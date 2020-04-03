«Где брать деньги на зарплату в апреле — непонятно»: руководитель сети кофеен о выживании в нерабочие дни

Запрет на работу заведений общепита грозит оставить без источников существования тысячи работников этой сферы. На грань выживания поставлены даже сети демократичного формата, с продуктом, пригодным для работы через доставку и навынос. О том, как обстоят дела в самой крупной новосибирской сети кондитерских Kuzina, мы попросили рассказать её руководителя Евгению Головкову.
У нас производство и магазины в Новосибирске и в Москве. В столице мы уже всё вынуждены были закрыть, поскольку там ограничения работы и перемещения появились ещё раньше. Это случилось в конце марта. В Новосибирске остались работать около 15 магазинов (ситуация меняется постоянно), которые работают навынос. Ещё мы спешно запустили собственный интернет-магазин. Но всё равно выручка упала где-то на 80%.
Если честно, мы продолжаем работать, чтобы собрать хоть какие-то деньги для выплаты зарплаты за март. Все остальные оплаты нам пришлось приостановить — и это тоже потенциальный источник проблем в ближайшем будущем.
«А вот как, за счёт каких доходов мы будем платить зарплату за апрель, мне пока непонятно»
Правительство, конечно, обозначило некоторые меры поддержки. Например, предпринимателям обещали беспроцентные кредиты (которые всё равно нужно возвращать) на выплату зарплат. Однако и здесь не всё так просто. Пока у банков нет никаких документов, на основании которых они такие кредиты могли бы выдавать. Есть только какие-то анонсы, которые мы все могли прочитать в СМИ. Но документов нет, и банки говорят, что нужно дождаться 6 апреля. Но вчера мы услышали, что «каникулы» продлятся уже до 30 апреля. Значит, скорее всего, в подвешенном состоянии банки будут весь месяц.
Проблема ещё в том, что кредиты на выплату зарплат пока, вроде бы, будут выдавать только через госбанки — Сбербанк и ВТБ, насколько я понимаю. И если у организации там нет расчётного счета, то его сначала нужно завести, а затем каким-то образом получить кредит в несколько миллионов (а то и десятков миллионов) рублей компании с нулевым балансом в этих банках.
А у меня 15 апреля выплата зарплаты за март. Мы собираем, конечно, по копейкам ту выручку, которая всё ещё идёт.
«Но ведь торты нужно из чего-то делать. И если торт стоит, например, 600 рублей, то рублей 300 как минимум в нём — это продукты»
Но и это ещё не всё. Поскольку мы работаем на доставку, я должна заплатить или курьерам, или службе доставки. То есть доход (даже не прибыль ещё) — он оказывается ещё ниже.
У меня 550 человек работает. Большинство из них сейчас сидят дома. Мы, конечно, изо всех сил будем пытаться сохранить их, чтобы при первой возможности восстановить работу. Но, как я уже сказала, даже зарплату за март я смогу выплатить с большим трудом. Платить же за апрель уже будет точно нечем. То есть, по идее, я должна часть людей сократить. Но я не могу этого сделать, потому что в этом случае, по закону, компания должна будет выплатить им компенсацию. Денег на это нет. А если оставить всё как есть, то будет расти долг по зарплате.
Я надеюсь на то, что сотрудники отнесутся к происходящему с пониманием. Это же не какая-то наша частная ситуация. Но я также понимаю, что большинство их получает небольшую зарплату. И у этих людей нет сбережений. Но у них есть обязательства — ипотека, кредиты.
Зарплата — это самая острая, но далеко не единственная проблема. Мы, как и абсолютное большинство закрытых заведений и магазинов, приостановили сейчас оплату аренды помещений. И сейчас мне нужно будет заключить какие-то соглашения с арендодателями. А их больше ста! Я просто физически не могу встретиться с каждым сейчас.
Есть ещё одна проблема, которую придётся решать уже совсем скоро. У нас большое количество торговых точек, которые сейчас стоят закрытыми. В каждой из них есть довольно дорогое оборудование, которое сегодня как сохранять — непонятно. Мы были готовы пойти на дополнительные расходы, демонтировать и вывезти это оборудование. Но компания, которая может это сделать, отказывается, потому что у неё у самой уже долги перед техниками. И потому что в Москве работники сами боятся выходить из дома.
О том, что дни с 28 марта по 5 апреля будут нерабочими, президент Владимир Путин объявил 25 марта. После этого в Новосибирске запретили работу заведениям общепита, разрешив только доставку. Накануне, 2 апреля Путин продлил нерабочие дни по стране до 30 апреля.
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