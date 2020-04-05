Чем больше мы узнавали о правилах приготовления каши, тем больше нам хотелось плюнуть на все и уйти заедать горе бургерами и стейками. Потому что с каждой минутой копилка технологических огрехов только пополнялась. Похоже, многие каши мы всю жизнь готовили неправильно. А вы? Посмотрите, что говорят шеф-повар и диетолог, и посчитайте, сколько нарушений водится за вами. Только честно!
1. Не моете крупу
Привычка промывать крупу перед приготовлением должна быть у нас в крови. Традиция перебирать ту же гречку, выискивая в ней мусор и твердые черные зерна, а потом еще и тщательно ее мыть — это все равно что лепить пельмени всей семьей. Но родственники разъехались, крупы стали значительно чище, и необходимость мыть зерна как-то отпала. Но этим правилом вы пренебрегаете зря.
Во-первых, не все крупы настолько чисты, как кажутся. Пшено, например, рекомендуют мыть несколько раз (не лишним будет еще и ошпарить в финале), потому что это одна из самых грязных круп. Также обязательно мойте перловку и нешлифованный рис. Во-вторых, только мытые крупы раскрывают полный вкус. Киноа может вообще горчить, если ее предварительно не промыть.
— У киноа сладковатый ореховый привкус. Если ее не промыть, вместо приятного аромата вы получите горечь. Кстати, вкус раскроется лучше, если перед варкой крупу несколько минут обжарить на сухой сковороде, — делится лайфхаком шеф-повар Николай Ногин.
2. Не прокаливаете
Совет слегка обжарить крупу на сковороде или хотя бы нагреть ее перед приготовлением работает не только с киноа. Это отнимет у вас всего несколько минут, зато заметно раскроет вкусовые качества зерна. Причем прокаливать можно все что угодно. Даже манку часто калят и жарят с маслом, чтобы придать каше ореховый привкус. Но манкой вообще увлекаться не стоит.
— Манка готовится преимущественно из наиболее очищенной пшеницы мягких сортов. Такая крупа становится богатым источником крахмала, чистым и быстрым углеводом, быстро повышает уровень глюкозы в крови, что вызывает выброс большого количества инсулина. При частом потреблении может приводить и к набору веса, — рассказывает врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Кстати, подогретая крупа приготовится быстрее. Но учитывая время, потраченное на прокаливание, вы не сильно-то сэкономите. Но полученный вкус точно заставит вас по-новому оценить каши, на которые вы раньше даже смотреть не могли.
3. Делаете слишком сильный огонь
Как бы вы ни прокаливали и ни намывали крупу, все может испортить слишком сильный нагрев плиты или газовой горелки. Здесь работают элементарные законы физики. Вода начинает выкипать быстрее, не успевая толком впитываться в крупу, а вы в результате получите подсушенную (или даже поджаренную) кашу, которая так и останется полусырой. Обычно этому учатся максимум с третьей попытки сварить крупу, но если вы до сих пор ломаете голову над тем, почему у вас никак не получится хорошая и правильная каша, возможно, весь секрет именно в этом.
4. Открываете кастрюлю, чтобы помешать кашу
Куда вы все время лезете? Дайте каше настояться и вариться так, как она этого хочет и умеет. Ей не нужны никакие помощники. Закинули в кастрюлю и забыли о ней на несколько минут (время обычно указано на упаковке). Во-первых, некоторые способы приготовления говорят, что крупы совсем не варят, а запаривают, и одно это должно натолкнуть на мысль о том, что главное в каше именно пар. Пусть вода спокойно себе кипит и создает пар. Если вы будете постоянно поднимать крышку, чтобы проверить, как там чувствует себя ваш завтрак или обед, весь пар улетучится, и в итоге вы получите не такое вкусное блюдо, как хотели. Постоянно помешивать кашу тоже не рекомендуют. Иначе получите вязкую размазню.
5. Выбираете неправильную посуду
Как ни странно, посуда для приготовления крупы тоже не всякая подойдет. Здесь достаточно вспомнить плов, для которого в идеале нужен казан с толстыми стенками. Попробуйте приготовить его в тонкой алюминиевой кастрюле, и рискуете получить пригоревшую рисовую кашу с мясом. Так происходит с любой крупой.
— Хорошей каше нужна кастрюля с толстым дном, в идеале — чугунная. В таре с тонкими стенками она, безусловно, сварится, но запросто подгорит, — объясняет Николай Ногин. — К тому же кастрюля не должна быть слишком маленькой. Следите, чтобы в ней было достаточно места для воздуха. Благодаря этому каша приобретет оптимальную консистенцию.
6. Нарушаете пропорции и время готовки
Для всех круп, за исключением риса, действует четкое правило: на одну часть крупы должно приходиться две части воды (пропорции с рисом — 1 к 1,5). Четко придерживайтесь этого правила. Большая порция воды заставит вас открыть крышку, чтобы ее выпарить, а об открытой крышке мы уже говорили. Также стоит прислушиваться и к цифрам, которые говорят о том, сколько нужно готовить кашу. Хотите, чтобы крупа хрустела на зубах, — смело выключайте плиту раньше времени и скорее накладывайте обед в тарелку. А чтобы добавить в блюдо угольки, достаточно подержать крупу на огне на 10 минут дольше. Это, конечно, не смертельно, но уже не так вкусно.