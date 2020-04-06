«Нет денег даже на парацетамол»: сибирячка с тремя детьми осталась без работы из-за коронавируса

Ни рубля накоплений

Ольга Спиридонова с детьми и пожилой мамой живет в частном секторе Ленинского района. Троих детей она воспитывает одна — с мужем развелись около 10 лет назад, тот исправно платит алименты и помогает ей по мере возможности. Но недавно предупредил — из-за ситуации с коронавирусом с деньгами всё стало сложно и у него, поэтому помочь ей он пока не может.



— Младшему ребёнку 11 лет, среднему 16 — он учится в музыкальном колледже, старшему — 19. Денежных запасов у меня никаких не было, но это нормальная ситуация, я к этому привыкла. Раньше концы с концами, по крайней мере, мы сводили. Старший сын и я работали в одной фирме курьерами. Это такая ипэшка, которая занимается бухгалтерской и аудиторской деятельностью. Нам нужно было развозить документы то клиентам, то в налоговую, то в фонд социального страхования. Но поскольку заказов стало всё меньше, меньше и меньше, нас просто отпустили домой. Это произошло недели две назад, — рассказывает Ольга.



Деньги домой приносил также средний сын, который иногда играл в музыкальных группах и зарабатывал на концертах. Общий доход семьи с учётом подработок двух сыновей составлял 35-40 тысяч рублей — на эти деньги они могли жить месяц. Но сейчас семья лишена и этого заработка, поскольку все трое детей Ольги заболели ОРВИ. Занимать деньги на жаропонижающее пришлось у знакомых — у самой женщины не нашлось даже на парацетамол.