Германия: приготовьтесь раскошелиться

В Берлине решили, что нет лучшего наказания, чем удар по кошельку. Поэтому всем, кто не хочет лишний раз расставаться с сотней евро, лучше сидеть дома. Штраф ждет тех, кто окажется «вне своей квартиры или места пребывания без уважительной причины». Но это еще не все. Если у вас оказалась уважительная причина, а на малолюдной улице вы умудрились приблизиться к кому-то ближе, чем на 1,5 метра, сумма штрафа составит до 2,5 тысячи евро. Свои санкции есть и для рестораторов, которые зачем-то захотят открыть свои заведения во время карантина, и для отельеров, которые решат разместить в номерах туристов — до 10 тысяч евро.

Пакистан: улыбаемся и ползем

В некоторых странах проблема не только в людях, которые пытаются покинуть свои убежища, а в тех, кто исполняет приказы «наказать любого нарушителя карантинного порядка». Точных инструкций, как это делать, нет, и каждый исполнитель понимает наказание в меру своей фантазии и жестокости. В Пакистане изгонять желание нарушать карантин решили физическими нагрузками. Главное — собрать всех кучнее.

