Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля. Весь месяц большинство россиян должны сидеть дома и при этом получать зарплату. Бизнесмены искренне не понимают, как они смогут платить сотрудникам, не работая. Каждый день они обрывают телефон горячей линии уполномоченного по правам предпринимателей в Новосибирской области — люди плачут и жалуются на неподъемную аренду, которую не собираются прощать крупные торговые центры. Корреспондент НГС Елена Гурьянова поговорила с бизнесменами о том, что они думают о решении президента и как собираются переживать месячник коронавируса.
«Малый бизнес сможет потерпеть неделю-две»
Николай Мамулат, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области
— Если не принимать кардинальных финансовых мер, то, конечно, это может привести к обвалу бизнеса и массовому банкротству предприятий малого и среднего бизнеса. Эта опасность реальная. Меры, которые принимало наше правительство по поддержке, закрывали эту проблему на неделю-две, если бизнес не работает. Думаю, что малый бизнес, который в основном арендует помещения, может потерпеть неделю-две, а месяц — это уже очень тяжело, практически нереально.
У нас телефон горячей линии просто красный. Некоторые предприниматели приходят и чуть ли не плачут — и терять бизнес жалко, и платить нечем. Основные расходы — зарплаты, аренда, налоги, ЖКХ. Вот пришла одна организация, у них работает кафе эконом-класса — 250 тысяч аренда в одном ТЦ и 250 в другом. Еще кредит 100 тысяч в месяц. Вот вы представьте, сколько надо котлет нажарить и борща наварить, чтобы хотя бы отработать аренду, а у них 18 человек работает. И этот предприниматель говорит: «Вот один месяц я выдержу, а дальше у меня денег нет. Если нам предлагают беспроцентный или очень легкий кредит — как я его возьму, если мы стоим и неизвестно сколько будем стоять? Если я не зарабатываю — как отдавать кредит? Это долговая яма».
Продление нерабочих дней до 30 апреля усугубило ситуацию. Если не будет какой-то конкретной поддержки, то 15–20 апреля будет очень тяжело. Многие предприниматели надеются на государство. Еще до выступления президента у нас было совещание — серьезные предприниматели уже сейчас умоляют государство. Они считают, что важнее сохранить экономику.
Отдать серьезные полномочия губернаторам было мудрым решением — для нашей области это очень важно. Власти смогут лавировать и найти золотую середину между тем, чтобы сохранить здоровье население и чтобы живучесть экономики была поддержана. Понятно, что финансовых ресурсов у нас нет. Но есть другие варианты. Можно отпустить строительный бизнес. Строители работают больше, чем в 1,5 метрах друг от друга. То же касается дорожного строительства и ремонта — нужно делать дороги. Ни в коем случае нельзя держать на поводке сельское хозяйство — сейчас посевная. Нужно включать меры предосторожности, но не держать. Может быть, другие какие-то виды производства и деятельности можно отпускать, потому что есть такие полномочия у губернатора.
У меня есть надежда, что федеральные меры поддержки предпринимателей поступят в ближайшее время. И это будет субсидирование арендных платежей и финансовая поддержка. Предприниматели, которые звонят нам на горячую линию, просят три вещи — возможность компенсировать зарплату до величины МРОТ, налоговые каникулы хотя бы на полгода по всем видам налогов и, конечно, субсидии на арендные платежи.
Они постоянно звонят и плачут. Я зачитаю одно письмо, пишет нам Инна: «В связи с коронавирусом у нас сложилась очень тяжелая ситуация. У нас много лет ИП, розничная торговля одеждой. Мы арендуем площади в торговом центре, но сейчас, когда вся страна и бизнес дома, работать невозможно. ТЦ не закрывают и арендные каникулы не дают. Съехать мы можем только через два месяца. Получается, что прав у ИП никаких нет. Мало того, что мы теряем работу, мы еще должны платить ТЦ за коронавирус. Подскажите, пожалуйста, есть ли выход из этой ситуации».
Вот какое плачевное письмо. И таких обращений каждый день десятки. И в связи с тем, что нас ждет 30 нерабочих дней, обращений будет еще больше. Но я думаю, что правительство, принимая такие меры, как-то рассчитывало какие-то преференции для малого и среднего бизнеса. Я думаю, что кроме того, чтобы беречь здоровье населения, важно беречь экономику.
