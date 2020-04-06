6 апреля понедельник
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Новый случай коронавируса в Новосибирске
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
По распоряжению губернатора региона,&nbsp;<a href="https://news.ngs.ru/more/69049801/" target="_blank" class="_">врачам предоставляют такси</a> для подобных выездов

По распоряжению губернатора региона, врачам предоставляют такси для подобных выездов

В борьбе с распространением коронавирусной инфекции сейчас задействованы не только опытные врачи, но и молодые кадры — студенты медколледжа и НГМУ, а также ординаторы. Последние очень помогают участковым терапевтам — выезжают на дом к пациентам, которые находятся на карантине, осматривают, берут анализы на коронавирус, принимают в больницах. Журналист НГС Мария Тищенко и фотокорреспондент Ольга Бурлакова вместе с ординатором съездили к пациентам, которые сидят дома после поездки в эпидемиологически неблагоприятные страны.

Сейчас, во время борьбы с распространением коронавирусной инфекции, врачам медицинских учреждений Новосибирской области помогают ординаторы и студенты — пациентов очень много, и действующих сотрудников не хватает. Всего в такой работе задействованы 160 ординаторов, 115 студентов медколледжа четвёртого курса и 345 студентов НГМУ шестого курса.

На входе в поликлинику написано, что пациенты с температурой должны входить в другую дверь

На входе в поликлинику написано, что пациенты с температурой должны входить в другую дверь

Мы с фотографом собираемся ехать с ординаторами городской клинической больницы № 2 — от одного из её отделений, которое находится на улице Кошурникова. На нас уже надеты маски, в карманах лежат антисептики. Мы подходим к двери рядом с табличкой «Поликлиническое отделение» и видим объявление — выясняется, что это вход только для пациентов с высокой температурой.

Заходим в другую дверь и оказываемся под прицелом — на входе нам сразу же меряют температуру бесконтактным термометром. Если бы она была повышенной, то нас бы не пустили через эту дверь. Температуры нет, поэтому теперь мы можем поговорить с сотрудниками больницы перед объездом пациентов. В этой больнице работают 11 ординаторов.

Любовь Шпагина, как и другие врачи клиники, носит в кармане дезсредства. Она говорит, что сейчас для их пациентов анализ ПЦР делает инфекционная больница — с его помощью проверяют наличие антител к вирусу, а антигены ищут в Центре эпидемиологии и дезинфекции на Челюскинцев

Любовь Шпагина, как и другие врачи клиники, носит в кармане дезсредства. Она говорит, что сейчас для их пациентов анализ ПЦР делает инфекционная больница — с его помощью проверяют наличие антител к вирусу, а антигены ищут в Центре эпидемиологии и дезинфекции на Челюскинцев

Главный врач городской клинической больницы № 2 Любовь Шпагина поясняет, что клинические ординаторы у них работают практически как врачи:

— Это аккредитованные специалисты: они имеют полное право работать участковыми терапевтами. Основная масса, восемь человек, — это те, кто прикреплён к нашим кафедрам клинической больницы. Мы их готовим по особой программе: они прекрасно знают медицинскую информационную систему, что крайне важно. Они выполняют те же функции, что и участковые терапевты. Конечно, заведующие отделениями их щадят: они выезжают к пациентам, у которых нет высокой температуры, признаков ОРВИ, но мы более 200 пациентов имеем в карантине — это те, кто прибыл из эпидемиологически неблагоприятных стран, плюс практически 100 человек уже контактных. Поэтому это колоссальная помощь участковым терапевтам — 11 человек дополнительно.

Бабушку, пришедшую в поликлинику за рецептом, отправили домой, пообещав ей принести нужные лекарства на дом

Бабушку, пришедшую в поликлинику за рецептом, отправили домой, пообещав ей принести нужные лекарства на дом

Этих ординаторов устроили в больницу по трудовому договору.

— Это очень важная позиция: они себя чувствуют полноценными членами нашего сообщества врачей. Ситуация пандемии — это особые условия для проверки: кто её выдерживает, будут не просто полноценными врачами, но и абсолютно мотивированными профессионалами, которые понимают и пациента, и возможности неотложной помощи, и работу в достаточно жёстких условиях, — считает Любовь Шпагина.

Именно на этой площадке — территориальная поликлиника, которая приближена к населению, — работают четыре ординатора. Кто-то обзванивает пациентов из групп риска, кто-то принимает в инфекционном кабинете с отдельным входом пациентов с повышенной температурой, а кто-то ездит по домам.

