В борьбе с распространением коронавирусной инфекции сейчас задействованы не только опытные врачи, но и молодые кадры — студенты медколледжа и НГМУ, а также ординаторы. Последние очень помогают участковым терапевтам — выезжают на дом к пациентам, которые находятся на карантине, осматривают, берут анализы на коронавирус, принимают в больницах. Журналист НГС Мария Тищенко и фотокорреспондент Ольга Бурлакова вместе с ординатором съездили к пациентам, которые сидят дома после поездки в эпидемиологически неблагоприятные страны.
Сейчас, во время борьбы с распространением коронавирусной инфекции, врачам медицинских учреждений Новосибирской области помогают ординаторы и студенты — пациентов очень много, и действующих сотрудников не хватает. Всего в такой работе задействованы 160 ординаторов, 115 студентов медколледжа четвёртого курса и 345 студентов НГМУ шестого курса.
Мы с фотографом собираемся ехать с ординаторами городской клинической больницы
Заходим в другую дверь и оказываемся под прицелом — на входе нам сразу же меряют температуру бесконтактным термометром. Если бы она была повышенной, то нас бы не пустили через эту дверь. Температуры нет, поэтому теперь мы можем поговорить с сотрудниками больницы перед объездом пациентов. В этой больнице работают 11 ординаторов.
Главный врач городской клинической больницы
— Это аккредитованные специалисты: они имеют полное право работать участковыми терапевтами. Основная масса, восемь человек, — это те, кто прикреплён к нашим кафедрам клинической больницы. Мы их готовим по особой программе: они прекрасно знают медицинскую информационную систему, что крайне важно. Они выполняют те же функции, что и участковые терапевты. Конечно, заведующие отделениями их щадят: они выезжают к пациентам, у которых нет высокой температуры, признаков ОРВИ, но мы более 200 пациентов имеем в карантине — это те, кто прибыл из эпидемиологически неблагоприятных стран, плюс практически 100 человек уже контактных. Поэтому это колоссальная помощь участковым терапевтам — 11 человек дополнительно.
Этих ординаторов устроили в больницу по трудовому договору.
— Это очень важная позиция: они себя чувствуют полноценными членами нашего сообщества врачей. Ситуация пандемии — это особые условия для проверки: кто её выдерживает, будут не просто полноценными врачами, но и абсолютно мотивированными профессионалами, которые понимают и пациента, и возможности неотложной помощи, и работу в достаточно жёстких условиях, — считает Любовь Шпагина.
Именно на этой площадке — территориальная поликлиника, которая приближена к населению, — работают четыре ординатора. Кто-то обзванивает пациентов из групп риска, кто-то принимает в инфекционном кабинете с отдельным входом пациентов с повышенной температурой, а кто-то ездит по домам.
Пока я разговариваю с главным врачом, в поликлинику приходит бабушка. Врачи сразу же объясняют ей, что нужно сидеть дома и вызывать сотрудников больницы на дом.
— А я за рецептом пришла. Возьму и за лекарствами поеду, — говорит она.
Любовь Шпагина объясняет ей, что нужно сидеть дома и что можно попросить о помощи волонтёров. К разговору подключается заведующая третьим терапевтическим отделением больницы Татьяна Максимова. Она приносит рецепт, а потом сотрудники больницы решают, что сами помогут бабушке и привезут лекарства на дом.
Главврач говорит, что у людей пока ещё есть недопонимание: сотрудники больницы должны наблюдать за пациентами (их 200 человек), которые на карантине, а ещё бывают дни, когда в поликлинику приходят до 800 пациентов.
— Важно, чтобы в поликлиники сейчас не приходили пациенты. К сожалению, они приходят без масок. Сейчас настолько взлетели цены на них — это не обосновано. Дефицит масок преодолеем, если правильно информируем пациентов: каждый может сшить маску сам. К тому же многоразовые сшитые маски хорошо обрабатываются. Я считаю, что мой заместитель — призёр конкурса на лучшую сшитую маску, — показывает Любовь Шпагина на заместителя главного врача по поликлинической работе Светлану Кармановскую.
