В новом, 170-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: стоянка на односторонней улице против потока, парковка на два инвалидных места и забавная «Тойота Корона Вирус».
— Чудак на BMW на встречке односторонней Горького на пересечении с Советской, — пишут наши читатели.
Этой «Камри» с такими номерами можно стоять и в пешеходной зоне.
— На ул. Державина, 3. Оттаяли газоны и на них тут же взгромоздились особо одаренные водители, а потом вся грязь на дороги, — переживает читательница Светлана.
Еще одни уничтожители газонов.
— Парковка на тротуаре во дворе Связистов, 13, обычное дело, — пишет Любовь.
По этой пешеходной дорожке точно не пройти.
Мастер показывает класс, как занять два инвалидных места.
Еще один занял инвалидное место.
Как пройти по ступенькам? Это проблемы пешеходов.
— Я паркуюсь как чудак. Остановка транспорта «Стофато» по ул. Кошурникова, — сообщает Ольга.
Читатели считают, что эта «Тойота Корона» стоит на газоне. В любом случае надпись злободневная — «Коронавирус».