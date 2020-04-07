Вау-жильё на окраине: на Родниках достроили необычные дома со скошенными крышами — изучаем плюсы и минусы

На этаже здесь от 5-ти до 2-х квартир: чем выше этаж — тем меньше квартир и тем они больше. Верхние этажи занимают квартиры с двойным светом и антресольными уровнями, где окна могут достигать 5 м в высоту, и полноценные двухуровневые квартиры с двумя выходами на разных этажах. Цены варьируются от 2,7 миллиона рублей за двушку-студию до 8,28 миллиона рублей за 4-комнатную студию площадью 104,6 кв. м с антресольной спальней или кабинетом, высокими окнами и всего одним соседом по площадке. Такая квартира в сданных домах осталась всего одна: по словам Артёма Белокобыльского, эти варианты разобрали первыми.



По концепции, огромные окна говорят о статусе владельца квартиры и дома в общем. Эту идею, идею «красного окна», архитекторы тоже привезли из Кимжи: по окнам можно определить, что за люди живут в доме.

— Если окошко маленькое, значит, бедные люди живут, потому что стекло было дорогое, — объяснил Артур Лотарев. — В каждом доме есть по одной квартире с «красным окном» — это определённый статус. Например, огромное окно на два этажа в квартире. Это определённая игра, но история красивая.