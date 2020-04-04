Пока в России придумывают, как бы эффективнее разогнать всех по домам (мы же особенные, нам не обязательно соблюдать карантин, да и вообще коронавирус — это выдумка!), в других странах и городах мира уже нашли действенные меры. Кого гонят с улиц палками, на кого-то в прямом эфире кричит мэр, а где-то ввели такие штрафы, что высовывать нос на улицу — сплошное разорение. Так что нам еще, можно сказать, повезло. Давайте устроимся поудобнее в своих любимых креслах и посмотрим, чего стоит сдерживать режим самоизоляции на планете.
Италия: на нарушителей карантина орут дроны
Мэр города Мессина в итальянской Сицилии, не стесняясь в выражениях, начинает на чем свет стоит поносить своих сограждан, кого только увидит на улице. Чтобы отслеживать нарушителей домашнего режима и кричать на них, у него есть армия дронов. Стоит вам выйти на улицу, как вас тут же заметят и будут гнать воплями и отборными ругательствами до тех пор, пока вы снова не окажетесь взаперти.
Видео: euronews (in English) / YouTube
Вообще, у мэров итальянских городов особенные отношения с народом. Они никогда не стесняются в выражениях и всегда очень доходчиво объясняют свои требования, а если до кого-то не доходит с первого раза, находят подходящие эпитеты.
Индия: загоняют домой палками
Индийская полиция устраивает с местными жителями своеобразную игру в казаки-разбойники. Кто не спрятался, они не виноваты и при каждом удобном случае хлещут палками всех, кто попадется под руку (а попадаются только те, кому не сидится дома). Кто-то пытается откупиться, но честным копам куда больше по душе вмазать пару раз по чьим-нибудь ягодицам.
Видео: News Front / YouTube
Германия: приготовьтесь раскошелиться
В Берлине решили, что нет лучшего наказания, чем удар по кошельку. Поэтому всем, кто не хочет лишний раз расставаться с сотней евро, лучше сидеть дома. Штраф ждет тех, кто окажется «вне своей квартиры или места пребывания без уважительной причины». Но это еще не все. Если у вас оказалась уважительная причина, а на малолюдной улице вы умудрились приблизиться к кому-то ближе, чем на 1,5 метра, сумма штрафа составит до 2,5 тысячи евро. Свои санкции есть и для рестораторов, которые зачем-то захотят открыть свои заведения во время карантина, и для отельеров, которые решат разместить в номерах туристов — до 10 тысяч евро.
Пакистан: улыбаемся и ползем
В некоторых странах проблема не только в людях, которые пытаются покинуть свои убежища, а в тех, кто исполняет приказы «наказать любого нарушителя карантинного порядка». Точных инструкций, как это делать, нет, и каждый исполнитель понимает наказание в меру своей фантазии и жестокости. В Пакистане изгонять желание нарушать карантин решили физическими нагрузками. Главное — собрать всех кучнее.
Punishment against #coronavirus #Covid_19 #StayAtHomeAndStaySafe quarantine in #Pakistan pic.twitter.com/yefIitAlIF— Sadaqat Hotak (@hotak_sadaqat) March 29, 2020
Нигерия: делай добро и бросай его в воду
Нарушителей карантина в Нигерии заставляют плавать в сточных канавах в качестве наказания. Более четких инструкций у местной полиции, видимо, нет.
Give them clear instructions. See an example below. Why are quarantine violators forced to swim in gutters as punishment? https://t.co/Wr6JFuwjHN pic.twitter.com/OJN5b9DHZ4— Akin Akíntáyọ̀ 🏳️🌈 #European (@forakin) April 2, 2020
Венесуэла: марафон зараженных
А вот в Венесуэле (где, похоже, не слышали о правиле полутора метров) придумали самый странный и сомнительный метод наказания для нарушителей. Их просто собирают в одну колонну и заставляют бежать по городу в сопровождении полицейских машин и автобусов. Всадники апокалипсиса в Южной Америке, похоже, выглядят как-то так.
Punishment for Venezuelans who don’t follow quarantine. What a great way to spread the virus even more....#Venezuela #Coronavirus pic.twitter.com/JmBNsUJoaS— CNW (@ConflictsW) April 1, 2020
Чечня: не говорите, что вы не слышали
Пока вам по несколько раз в день приходят сообщения от МЧС о том, что не стоит высовываться на улицу, в Чечне к вопросу подошли кардинально и открыли радикальную систему оповещений, чтобы точно до каждого дошло. Здесь регулярно из минарета в громкоговоритель кричит человек, сообщающий, что любому, кто нарушит карантин, не поздоровится. Жаловались на громкие молитвы из турецких минаретов на отдыхе? А как вам такое?
Видео: Kris Loy / YouTube