Мы с фотографом собираемся ехать с ординаторами городской клинической больницы № 2 — от одного из её отделений, которое находится на улице Кошурникова. На нас уже надеты маски, в карманах лежат антисептики. Мы подходим к двери рядом с табличкой «Поликлиническое отделение» и видим объявление — выясняется, что это вход только для пациентов с высокой температурой.



Заходим в другую дверь и оказываемся под прицелом — на входе нам сразу же меряют температуру бесконтактным термометром. Если бы она была повышенной, то нас бы не пустили через эту дверь. Температуры нет, поэтому теперь мы можем поговорить с сотрудниками больницы перед объездом пациентов. В этой больнице работают 11 ординаторов.