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Стоянка на односторонней улице

Стоянка на односторонней улице

В новом, 170-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: стоянка на односторонней улице против потока, парковка на два инвалидных места и забавная «Тойота Корона Вирус».

BMW на односторонней улице Горького

BMW на односторонней улице Горького

— Чудак на BMW на встречке односторонней Горького на пересечении с Советской, — пишут наши читатели.

«Камри» на тротуаре на Ленина

«Камри» на тротуаре на Ленина

Этой «Камри» с такими номерами можно стоять и в пешеходной зоне.

Машины на газонах

Машины на газонах

— На ул. Державина, 3. Оттаяли газоны и на них тут же взгромоздились особо одаренные водители, а потом вся грязь на дороги, — переживает читательница Светлана.

Массово давят оттаявшую землю

Массово давят оттаявшую землю

Еще одни уничтожители газонов.

«Мазда» на пешеходной дорожке

«Мазда» на пешеходной дорожке

— Парковка на тротуаре во дворе Связистов, 13, обычное дело, — пишет Любовь.

Тротуар полностью перегорожен

Тротуар полностью перегорожен

По этой пешеходной дорожке точно не пройти.

Занял два инвалидных места

Занял два инвалидных места

Мастер показывает класс, как занять два инвалидных места.

«Порше» на инвалидном месте

«Порше» на инвалидном месте

Еще один занял инвалидное место.

По лестницам не пройти

По лестницам не пройти

Как пройти по ступенькам? Это проблемы пешеходов.

Встал прямо на остановке

Встал прямо на остановке

— Я паркуюсь как чудак. Остановка транспорта «Стофато» по ул. Кошурникова, — сообщает Ольга.

«Коронавирус»

«Коронавирус»

Читатели считают, что эта «Тойота Корона» стоит на газоне. В любом случае надпись злободневная — «Коронавирус».

Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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