать до 1 мая (что же этим структурам — слова президента не указ?). А когда жалобы, таки, начнут принимать, их будет столько, что эти уважаемые структуры не смогут разгрести и за год. Но даже если вашего начальника посадят в тюрьму, в вашем кошельке не прибавится ни копейки. Придется ждать банкротства и надеяться на распродажу активов, что в условиях тотального кризиса будет крайне непростой задачей.
Не стоит утешать себя мыслью, что лично вас это не коснется, поскольку вы же не работаете в турфирме, в ресторане, в торговом центре и так далее. Угрозы увольнений нависли уже над работниками швейных и обувных предприятий. Зачем производить новую продукцию, если её просто негде продавать? У пищевки дела получше, но и это ненадолго. Появление в стране целой армии безработных сильно сократит спрос на всё, даже со стороны тех, у кого работа ещё есть. Люди просто начнут экономить. Точнее, уже начали.
Не удастся отсидеться в тихой гавани и бюджетникам. При нынешних ценах на нефть у государства будет все меньше денег их содержать. И если даже привычные оклады будут продолжать выплачиваться за счет простого печатанья денег, то реальную покупательную способность сожрет инфляция.
К чему я это всё говорю? Хотелось бы, чтобы все мы как можно скорее поняли простую вещь. Последствия паралича экономики будут куда более катастрофическими, чем эпидемия. Даже если нас ждет самый суровый её «итальянский» вариант.
Да, коронавирус может представлять смертельную опасность. Да, какое-то количество людей, скорее всего, погибнет — в том числе и тех, у кого не было никаких видимых заболеваний. Но с этим, увы, ничего не поделаешь. Вирус уже здесь, им инфицировано куда больше людей, чем выявили тесты. И даже если загнать всех по домам, он все равно будет продолжать распространяться, пусть это будет происходить медленнее. Особенно в условиях, когда продолжают работать промышленные предприятия, транспорт, продовольственные магазины и так далее. Увы, как выяснилось, полноценный карантин наше государство позволить себе не может.
Смерть трагична. Но, я хотел бы напомнить, что в прошлом году от ДТП в Новосибирской области погибли 270 человек (и еще больше 3000 оказались в больнице или даже стали инвалидами). Практически все они были относительно здоровыми людьми, авария не ускорила их кончину, а была единственной её причиной. Но, прямо скажем, я не помню, чтобы эти (жуткие, на самом деле, цифры) кого-то очень сильно пугали. Просто мы привыкли к смертям на дорогах, вот и всё.
«Самоизоляция» на неделю-другую — это, наверняка, разумная мера, которая позволяет медикам выиграть время, подготовиться. Но дальше придется принять невероятно трудное, но единственно возможное решение — начать работать. Да, с соблюдением максимальных мер безопасности. Да, при разумных ограничениях вроде более свободной посадки в общепите или сохранении запрета на массовые мероприятия. Да, с соблюдением строгих правил личной гигиены. Да, с возможной изоляцией лиц, входящих в группу повышенного риска. Но работать.
Иначе уже к лету мы получим десятки тысяч отчаявшихся людей, которым просто не на что купить поесть. Не в баре посидеть, не модную вещь приобрести — а просто еды. И никто пока помогать им, судя по всему, не готов. Что будут делать эти люди, я не хочу даже думать. Особенно, если ситуация будет ухудшаться и их число будет расти. Это вам, знаете ли, не студентов с плакатиками на митингах разгонять. В случае наступления хаоса погибнет куда больше людей. И не только в результате прямого насилия, но и от болезней, которые сегодня легко излечимы.
И без всякого коронавируса экономику нашей с вами страны ждут крайне непростые времена, а всех нас — суровые испытания. Поверьте человеку, который получил трудовую книжку в 1989 году и своими глазами видел, как буквально за несколько месяцев рассыпалось в труху государство, которое, знаете ли, было помощнее нынешнего. Честное слово, совсем не хочется все это повторять. А мы, увы, можем.
Вы сейчас работаете или отдыхаете?
Корреспондент НГС Елена Гурьянова поговорила с бизнесменами о том, как на них отразится нерабочая неделя. Владельцы крупнейших бизнесов признались, что им уже сейчас нечем платить зарплату.
3 апреля власти НСО пообещали отсрочку по кредитам и налогам для предпринимателей, которые входят в наиболее пострадавшие отрасли. Господдержку получат в первую очередь те компании, которые сохранят рабочие места и не будут увольнять людей.
Удар по бизнесу губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал так: сначала получат информацию о мерах федеральной поддержки, а потом оценят ситуацию и будут принимать решение.
Каким отраслям в Новосибирской области с 6 апреля разрешили возобновить работу — читайте тут.
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