«Это похороны малого и среднего бизнеса»
Наталья Ильина, ресторатор, совладелица ресторана «Библиотека» и грузинского кафе «Рэсторани»
— В чате рестораторов всей страны был очень хороший мем на этот счёт. Заходит Путин в бар и говорит: «Всем выпивку за счёт заведения». Вот этот мем очень хорошо иллюстрирует ситуацию, которая произошла. Я, безусловно, за карантин. Я, безусловно, за то, чтобы сидеть, если надо, и апрель, и даже май. И в принципе это очевидно, что мы будем сидеть, скорее всего, 2 месяца — до июня. Но я совершенно против того, что у нас режим ХЗ.
Сейчас мы работаем на доставке. Это крохи по сравнению с нашей обычной выручкой. И держится это на наших постоянных гостях, за что им огромное спасибо. Но этих денег не хватит даже на то, чтобы выплатить зарплату за март. У кого-то, может быть, есть финансовая подушка, чтобы выплатить зарплату за март, но это единицы. Рестораторов таких я почти не знаю. Такие малыши, как мы, не могут. Если ресторанам нельзя работать на гостей, то где взять денег, чтобы не просто оплатить март, но еще и апрель? Сотрудники ведь будут сидеть.
И как это можно так четко сказать — с сохранением заработной платы? Коммерческой организации вообще невозможно так сказать. А люди свято верят, что эти деньги где-то лежат и их нужно раздать тем, кто нуждается. И совершенно точно не ассоциируют, что эти деньги может раздать только сам Владимир Владимирович из бюджета.
Вот я вчера разговаривала со своим знакомым из Голландии — он индивидуальный предприниматель (ИП). Там, если ты сотрудник предприятия, то 90% зарплаты на карантине выплачивает государство. Государство на себя взяло 90%! Если ты ИП, ты получаешь прожиточный минимум на весь период карантина. А у нас — как можно так лукавить? Называть это какой-то самоизоляцией, нерабочими днями, что это вообще за термин? Поэтому я возмущена, я считаю, что это безобразие и просто похороны малого и среднего бизнеса.
Совершенно очевидно, что люди, не получая зарплату неделю, а потом другую, выйдут на улицы, и будет, как в фильме «Гений»: «Папа денег не дает, Костик деньги сам возьмет». Люди начнут брать там, где можно взять. И что тогда будет? Мы будем иметь криминальный взрыв, социальный взрыв, и при этом будут виноваты коммерсанты, которые не дали денег, которые непонятно откуда у них должны взяться.
Это страшно для каждого жителя. Глупы те, кто думает, что их это не коснется. Это коснется каждого, неважно, сколько у него денег. Кто-то пойдет по бабушкам, по квартирам — рассказывать, что они дезинфекцию делают или счетчики проверяют, как уже приходили к подруге моей мамы. Хорошо, что ей сын мозг вправил. И вот это всё мы будем иметь. Это не может так не случиться. Чудес не бывает.
«Придется урезать зарплаты или сокращать людей»
Валерий Зеленов, создатель и руководитель сети магазинов одежды Bizzarro
— Я думаю, что месяцем всё не ограничится. Я настраиваюсь сам и своих сотрудников настраиваю, что в таком режиме мы будем жить 3–4 месяца. Я поддерживаю это решение, потому что явно есть суровая необходимость. Меня удивляет реакция коллег на форумах и в группах в «Вотсапе» — большинство предпринимателей против.
Понятно, что ситуация тяжелая и, наверное, будет тяжело выжить — у меня тоже 150 человек персонала, которых нужно будет как-то поддерживать. Тем не менее, я считаю, что это правильное решение. И немножко, наверное, даже запоздалое. Основную ошибку я вижу в том, что приезжающих из других стран отправляли на самоизоляцию, а люди несознательные. Нужно было сразу в принудительном порядке расселять их по санаториям и больницам, как это делают сейчас.
Я думаю, что мне придется урезать зарплаты или сокращать людей. Скорее всего, это неизбежно, и придется такие жёсткие меры предпринять. Но будем решать проблемы по мере поступления.
Наши магазины сейчас не работают. Фабрика работает — мы вывели всех добровольцев моложе 60 лет, всех, кто хочет. Примерно 50% швей вышли. И мы шьем маски и продаем везде, где есть возможность. Сарафанное радио работает — у меня телефон просто разрывается — звонят круглосуточно. Я, если честно, две недели работаю без выходных. И заказов много — гораздо больше, чем мы можем выполнить, к сожалению.
