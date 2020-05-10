Расплывётся и сморщится: красотка показала, как меняется тату во время беременности (женщины этого боятся)

Миф 1. При наборе лишнего веса или беременности тату на животе растягивается и плывет

— С татуировками ничего не происходит, они, как и кожа, растягиваются во время беременности, а потом стягиваются. Конечно, если на коже не появляются растяжки, но и тут можно потом сделать коррекцию. И в старости с тату будет всё тоже самое, что с вашей кожей.

Миф 2. Женщинам с татуировками нельзя кормить грудью

— Это полный бред. Уже введённая ранее краска под кожу никак не влияет на ребёнка. Тем более, сейчас краски максимально экологичные и гипоаллергенные. Есть даже краска для веганов.

Миф 3. Человек с татуировкой не может стать донором крови

— Ещё на первых курсах университета я хотела стать донором, единственное условие было, чтобы с момента нанесения тату прошло больше полугода (ВИЧ может скрываться в организме до полугода. — Прим.ред).