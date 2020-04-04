«Для страны это будет очень мощный стресс»

Александр Бойко, девелопер, владелец холдинга TS Group (отель Marriott, апарт-отели Ramada и Resident, БЦ «Гринвич» и другие проекты коммерческой и жилой недвижимости)



— На нас это никоим образом не распространяется, поскольку мы в любому случае работаем круглосуточно. Если у меня хотя бы один гость, я должен выводить весь штат. Я, наверное, один из немногих или единственный отельер в Новосибирске, который обременен жесткими международными контрактами. По этим контрактам я не имею права закрывать отели. Я не могу их закрывать физически: «Рамада» — это же апарт-отель, это фактически арендное жилье. Люди там живут семьями. Мы вынуждены работать круглосуточно 365 дней в году 24 часа в сутки. Вот мы сидим сейчас и просчитываем точку безубыточности, мы уже улетели в минус. Будем надеяться, что государство поможет.



И по «Рамаде», и по «Резиденту», и по «Марриотту» терпим убытки. К сожалению, не можем их закрыть. Будем смотреть, как оптимизировать. Может быть, соберем людей в одном месте.



По бизнес-центрам работаем в нормальном режиме — в «Гринвиче» у нас консульство Германии, в других объектах другие международные компании, которые продолжат работать. Мы свернули столовую в «Гринвиче», работаем на доставку в офисы. Единственное, что закрыто полностью — фитнес-клуб «Гранд Арена». Все остальные бизнесы работают.



Сейчас кто-то из сотрудников ушел в оплачиваемый отпуск, кого-то отправляем авансом. Люди понимают и идут на встречу. Пока никого не сократили, но насколько нас хватит, честно говоря, не знаю.



Обсуждать, правильно ли решили делать месяц нерабочим, я не вижу смысла. Я всегда в таких случаях говорю: если вы пошли к врачу, нечего на операционном столе обсуждать его квалификацию. Доверьтесь и не дрыгайтесь либо встаньте и уходите. К сожалению, встать мы уже не можем. Вскрытие уже произошло, надо зашивать и заканчивать.



Для страны это будет очень мощный стресс, потому что мы очень сильно завязаны на мировую экономику. Для Америки это будет сопоставимо с тем, что она переживала более 100 лет назад, для Европы — с состоянием после Великой Отечественной войны. Для России это будет сопоставимо с кризисом 1991 года, когда развалился Советский Союз. Вот этот развал а-ля Советского Союза предстоит пройти всем экономикам, за исключением разве что Китая. Они первые прошли и вышли, и они этим будут пользоваться.



Как в 1946–1961 году вытаскивали всех Соединенные Штаты, которые остались единственной страной с непострадавшей экономикой, так сейчас то же самое предстоит Китаю и как это ни смешно может прозвучать — России. Потому что мы единственная страна в мире, которая имеет на генетическом уровне прививку от таких кризисов. У американцев это было более 100 лет назад, у Европы — 75, а нас только за 30 последних лет кошмарит уже в пятый раз. Мы еще не забыли, как сажать картошку и не разучились разжигать костры. И слава богу наша экономика более готова, чем в 1991–1999 годах. Поэтому как раз Китай с Россией и будут исправлять сегодняшнюю ситуацию. Для России это очень серьезный шанс дальше занять место на мировых рынках.



Эта вся канитель минимум на 5 лет. Мы еще в самом верху — ещё даже падать не начали. Я глубоко сомневаюсь, что это закончится за год. Предыдущие кризисы мы долго падали — по 2–2,5 года. И потом столько же будем вылазить. Чем быстрее мы упадем, тем быстрее мы начнем вылазить. Что послужит дном, никто не знает, что послужит драйвером, тем более никто не знает. Потому что завтрашний мир сегодняшним уже никогда не будет. Структура потребления уже никогда не восстановится. Люди, которые во всем мире сейчас напуганы, уже никогда не будут так безалаберно распоряжаться деньгами, как последние 10 лет.



12% мировой экономики по прошлому году — это туризм. И сегодня эта отрасль уже уничтожена полностью. Посмотрите на изображения аэропортов с дронов — они забиты самолетами. Не хватает рулежных дорожек, чтобы все самолеты разместить. Это одна из самых пострадавших отраслей. Представьте, сколько в ней было занято людей и заработную плату того же командира корабля. У меня товарищ в Москве — командир корабля — он мог себе позволить платить ипотеку 300 тысяч в месяц. Это элита трудового класса в хорошем международном понимании. И по этой отрасли такой удар. Её просто порвали в клочья. Её сегодня нет. А на туризм завязаны еще 53 отрасли.



Поэтому если в кризис 2008 года падение мировой экономики было 2–3%, если память мне не изменяет, то сегодня падение только одного туризма — уже 12%. Я думаю, что падение мирового ВВП будет 30–35% по году. И это будет уже удар ниже пояса, который будет сопоставим с развалом Советского Союза — только уже не для стран, которые превратились в СНГ, а для всего мира. И я думаю, это будет колоссальный пересмотр политической карты мира и рынков влияния. Основной выгодоприобретатель — конечно, Китай, как после Второй Мировой войны — США.