Светлана Кармановская в маске, которую сшила сама

Светлана Кармановская в маске, которую сшила сама

Пока я разговариваю с главным врачом, в поликлинику приходит бабушка. Врачи сразу же объясняют ей, что нужно сидеть дома и вызывать сотрудников больницы на дом.

— А я за рецептом пришла. Возьму и за лекарствами поеду, — говорит она.

Врач-ординатор Евгения Золотухина говорит, что с нагрузкой они справляются

Врач-ординатор Евгения Золотухина говорит, что с нагрузкой они справляются

Любовь Шпагина объясняет ей, что нужно сидеть дома и что можно попросить о помощи волонтёров. К разговору подключается заведующая третьим терапевтическим отделением больницы Татьяна Максимова. Она приносит рецепт, а потом сотрудники больницы решают, что сами помогут бабушке и привезут лекарства на дом.

Главврач говорит, что у людей пока ещё есть недопонимание: сотрудники больницы должны наблюдать за пациентами (их 200 человек), которые на карантине, а ещё бывают дни, когда в поликлинику приходят до 800 пациентов.

Ординаторы тренируются и надевают защитные костюмы, которые нужны для контактирования с заражёнными при более строгом эпидрежиме

Ординаторы тренируются и надевают защитные костюмы, которые нужны для контактирования с заражёнными при более строгом эпидрежиме

Но такие костюмы пока не используют, они находятся в резерве, потому что с пациентами с подтверждённым диагнозом местные врачи не контактируют

Но такие костюмы пока не используют, они находятся в резерве, потому что с пациентами с подтверждённым диагнозом местные врачи не контактируют

— Важно, чтобы в поликлиники сейчас не приходили пациенты. К сожалению, они приходят без масок. Сейчас настолько взлетели цены на них — это не обосновано. Дефицит масок преодолеем, если правильно информируем пациентов: каждый может сшить маску сам. К тому же многоразовые сшитые маски хорошо обрабатываются. Я считаю, что мой заместитель — призёр конкурса на лучшую сшитую маску, — показывает Любовь Шпагина на заместителя главного врача по поликлинической работе Светлану Кармановскую.

Ординаторы, которые обзванивают людей из группы риска. Они уточняют, нет ли у них симптомов ОРВИ, не контактировали ли они с теми, кто прилетел из-за рубежа

Ординаторы, которые обзванивают людей из группы риска. Они уточняют, нет ли у них симптомов ОРВИ, не контактировали ли они с теми, кто прилетел из-за рубежа

Любовь Шпагина рассказывает, что в больнице есть установки, и они сами делают дезсредство анолит, поэтому проблем с ним нет. Даже водителям такси его предоставляют:

— У нас в карманах с собой всегда есть дезсредство. Давайте вас обработаем, — говорит главврач и распыляет его мне на перчатки. Все поверхности в больнице обрабатываются каждые два часа.

Таксист Денис сам вызвался возить врачей, когда поступило такое предложение от таксопарка

Таксист Денис сам вызвался возить врачей, когда поступило такое предложение от таксопарка

После обработки рук мы проходим дальше и смотрим, как работают ординаторы, которые обзванивают людей из группы риска с хроническими заболеваниями, старше 65 лет. Они спрашивают, какое у них самочувствие, нет ли контактов с родственниками, которые прилетели из других стран, нет ли катаральных явлений. Теперь, согласно новому постановлению главного санитарного врача России, тесты будут делать и людям старше 65 лет с признаками ОРВИ.

Таксист и ординатор сверяют адреса и решают, как лучше построить маршрут

Таксист и ординатор сверяют адреса и решают, как лучше построить маршрут

Если пациенты с температурой всё же приходят в больницу, то попадают в отдельный инфекционный кабинет. Врач-ординатор Евгения Золотухина собирает эпидемический анамнез — были ли они за границей, были ли родственники, имели ли контакт с кем-то, кто выезжал за границу:

— Если эпиданамнез отягощён (были рискованные ситуации), то вызываю скорую помощь и отправляю в инфекционную больницу, если нет и пациент не нуждается в больничном листе, я могу самостоятельно назначить терапию от ОРВИ. Если требуется больничный лист, тогда направляю к участковому терапевту.

