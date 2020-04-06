«Нет денег даже на парацетамол»: сибирячка с тремя детьми осталась без работы из-за коронавируса

Пока одни новосибирцы терзаются, чем заняться на самоизоляции, а другие — сигнализируют о работодателях, сокративших зарплаты и отправивших в отпуска без содержания, третьи уже сейчас оказались в катастрофической ситуации — это люди, которые работали неофициально. После ужесточения карантинных мер они остались без работы, денег и возможности получить нормальное пособие по безработице. В их числе — Ольга Спиридонова, воспитывающая одна троих детей и ухаживающая за пожилой матерью с онкологическим заболеванием. Рассказываем её историю.
Ни рубля накоплений
Ольга Спиридонова с детьми и пожилой мамой живет в частном секторе Ленинского района. Троих детей она воспитывает одна — с мужем развелись около 10 лет назад, тот исправно платит алименты и помогает ей по мере возможности. Но недавно предупредил — из-за ситуации с коронавирусом с деньгами всё стало сложно и у него, поэтому помочь ей он пока не может.
— Младшему ребёнку 11 лет, среднему 16 — он учится в музыкальном колледже, старшему — 19. Денежных запасов у меня никаких не было, но это нормальная ситуация, я к этому привыкла. Раньше концы с концами, по крайней мере, мы сводили. Старший сын и я работали в одной фирме курьерами. Это такая ипэшка, которая занимается бухгалтерской и аудиторской деятельностью. Нам нужно было развозить документы то клиентам, то в налоговую, то в фонд социального страхования. Но поскольку заказов стало всё меньше, меньше и меньше, нас просто отпустили домой. Это произошло недели две назад, — рассказывает Ольга.
Деньги домой приносил также средний сын, который иногда играл в музыкальных группах и зарабатывал на концертах. Общий доход семьи с учётом подработок двух сыновей составлял 35-40 тысяч рублей — на эти деньги они могли жить месяц. Но сейчас семья лишена и этого заработка, поскольку все трое детей Ольги заболели ОРВИ. Занимать деньги на жаропонижающее пришлось у знакомых — у самой женщины не нашлось даже на парацетамол.
Ольга также приглядывает за пожилой мамой, которая перенесла два инсульта и которой недавно диагностировали онкологическое заболевание. На пенсию пожилой женщине покупают лекарства. Из-за того что Ольга присматривает за мамой (та плохо ходит), она весьма ограничена в возможностях выбора работы.
— Да и куда сейчас пойдёшь? Всё позакрывали, временных подработок никаких нет. Хотела устроиться в магазин — нужна медицинская книжка. Проходить медицинскую комиссию долго. Какая-то тупиковая ситуация, я не знаю, как из неё выпутаться, — говорит она.
Женщина пробовала обращаться по горячим линиям, узнавала, какие меры социальной поддержки возможны в её ситуации, однако даже специалисты затрудняются с этим вопросом. Поддерживать семью Ольги как многодетную тоже уже невозможно, так как её старший сын достиг совершеннолетия. Сейчас у Ольги накопились долги за газ, она боится, что от словесных предупреждений об отключении дома от газа специалисты перейдут к реальным действиям.
Какие пособия для безработных есть?
В этом месяце в Новосибирской области из-за ситуации с коронавирусом увеличили максимальный размер пособия по безработице: если раньше он составлял
— На максимальное пособие имеют право граждане, имеющие не менее 26 календарных недель работы до даты обращения в центр занятости населения в целях поиска работы, признанные безработными и представившие справку о среднем заработке за последние три месяца до увольнения. Им будет установлено пособие в процентном отношении к их среднемесячному заработку, но не более
Для тех, у кого перерыв в работе более полугода или кто до этого вовсе не работал, а также новосибирцы, уволенные за нарушение трудовой дисциплины, и экс-предприниматели будут получать сильно меньше — 1800 рублей на протяжении трёх месяцев.
Поскольку Ольга до этого работала на индивидуального предпринимателя и не была трудоустроена официально, то она не может рассчитывать на сумму в
Накануне мы пообщались с новосибирскими предпринимателями, которые рассказали, как будут переживать предстоящий месячник коронавируса и признались, что где-то действительно не получится избежать сокращений. А компания 2ГИС уже объявила о сокращении зарплат — изменения коснутся и заработков топ-менеджеров.