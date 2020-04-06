«Всё не так плохо»: успешный бизнесмен устроился воспитателем в детский дом и ему нравится

— А ваш бизнес?

— Бизнес остался и сейчас (надеюсь, выживет в свете последних событий), предприниматель я с 2009 года, есть несколько разных направлений бизнеса (табачные изделия и услуги для бизнеса по производству печатей и штампов), которые сейчас в основном сосредоточены в интернете.

— Как ваши близкие отнеслись к решению стать воспитателем?

— У меня прекрасная супруга, которая поддерживает меня во всех начинаниях и делах, как жена декабриста.

— Вы можете оформить опеку над своим подопечным или над любым другим ребёнком?

— Опеку может оформить практически любой желающий, подходящий под государственные рамки в этом плане — сам, если честно, об этом пока не задумывался, до этого вопроса.