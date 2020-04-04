Куда ты рулишь? Гибель телеведущего попала на видео и показала, насколько опасно ездить на трамваях

В действующих Правилах дорожного движения нет никаких рекомендаций насчет того, в какой момент вагоновожатому открывать двери, под какой сигнал светофора. Нет и жесткого порядка, где конкретно должны размещаться такие трамвайные остановки — до, после светофора, хотя бы возле пешеходного перехода. Есть только пункт 14.6 ПДД, согласно которому водители машин в любых обстоятельствах должны пропускать пассажиров при посадке/высадке.

Пункт 14.6 ПДД. Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней.



Правила написаны давно и не учитывают рисков от возросшего транспортного потока, каждый такой пассажир буквально выпадает под колеса автомобилей, водители которых не всегда внимательны.

— Трагедия действительно страшная! Переходить проезжую часть с ее середины я считаю далеко не безопасным занятием. Ведь не секрет, что культура в части «пропустить пешехода» в нашем городе далека от совершенства. Ко всему прочему, ДТП произошло в темное время суток, это всегда осложняет ситуацию как для водителей, так и для пешеходов, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

