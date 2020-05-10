Расплывётся и сморщится: красотка показала, как меняется тату во время беременности (женщины этого боятся)

Сколько вопросов подряд проносится в голове, когда мы в первый раз задумываемся о татуировке: что бить, что это будет значить, а больно ли, а можно подешевле? Самые актуальные: что будет, если я наберу лишний вес (да, ваша Меган Фокс на ноге обзаведется вторым подбородком), и что с татуировкой будет в старости (та же Меган Фокс покроется морщинами). Девушек интересует момент — что будет с картинкой на теле во время беременности и может ли она навредить будущей маме и ребёнку. Корреспондент поговорила с тату-мастером Екатериной Дёминой и попросила её развеять (или нет) самые популярные мифы о тату.
Миф 1. При наборе лишнего веса или беременности тату на животе растягивается и плывет
— С татуировками ничего не происходит, они, как и кожа, растягиваются во время беременности, а потом стягиваются. Конечно, если на коже не появляются растяжки, но и тут можно потом сделать коррекцию. И в старости с тату будет всё тоже самое, что с вашей кожей.
Миф 2. Женщинам с татуировками нельзя кормить грудью
— Это полный бред. Уже введённая ранее краска под кожу никак не влияет на ребёнка. Тем более, сейчас краски максимально экологичные и гипоаллергенные. Есть даже краска для веганов.
Миф 3. Человек с татуировкой не может стать донором крови
— Ещё на первых курсах университета я хотела стать донором, единственное условие было, чтобы с момента нанесения тату прошло больше полугода (ВИЧ может скрываться в организме до полугода. — Прим.ред).
Миф 4. У человека с татуировкой более слабый иммунитет
— Ученые доказали, что первая татуировка приводит к значимому повышению уровня кортизола и снижению секреции SIgA, то есть ослабляет местный иммунитет. При нанесении последующих татуировок подобная реакция уменьшается, и при большом числе и продолжительности сеансов стрессовое воздействие перестает приводить к снижению уровня SIgA, что свидетельствует об укреплении иммунитета. Следовательно, тату, наоборот, укрепляет иммунитет.
Миф 5. Беременным можно бить тату, но с анестезией
— Беременность является противопоказанием к сеансам тату. Учеными данный факт никак не доказан, так как проводить опыты над беременными животными не этично. Но я предполагаю, что это из-за того, что организм в любом случае при нанесении тату испытывает стресс, и как отреагирует плод — неизвестно, поэтому лучше не рисковать. Также и при кормлении грудью, от стресса и боли молоко может пропасть или уменьшиться, но, опять же, это всё не доказано.
Миф 6. Женщинам с тату на пояснице могут отказать в анестезии во время родов
— Да, это правда. Если на месте, куда ставится эпидуральная анестезия, есть тату, врач может отказаться ставить эпидуральную анестезию. Но это на усмотрение анестезиолога, сама тату не является противопоказанием.
Миф 7. Среди татуированных людей больных гепатитом С в 9 раз больше, чем среди тех, у кого татуировок нет
— Специалисты никогда не проводили клинические исследования по способам заражения. Даже острая стадия гепатита не вызывает симптомы, и людям становится известно о заболевании лишь через годы после заражения. Поэтому данная статистика ни о чем не говорит. Например, у меня все поверхности обрабатываются после каждого клиента, перчатки в процессе работы меняю несколько раз, использую барьерную защиту от перекрестного заражения на провода, блок питания, машинку и другие поверхности, к которым я прикасаюсь во время работы. Использую только одноразовые иглы и другие расходные материалы, так как я тоже нахожусь в зоне риска заразиться от клиента, который, например, просто не в курсе, что болен.
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