Любовь Шпагина рассказывает, что в больнице есть установки, и они сами делают дезсредство анолит, поэтому проблем с ним нет. Даже водителям такси его предоставляют:
— У нас в карманах с собой всегда есть дезсредство. Давайте вас обработаем, — говорит главврач и распыляет его мне на перчатки. Все поверхности в больнице обрабатываются каждые два часа.
После обработки рук мы проходим дальше и смотрим, как работают ординаторы, которые обзванивают людей из группы риска с хроническими заболеваниями, старше 65 лет. Они спрашивают, какое у них самочувствие, нет ли контактов с родственниками, которые прилетели из других стран, нет ли катаральных явлений. Теперь, согласно новому постановлению главного санитарного врача России, тесты будут делать и людям старше 65 лет с признаками ОРВИ.
Если пациенты с температурой всё же приходят в больницу, то попадают в отдельный инфекционный кабинет. Врач-ординатор Евгения Золотухина собирает эпидемический анамнез — были ли они за границей, были ли родственники, имели ли контакт с кем-то, кто выезжал за границу:
— Если эпиданамнез отягощён (были рискованные ситуации), то вызываю скорую помощь и отправляю в инфекционную больницу, если нет и пациент не нуждается в больничном листе, я могу самостоятельно назначить терапию от ОРВИ. Если требуется больничный лист, тогда направляю к участковому терапевту.
Евгения Золотухина отмечает, что нагрузка увеличилась, но они справляются.
— Нагрузка возросла из-за граждан с паникёрскими настроениями, мы же наблюдаем пациентов прилетевших. По понедельникам нагрузка побольше, потому что принимаем тех, кто на выходных заболел, во вторник и в среду уже значительно меньше, пустые коридоры, — объясняет Татьяна Максимова.
Заместитель главного врача по поликлинической работе Светлана Кармановская говорит, что в субботу и воскресенье врачам приходится работать, потому что прилетают туристы, в помощи никому не отказывают.
— Укомплектованность неплохая у нас, но хотелось бы 100%. Сейчас в поликлинике восемь терапевтов из 10 участков — укомплектованность 80%.
Мы посмотрели, как ординаторы справляются в самой поликлинике, и поехали к пациентам вместе с ординатором, который должен осмотреть их на дому. Такие разъезды обычно начинаются в 9 утра. Ординаторы ходят по домам в одноразовых хирургических халатах, маске-респираторе и в высоких бахилах.
Ординатор Хуснеддин Кодиров, с которым мы выезжаем, начал сотрудничать с поликлиникой
— Работа хорошая, занятость есть. Плюс вклад в общество — меня всё устраивает. А кто будет, если не я? Если все будут бояться, то все дома будут сидеть, — уверен Денис.
Таксист Денис признается, что ему интересно возить врачей, общаться с ними:
— Врачи — абсолютно другие люди. У них своя жизнь, постоянная спешка. Все разные: кто-то чётко, по-военному, кто-то — нет. Главное — работу свою знают, выполняют, я им в этом помогаю.
Ординатор меряет пациентам давление и температуру, осматривает и делает пульсоксиметрию. Расспрашивает, в какой стране они отдыхали. В принципе, всё это проходит достаточно быстро.
Пациенты, у которых мы были, захотели остаться анонимными, несмотря на то, что признаков ОРВИ у них нет. Некоторые и вовсе не хотят разговаривать со СМИ. Среди них оказался врач-эпидемиолог.
— Я эпидемиолог, поэтому не переживаю. Всё нормально будет, скоро закончится, — говорит одна из пациенток.
Она считает, что действительно важно придерживаться мер, о которых все говорят:
— Если прочитать про испанку, эпидемию в Европе, именно эти меры и применялись. Разобщение людей приведёт к тому, что вирус не будет передаваться от одного человека к другому и сама эпидемия пойдёт на спад. Чем меньше будет больных, тем лучше.
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