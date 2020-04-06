«Всё не так плохо»: успешный бизнесмен устроился воспитателем в детский дом и ему нравится

Максиму Носковцу 33 года, у него есть жена, несколько бизнес-проектов и желание помогать детям, оставшимся без родителей. Три года назад он подал заявку на участие в проекте «Наставничество» и взял на попечительство ребёнка. Волонтёрство настолько затянуло сибиряка, что он устроился воспитателем в детский дом на постоянную основу. Корреспондент НГС поговорила с Максимом — он рассказал о своей работе, о том, как важно сохранить грань между другом и воспитателем для ребёнка, а также развеял стереотипы о детских домах.
— Как получилось, что вы стали наставником для ребёнка из детского дома?
— Я увидел рекламу проекта «Наставничество» на билбордах в городе от благотворительного фонда «Солнечный город» — это было три года назад. Прошел тренинги, собрал необходимые справки и стал наставником для ребенка из детского дома. Постепенно втянулся в волонтерство, стал участником еще одного проекта — «Волонтерский караван». По выходным мы ездили в детские учреждения Новосибирской области, и параллельно встречался со своим подопечным (не люблю это слово) ребёнком.
— Что входит в обязанности наставника? Как это устроено изнутри?
— Основная обязанность — общаться с ребёнком на регулярной основе. Выбирать — нельзя. Ребёнка наставнику подбирают психологи проекта, и это 100% попадание. Еще не было случаев, чтобы дети не сходились со взрослыми, они всегда с удовольствием идут на контакт. У них тоже спрашивают, хотят ли они участвовать в проекте, силой ребёнку наставника никто не даст.
— Расскажите про вашего ребёнка?
— Зовут Хасан, ему 15 лет сейчас. Мы с ним дружим уже три года. Он постоянно меняется, но приятно наблюдать, что эти изменения в лучшую сторону. Сейчас мы видимся намного чаще, и даже несмотря на карантин, когда другие наставники не могут встречаться со своими подопечными, мы регулярно встречаемся и общаемся.
— Как вышло, что вы стали работать в детском доме воспитателем?
— Это решение далось непросто: думал с середины декабря до окончания новогодних праздников, взвешивал, советовался с родными и друзьями. Страх был до самой первой смены — а вдруг не получится? Вдруг не справлюсь? Да, я знал всех детей в учреждении. Но был скорее для них взрослым другом, чем воспитателем. В этом главная разница проекта «Наставничество» и работы. Когда ты наставник, то ты в первую очередь друг — поговорить, подурачиться, где-то чуть-чуть поучить. Когда ты воспитатель — приходится следить за учебой, за расписанием, за поведением. Это немного другой уровень отношений. Но я всё равно стараюсь оставаться для них скорее другом, чем ментором.
— Вы помните свою первую смену в роли воспитателя?
— Я волновался всю дорогу! А мне до работы ехать — час. С большей частью детей и коллектива я уже был знаком, меня ждали, особенно дети. Пока проходил медосмотр, они часто писали мне и спрашивали, когда я уже выйду на работу.
— После того, как вы стали воспитателем, ваши отношения с детьми изменились?
— Думаю, что нет, как и моё к ним. У нас в учреждении больше 40 человек, от 7 до 18 лет. С большинством детей мы знакомы уже достаточно давно, поэтому я для них по-прежнему больше друг, с которым можно поговорить обо всем и спросить совета на любую тему, чем воспитатель, который следит за ними и учит, как правильно жить.
— Есть любимчики?
— Любимчиков нет, кроме своего подопечного (опять это слово). Считаю это не совсем уместным, так как всем детям хочется внимания.
— Это теперь ваша основная работа?
— Нет, так как заработная плата педагогов в нашей стране, к сожалению, оставляет желать лучшего. Работаю воспитателем по графику 2 через 2 с раннего утра до позднего вечера.
— А ваш бизнес?
— Бизнес остался и сейчас (надеюсь, выживет в свете последних событий), предприниматель я с 2009 года, есть несколько разных направлений бизнеса (табачные изделия и услуги для бизнеса по производству печатей и штампов), которые сейчас в основном сосредоточены в интернете.
— Как ваши близкие отнеслись к решению стать воспитателем?
— У меня прекрасная супруга, которая поддерживает меня во всех начинаниях и делах, как жена декабриста.
— Вы можете оформить опеку над своим подопечным или над любым другим ребёнком?
— Опеку может оформить практически любой желающий, подходящий под государственные рамки в этом плане — сам, если честно, об этом пока не задумывался, до этого вопроса.
— Про детские дома рассказывают разные истории, чаще — неблагополучные...
— Стереотип о том, что в детских домах страшно, там вырастают только неблагополучные дети, мне кажется, идет с советских времен и будет присутствовать еще очень долго. На самом деле всё не так плохо и печально, как многие думают. В учреждениях есть всё необходимое для детей — классные коллективы педагогов, которые работают по призванию, а не ради денег. Дети практически ничем не отличаются от обычных домашних, за исключением, наверное, только того, что им не хватает ласки и любви, а еще они с детства учатся самостоятельности и жизни в коллективе. А в этом есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, дети быстро взрослеют, с другой стороны, остаются неприспособленными к каким-то вещам, которые мы берем из семьи. Привычка к тому, что всё общее, тоже со временем становится проблемой — трудно понять, что твое — это твое, а чужое — чужое. Или, например, во многом за детей делают выбор взрослые, а потом получается, что они не могут принять элементарное решение.
— Как вы проводите время с детьми? Чем занимаетесь?
— У нас есть распорядок дня, который мы стараемся соблюдать. Учимся, играем, занимаемся домашними делами, всё как и у обычных детей.
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