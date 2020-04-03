Президент попросил ускориться: кто получит новые путинские пособия, которых ждут с января

1
Пособия будут платить всем?
Нет, только семьям с доходом меньше прожиточного минимума на человека. Прожиточный минимум в 2020 году составляет 10 609 рублей.
2
Сколько будут платить?
Половину прожиточного минимума. То есть в среднем по стране выплата составит 5304 рубля 50 копеек, но в зависимости от региона сумма может различаться
3
Какие нужны документы?
Только заявление, причем в электронной форме на сайте Пенсионного фонда России. Остальные документы будут собирать органы соцзащиты самостоятельно.
4
Когда подавать заявление?
Пока точно неизвестно. В Минтруде сказали, что специальная кнопка должна появиться на сайте ПФР в ближайшее время — после того, как президент подпишет указ о пособиях. Это должно произойти со дня на день.
5
Когда начнут платить?
Хотели начинать с 1 июля, но после поручения президента дату перенесли на 1 июня. Министр труда Антон Котяков заявил, что бо́льшая часть работы по внедрению выплаты уже готова.
6
Но обещали с января!
С января их будут начислять. То есть, когда вы подадите документы, соцзащита посчитает, сколько вам должны были выплатить за предыдущие месяцы, и выплатит. Если считать с января, то в среднем получится 27 522 рубля 50 копеек — сумма средняя по стране, точную подскажут в соцзащите по месту жительства.
7
А если ребенку три года в январе еще не исполнилось?
Будут считать с того месяца, когда исполнилось. Если три года исполнилось, например в марте, доплату посчитают с марта до июня.