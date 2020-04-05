Чем больше мы узнавали о правилах приготовления каши, тем больше нам хотелось плюнуть на все и уйти заедать горе бургерами и стейками. Потому что с каждой минутой копилка технологических огрехов только пополнялась. Похоже, многие каши мы всю жизнь готовили неправильно. А вы? Посмотрите, что говорят шеф-повар и диетолог, и посчитайте, сколько нарушений водится за вами. Только честно!



1. Не моете крупу



Привычка промывать крупу перед приготовлением должна быть у нас в крови. Традиция перебирать ту же гречку, выискивая в ней мусор и твердые черные зерна, а потом еще и тщательно ее мыть — это все равно что лепить пельмени всей семьей. Но родственники разъехались, крупы стали значительно чище, и необходимость мыть зерна как-то отпала. Но этим правилом вы пренебрегаете зря.