Работой мы обеспечены. Другое дело, поскольку предприятие не специализировалось на этом, по большому счету мы в минус работаем для себя. Но хоть что-то, хоть какие-то деньги будем получать для того, чтобы поддерживать наш персонал. Мы перерабатываем дорогущие итальянские ткани, которые в свое время закупали для производства одежды, потому что в городе нет сырья. Понятно, что себестоимость масок получается золотая, но рынок диктует свои условия. Продаем оптом по достаточно скромной цене.
Мы можем законно работать, поскольку торгуем масками, но чтобы защитить своих сотрудников от заражения, приняли решение закрыть магазины. Хотя многие предприниматели покупают сейчас маски, чтобы выложить на прилавки и продавать дальше свою основную продукцию.
«Для страны это будет очень мощный стресс»
Александр Бойко, девелопер, владелец холдинга TS Group (отель Marriott, апарт-отели Ramada и Resident, БЦ «Гринвич» и другие проекты коммерческой и жилой недвижимости)
— На нас это никоим образом не распространяется, поскольку мы в любому случае работаем круглосуточно. Если у меня хотя бы один гость, я должен выводить весь штат. Я, наверное, один из немногих или единственный отельер в Новосибирске, который обременен жесткими международными контрактами. По этим контрактам я не имею права закрывать отели. Я не могу их закрывать физически: «Рамада» — это же апарт-отель, это фактически арендное жилье. Люди там живут семьями. Мы вынуждены работать круглосуточно 365 дней в году 24 часа в сутки. Вот мы сидим сейчас и просчитываем точку безубыточности, мы уже улетели в минус. Будем надеяться, что государство поможет.
И по «Рамаде», и по «Резиденту», и по «Марриотту» терпим убытки. К сожалению, не можем их закрыть. Будем смотреть, как оптимизировать. Может быть, соберем людей в одном месте.
По бизнес-центрам работаем в нормальном режиме — в «Гринвиче» у нас консульство Германии, в других объектах другие международные компании, которые продолжат работать. Мы свернули столовую в «Гринвиче», работаем на доставку в офисы. Единственное, что закрыто полностью — фитнес-клуб «Гранд Арена». Все остальные бизнесы работают.
Сейчас кто-то из сотрудников ушел в оплачиваемый отпуск, кого-то отправляем авансом. Люди понимают и идут на встречу. Пока никого не сократили, но насколько нас хватит, честно говоря, не знаю.
Обсуждать, правильно ли решили делать месяц нерабочим, я не вижу смысла. Я всегда в таких случаях говорю: если вы пошли к врачу, нечего на операционном столе обсуждать его квалификацию. Доверьтесь и не дрыгайтесь либо встаньте и уходите. К сожалению, встать мы уже не можем. Вскрытие уже произошло, надо зашивать и заканчивать.
Для страны это будет очень мощный стресс, потому что мы очень сильно завязаны на мировую экономику. Для Америки это будет сопоставимо с тем, что она переживала более 100 лет назад, для Европы — с состоянием после Великой Отечественной войны. Для России это будет сопоставимо с кризисом 1991 года, когда развалился Советский Союз. Вот этот развал а-ля Советского Союза предстоит пройти всем экономикам, за исключением разве что Китая. Они первые прошли и вышли, и они этим будут пользоваться.
Как в 1946–1961 году вытаскивали всех Соединенные Штаты, которые остались единственной страной с непострадавшей экономикой, так сейчас то же самое предстоит Китаю и как это ни смешно может прозвучать — России. Потому что мы единственная страна в мире, которая имеет на генетическом уровне прививку от таких кризисов. У американцев это было более 100 лет назад, у Европы — 75, а нас только за 30 последних лет кошмарит уже в пятый раз. Мы еще не забыли, как сажать картошку и не разучились разжигать костры. И слава богу наша экономика более готова, чем в 1991–1999 годах. Поэтому как раз Китай с Россией и будут исправлять сегодняшнюю ситуацию. Для России это очень серьезный шанс дальше занять место на мировых рынках.
