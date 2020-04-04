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В Индии за нарушение карантина заставят приседать. И это самое безобидное

В Индии за нарушение карантина заставят приседать. И это самое безобидное

Пока в России придумывают, как бы эффективнее разогнать всех по домам (мы же особенные, нам не обязательно соблюдать карантин, да и вообще коронавирус — это выдумка!), в других странах и городах мира уже нашли действенные меры. Кого гонят с улиц палками, на кого-то в прямом эфире кричит мэр, а где-то ввели такие штрафы, что высовывать нос на улицу — сплошное разорение. Так что нам еще, можно сказать, повезло. Давайте устроимся поудобнее в своих любимых креслах и посмотрим, чего стоит сдерживать режим самоизоляции на планете.

Италия: на нарушителей карантина орут дроны

Мэр города Мессина в итальянской Сицилии, не стесняясь в выражениях, начинает на чем свет стоит поносить своих сограждан, кого только увидит на улице. Чтобы отслеживать нарушителей домашнего режима и кричать на них, у него есть армия дронов. Стоит вам выйти на улицу, как вас тут же заметят и будут гнать воплями и отборными ругательствами до тех пор, пока вы снова не окажетесь взаперти.

Видео: euronews (in English) / YouTube

Вообще, у мэров итальянских городов особенные отношения с народом. Они никогда не стесняются в выражениях и всегда очень доходчиво объясняют свои требования, а если до кого-то не доходит с первого раза, находят подходящие эпитеты.

Индия: загоняют домой палками

Индийская полиция устраивает с местными жителями своеобразную игру в казаки-разбойники. Кто не спрятался, они не виноваты и при каждом удобном случае хлещут палками всех, кто попадется под руку (а попадаются только те, кому не сидится дома). Кто-то пытается откупиться, но честным копам куда больше по душе вмазать пару раз по чьим-нибудь ягодицам.

Видео: News Front / YouTube

Германия: приготовьтесь раскошелиться

В Берлине решили, что нет лучшего наказания, чем удар по кошельку. Поэтому всем, кто не хочет лишний раз расставаться с сотней евро, лучше сидеть дома. Штраф ждет тех, кто окажется «вне своей квартиры или места пребывания без уважительной причины». Но это еще не все. Если у вас оказалась уважительная причина, а на малолюдной улице вы умудрились приблизиться к кому-то ближе, чем на 1,5 метра, сумма штрафа составит до 2,5 тысячи евро. Свои санкции есть и для рестораторов, которые зачем-то захотят открыть свои заведения во время карантина, и для отельеров, которые решат разместить в номерах туристов — до 10 тысяч евро.

Пакистан: улыбаемся и ползем

В некоторых странах проблема не только в людях, которые пытаются покинуть свои убежища, а в тех, кто исполняет приказы «наказать любого нарушителя карантинного порядка». Точных инструкций, как это делать, нет, и каждый исполнитель понимает наказание в меру своей фантазии и жестокости. В Пакистане изгонять желание нарушать карантин решили физическими нагрузками. Главное — собрать всех кучнее.

Нигерия: делай добро и бросай его в воду

Нарушителей карантина в Нигерии заставляют плавать в сточных канавах в качестве наказания. Более четких инструкций у местной полиции, видимо, нет.

Венесуэла: марафон зараженных

А вот в Венесуэле (где, похоже, не слышали о правиле полутора метров) придумали самый странный и сомнительный метод наказания для нарушителей. Их просто собирают в одну колонну и заставляют бежать по городу в сопровождении полицейских машин и автобусов. Всадники апокалипсиса в Южной Америке, похоже, выглядят как-то так.

Чечня: не говорите, что вы не слышали

Пока вам по несколько раз в день приходят сообщения от МЧС о том, что не стоит высовываться на улицу, в Чечне к вопросу подошли кардинально и открыли радикальную систему оповещений, чтобы точно до каждого дошло. Здесь регулярно из минарета в громкоговоритель кричит человек, сообщающий, что любому, кто нарушит карантин, не поздоровится. Жаловались на громкие молитвы из турецких минаретов на отдыхе? А как вам такое?

Видео: Kris Loy / YouTube

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коронавируснаказаниекарантин
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