Каждый раз перед пациентами и после них ординатор и таксист всё обрабатывают

Каждый раз перед пациентами и после них ординатор и таксист всё обрабатывают

Евгения Золотухина отмечает, что нагрузка увеличилась, но они справляются.

— Нагрузка возросла из-за граждан с паникёрскими настроениями, мы же наблюдаем пациентов прилетевших. По понедельникам нагрузка побольше, потому что принимаем тех, кто на выходных заболел, во вторник и в среду уже значительно меньше, пустые коридоры, — объясняет Татьяна Максимова.

Заместитель главного врача по поликлинической работе Светлана Кармановская говорит, что в субботу и воскресенье врачам приходится работать, потому что прилетают туристы, в помощи никому не отказывают.

— Укомплектованность неплохая у нас, но хотелось бы 100%. Сейчас в поликлинике восемь терапевтов из 10 участков — укомплектованность 80%.

Перед новыми пациентами врач меняет халат

Перед новыми пациентами врач меняет халат

Мы посмотрели, как ординаторы справляются в самой поликлинике, и поехали к пациентам вместе с ординатором, который должен осмотреть их на дому. Такие разъезды обычно начинаются в 9 утра. Ординаторы ходят по домам в одноразовых хирургических халатах, маске-респираторе и в высоких бахилах.

Так выглядит содержимое сумки ординатора

Так выглядит содержимое сумки ординатора

Ординатор Хуснеддин Кодиров, с которым мы выезжаем, начал сотрудничать с поликлиникой № 2 недавно. Он планирует стать хирургом. Возить нас будет таксист Денис, который сам откликнулся на предложение возить врачей, когда в его таксопарке искали добровольцев.

— Работа хорошая, занятость есть. Плюс вклад в общество — меня всё устраивает. А кто будет, если не я? Если все будут бояться, то все дома будут сидеть, — уверен Денис.

К пациентам приезжают и в квартиры, и в частные дома

К пациентам приезжают и в квартиры, и в частные дома

Таксист Денис признается, что ему интересно возить врачей, общаться с ними:

— Врачи — абсолютно другие люди. У них своя жизнь, постоянная спешка. Все разные: кто-то чётко, по-военному, кто-то — нет. Главное — работу свою знают, выполняют, я им в этом помогаю.

Дома у одних пациентов мы встретили такую кошку

Дома у одних пациентов мы встретили такую кошку

Ординатор меряет пациентам давление и температуру, осматривает и делает пульсоксиметрию. Расспрашивает, в какой стране они отдыхали. В принципе, всё это проходит достаточно быстро.

Пациенты, у которых мы были, захотели остаться анонимными, несмотря на то, что признаков ОРВИ у них нет. Некоторые и вовсе не хотят разговаривать со СМИ. Среди них оказался врач-эпидемиолог.

Врач осматривает пациентов на самоизоляции, измеряет температуру и давление, собирает анамнез

Врач осматривает пациентов на самоизоляции, измеряет температуру и давление, собирает анамнез

— Я эпидемиолог, поэтому не переживаю. Всё нормально будет, скоро закончится, — говорит одна из пациенток.

Пульсоксиметрия определяет степень насыщения крови кислородом

Пульсоксиметрия определяет степень насыщения крови кислородом

Она считает, что действительно важно придерживаться мер, о которых все говорят:

— Если прочитать про испанку, эпидемию в Европе, именно эти меры и применялись. Разобщение людей приведёт к тому, что вирус не будет передаваться от одного человека к другому и сама эпидемия пойдёт на спад. Чем меньше будет больных, тем лучше.

Таксист Денис помогает ординатору с поиском нужного адреса, с обработкой дезсредствами и сам каждый раз обрабатывает машину

Таксист Денис помогает ординатору с поиском нужного адреса, с обработкой дезсредствами и сам каждый раз обрабатывает машину

После того, как ординатор осмотрел всех запланированных на день пациентов, он возвращается в больницу

После того, как ординатор осмотрел всех запланированных на день пациентов, он возвращается в больницу

Ранее НГС делал репортаж о другом корпусе городской клинической больницы № 2, где организован Центр амбулаторной онкологической помощи. Посмотрите, как он выглядит.

Кроме того, мы рассказывали, как принимают пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в новосибирской инфекционной больнице № 1кадры впечатляют. А один из пациентов рассказал о своём опыте.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК9
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскеврачигородская клиническая больница № 2минздрав
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (61)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!