Эта вся канитель минимум на 5 лет. Мы еще в самом верху — ещё даже падать не начали. Я глубоко сомневаюсь, что это закончится за год. Предыдущие кризисы мы долго падали — по 2–2,5 года. И потом столько же будем вылазить. Чем быстрее мы упадем, тем быстрее мы начнем вылазить. Что послужит дном, никто не знает, что послужит драйвером, тем более никто не знает. Потому что завтрашний мир сегодняшним уже никогда не будет. Структура потребления уже никогда не восстановится. Люди, которые во всем мире сейчас напуганы, уже никогда не будут так безалаберно распоряжаться деньгами, как последние 10 лет.
12% мировой экономики по прошлому году — это туризм. И сегодня эта отрасль уже уничтожена полностью. Посмотрите на изображения аэропортов с дронов — они забиты самолетами. Не хватает рулежных дорожек, чтобы все самолеты разместить. Это одна из самых пострадавших отраслей. Представьте, сколько в ней было занято людей и заработную плату того же командира корабля. У меня товарищ в Москве — командир корабля — он мог себе позволить платить ипотеку 300 тысяч в месяц. Это элита трудового класса в хорошем международном понимании. И по этой отрасли такой удар. Её просто порвали в клочья. Её сегодня нет. А на туризм завязаны еще 53 отрасли.
Поэтому если в кризис 2008 года падение мировой экономики было 2–3%, если память мне не изменяет, то сегодня падение только одного туризма — уже 12%. Я думаю, что падение мирового ВВП будет 30–35% по году. И это будет уже удар ниже пояса, который будет сопоставим с развалом Советского Союза — только уже не для стран, которые превратились в СНГ, а для всего мира. И я думаю, это будет колоссальный пересмотр политической карты мира и рынков влияния. Основной выгодоприобретатель — конечно, Китай, как после Второй Мировой войны — США.
«Строителям несложно обеспечить безопасную работу»
Владимир Мартыненков, член совета директоров застройщика города-парка «Ясный берег»
— Я считаю, что нужно точно сегментировать все отрасли народного хозяйства. Например, у нас строители редко приближаются друг к другу ближе чем на 1–2 метра и работают на свежем воздухе. Мы готовы измерять температуру, соблюдать разные санитарные разрывы и думать, как организовать доставку. Это критически важная отрасль для России. Как можно посадить на месяц всех? (Комментарий взят до того, как строителям в Новосибирске разрешили работать в апреле. — Прим. ред.)
У нас фонд оплаты труда очень большой. Как мы месяц будем платить людям зарплату, ничего не делая? А у строителей вообще сдельная зарплата. Они если не работают, то ничего не получают. У нас сейчас своих рабочих нет, мы с субподрядчиками работаем — что они будут делать, я не понимаю.
Вот сейчас предлагают беспроцентные кредиты под выплату зарплаты, но мы не изучали.
Мы платим соцстраховку годами, а сейчас у нас карантин по медицинским показателям — надо, значит, компенсировать.
Конечно, у строителей будут проблемы с рабочей силой — кто-то уехал, кого-то не пускают въехать снова. Нас и так ждут определенные проблемы по выходу из карантина, так, может быть, туда глубоко не уходить.
У меня вообще один объект медицинский — я категорически против, чтобы на нём останавливать работу. Это ПЭТ-центр на Залесского — там работает 20 человек на территории 3 000 квадратных метров. Несложно обеспечить безопасную работу.
Основной владелец ПЭТ-центра — европейский медцентр. Он для раннего обнаружения рака. И современный циклотрон будет вырабатывать некоторые радиоизотопы для лечения. Мы хотели его сдать к концу года. Конечно, карантин может помешать. У нас онкология на первом месте по заболеваниям. В Новосибирске 10 000 человек умирают от рака ежегодно. Наличие ПЭТ-центра позволяет на 25% снизить смертность за счет более раннего и точного обнаружения рака, и контроль лечения намного точнее становится. Это означает, что потенциально можно спасти 2500 жизней в год. Я надеюсь, что с коронавирусом мы не потеряем столько людей.
Как будут поддерживать бизнесменов власти
3 марта власти НСО пообещали отсрочку по кредитам и налогам для предпринимателей, которые входят в наиболее пострадавшие отрасли. Господдержку получат в первую очередь те компании, которые сохранят рабочие места и не будут увольнять людей.
Удар по бизнесу губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал так: сначала получат информацию о мерах федеральной поддержки, а потом оценят ситуацию и будут принимать решение.
Каким отраслям в Новосибирской области с 6 апреля разрешили возобновить работу — читайте тут.