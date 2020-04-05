Смерть трагична. Но, я хотел бы напомнить, что в прошлом году от ДТП в Новосибирской области погибли 270 человек (и еще больше 3000 оказались в больнице или даже стали инвалидами). Практически все они были относительно здоровыми людьми, авария не ускорила их кончину, а была единственной её причиной. Но, прямо скажем, я не помню, чтобы эти (жуткие, на самом деле, цифры) кого-то очень сильно пугали. Просто мы привыкли к смертям на дорогах, вот и всё.

«Самоизоляция» на неделю-другую — это, наверняка, разумная мера, которая позволяет медикам выиграть время, подготовиться. Но дальше придется принять невероятно трудное, но единственно возможное решение — начать работать. Да, с соблюдением максимальных мер безопасности. Да, при разумных ограничениях вроде более свободной посадки в общепите или сохранении запрета на массовые мероприятия. Да, с соблюдением строгих правил личной гигиены. Да, с возможной изоляцией лиц, входящих в группу повышенного риска. Но работать.



Иначе уже к лету мы получим десятки тысяч отчаявшихся людей, которым просто не на что купить поесть. Не в баре посидеть, не модную вещь приобрести — а просто еды. И никто пока помогать им, судя по всему, не готов. Что будут делать эти люди, я не хочу даже думать. Особенно, если ситуация будет ухудшаться и их число будет расти. Это вам, знаете ли, не студентов с плакатиками на митингах разгонять. В случае наступления хаоса погибнет куда больше людей. И не только в результате прямого насилия, но и от болезней, которые сегодня легко излечимы.

