«Где брать деньги на зарплату в апреле — непонятно»: руководитель сети кофеен о выживании в нерабочие дни

Но и это ещё не всё. Поскольку мы работаем на доставку, я должна заплатить или курьерам, или службе доставки. То есть доход (даже не прибыль ещё) — он оказывается ещё ниже.



У меня 550 человек работает. Большинство из них сейчас сидят дома. Мы, конечно, изо всех сил будем пытаться сохранить их, чтобы при первой возможности восстановить работу. Но, как я уже сказала, даже зарплату за март я смогу выплатить с большим трудом. Платить же за апрель уже будет точно нечем. То есть, по идее, я должна часть людей сократить. Но я не могу этого сделать, потому что в этом случае, по закону, компания должна будет выплатить им компенсацию. Денег на это нет. А если оставить всё как есть, то будет расти долг по зарплате.



Я надеюсь на то, что сотрудники отнесутся к происходящему с пониманием. Это же не какая-то наша частная ситуация. Но я также понимаю, что большинство их получает небольшую зарплату. И у этих людей нет сбережений. Но у них есть обязательства — ипотека, кредиты.

