Куда ты рулишь? Гибель телеведущего попала на видео и показала, насколько опасно ездить на трамваях

Рубрика «Куда ты рулишь?» сегодня поднимает вопрос безопасности езды на трамваях, а конкретно посадки/высадки пассажиров в местах, где остановка находится посередине проезжей части. 30 марта именно в такой ситуации погиб телеведущий Антон Лучанский, выходивший из вагона на улице Богдана Хмельницкого — его сбил «Мерседес». Почему так произошло и как избежать подобных случаев — подробнее в материале НГС.
30 марта вечером в 21:40 на ул. Богдана Хмельницкого, 20 трамвай останавливается на остановке «Стадион "Сибирь"» и открывает двери для высадки пассажиров. В этот момент на ближайшем светофоре для автомобилей горит зеленый свет. Антон Лучанский выходит из вагона в момент, когда к трамваю приближается летящий на высокой скорости «Мерседес» — он сбивает пассажира. Смерть пострадавшего зафиксировали уже в машине скорой помощи (слабонервным видео смотреть не рекомендуется).
В действующих Правилах дорожного движения нет никаких рекомендаций насчет того, в какой момент вагоновожатому открывать двери, под какой сигнал светофора. Нет и жесткого порядка, где конкретно должны размещаться такие трамвайные остановки — до, после светофора, хотя бы возле пешеходного перехода. Есть только пункт 14.6 ПДД, согласно которому водители машин в любых обстоятельствах должны пропускать пассажиров при посадке/высадке.
Пункт 14.6 ПДД. Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки маршрутному транспортному средству или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней.
Правила написаны давно и не учитывают рисков от возросшего транспортного потока, каждый такой пассажир буквально выпадает под колеса автомобилей, водители которых не всегда внимательны.
— Трагедия действительно страшная! Переходить проезжую часть с ее середины я считаю далеко не безопасным занятием. Ведь не секрет, что культура в части «пропустить пешехода» в нашем городе далека от совершенства. Ко всему прочему, ДТП произошло в темное время суток, это всегда осложняет ситуацию как для водителей, так и для пешеходов, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Вина водителя «Мерседеса» предварительно установлена сотрудниками полиции, однако сама по себе ситуация с высадкой людей посередине проезжей части далека от норм безопасности. Поэтому пассажирам стоит вести себя осторожно и учитывать, что водитель-нарушитель может и не затормозить перед остановкой.
— Посадка и высадка пассажиров посередине проезжей части, безусловно, опасная штука. Хотя и дорожные знаки предупреждают о снижении скорости. А зимой, когда проезжая часть сужается — перейти дорогу становится в разы сложнее. Пассажирам нужно быть крайне бдительными и не надеяться на порядочность водителей, — отмечает эксперт.
Как вы считаете, опасно ли садиться/выходить из трамвая на таких остановках посередине проезжей части?
Ранее мы рассматривали дорожные ситуации, где таксист спровоцировал столкновение двух других машин, а сам остался цел, и где водитель пошёл на обгон и врезался в поворачивающего налево.