Вау-жильё на окраине: на Родниках достроили необычные дома со скошенными крышами — изучаем плюсы и минусы

На окраине Родников достроили первую очередь комплекса «Онега»: четыре домика получили разрешение на ввод 18 марта. Эксперты называют комплекс качественным скачком и для застройщика, и для микрорайона: для разработки концепции архитекторов дважды отправляли в деревню на Севере — вдохновляться. В итоге здесь построили необычные дома со скатными крышами и двухэтажными квартирами с окнами высотой 5 метров за 8 миллионов. Как это получилось — в репортаже Лизы Пичугиной.
Мэрия выдала ГК «Стрижи» разрешение на ввод первых четырёх домов комплекса «Онега» на улице Тюленина. Всего домов будет 14 — это больше 900 квартир, так что Родники прирастут ещё примерно на 2 тысячи жителей.
Комплекс строят на окраине микрорайона. В условиях только начинавших пустеть улиц из центра города по Мочищенскому шоссе и улице Кедровой корреспонденты НГС доехали до места за 25 минут. Когда закончится карантин и на улицы вернутся машины, дорога займёт, конечно, куда больше времени, особенно в часы пик.
Хотя все документы застройщик уже получил, ключи от квартир покупателям начнут передавать только через месяц — застройщик «взял фору», чтобы закончить последние приготовления. Например, в порядок должны привести дороги, тротуары и фасады домов — на них из-за особенностей строительства появились некрасивые белые разводы. Как объяснил руководитель подразделения продаж компании Артём Белокобыльский, они появляются из-за специальных добавок в раствор, которые позволяют класть кирпич зимой.
Всего в первых домах 154 квартиры: по 44 в светлых «кубиках» и по 33 — в домиках со скошенными крышами. Всего в комплексе будет три типа домов высотой 9–13 этажей, при этом их планировки не повторяются, а домов, подобных первым «кубикам», больше не будет.
Концепцию для комплекса разработали Артур Лотарев и архитекторы новосибирской компании Kanura — ранее они спроектировали для «Стрижей» ЖК «Пифагор». По словам Артура Лотарева, большая территория — 5 га — без концепции была бы скучной.
— Нам пришла идея: сейчас все проектируют и строят, ориентируясь на Запад, а у нас есть большой пласт российской культуры, которую мы никак не осмысливаем, не гордимся, — рассказал он.
За вдохновением архитекторы отправились на Север, в Архангельскую область, в одну из самых красивых российских деревень — Кимжу (это официально: с 2017 года она входит в Ассоциацию самых красивых деревень России). Северная архитектура, говорит Лотарев, очень рациональна, практична и компактна, поселения строили, подчиняясь ландшафту. Поэтому плоскую, в общем-то площадку, архитекторы решили обыграть, поставив все дома на ней под небольшим углом друг к другу. Из северной деревни в проект перекочевали скошенные крыши, имитации печных труб и даже цвет фасадов: Артур Лотарев рассказал, что тёмный кирпич для домов подбирали по цвету старого дерева домов деревни.
На этаже здесь от 5-ти до 2-х квартир: чем выше этаж — тем меньше квартир и тем они больше. Верхние этажи занимают квартиры с двойным светом и антресольными уровнями, где окна могут достигать 5 м в высоту, и полноценные двухуровневые квартиры с двумя выходами на разных этажах. Цены варьируются от 2,7 миллиона рублей за двушку-студию до 8,28 миллиона рублей за 4-комнатную студию площадью 104,6 кв. м с антресольной спальней или кабинетом, высокими окнами и всего одним соседом по площадке. Такая квартира в сданных домах осталась всего одна: по словам Артёма Белокобыльского, эти варианты разобрали первыми.
По концепции, огромные окна говорят о статусе владельца квартиры и дома в общем. Эту идею, идею «красного окна», архитекторы тоже привезли из Кимжи: по окнам можно определить, что за люди живут в доме.
— Если окошко маленькое, значит, бедные люди живут, потому что стекло было дорогое, — объяснил Артур Лотарев. — В каждом доме есть по одной квартире с «красным окном» — это определённый статус. Например, огромное окно на два этажа в квартире. Это определённая игра, но история красивая.
Оставшиеся 11 домов комплекса «Стрижи» строят одновременно и планируют сдать их осенью 2021 года. Вместе с ними построят два подземных паркинга: один между 10-м и 11-м домами, другой — между тремя домами по соседству. Правда, там будет всего 160 мест — сейчас их продают по 800 тысяч. Во двор машины не пустят — в компании говорят, что заездов не будет в принципе. Все наземные парковки будут расположены по периметру комплекса. Точное число мест застройщик не считал, но протяжённость парковок, по словам Артёма Белокобыльского, составит больше километра.
В каждом доме первой очереди на первых этажах есть коммерческие помещения, больше всего их будет в доме, выходящем на Красный проспект, в остальных домах — выборочно. Застройщик их оставляет за собой и передавать будет только в аренду: в компании рассчитывают контролировать, какие магазины и сервисы будут открываться в комплексе, и предпочтение будут отдавать магазинам дизайнерской одежды, творческим мастерским и художественным студиям. Одним из первых арендаторов стала «Здравица» — клиника займёт целый этаж в одной из секций, рассказали в «Стрижах».
Проект благоустройства ещё окончательно не утверждён. Что известно точно — это общая концепция стиля дворов, тропа здоровья между домами и бульвар, который должен пройти от выходящего на Красный проспект дома к первым четырём домам. Артур Лотарев рассказал, что в благоустройстве тоже будет много отсылок к северным деревням. Например, все разработанные архитекторами специально для проекта элементы будут из состаренного дерева, в ландшафте используют камни и мох.
Из Кимжи в «Онегу» перекочует мельница — архитекторы уже заказали её копию для комплекса.
— Ещё там есть знаменитые лошади, кимжицкая порода, они крепкие такие, почти одичали уже там — мы хотели сделать из дерева таких троянских коней, но решили не перегибать палку, — смеётся Артур Лотарев.
Другой особенностью комплекса будет фактически открытая территория.
— У нас забор в классическом понимании будет отсутствовать. Пока точно неизвестно, в каком виде будет изгородь, но при этом калитки, которая закрывается на ключ, не будет. Попасть туда теоретически может любой желающий, за порядком будут следить охранники и около 200 камер. Условно говоря, если ребёнок из другого дома захочет здесь погулять и ничего не будет ломать, ему никто слова не скажет, — объяснил Артём Белокобыльский. — Мы уходим от огораживания внешней среды, мы против сегрегации. Но безопасность, конечно, останется на должном уровне.
На Красном проспекте в этой части города машин пока немного и всего три маршрута общественного транспорта, но есть новенькая остановка — «Северные Стрижи», которая в названии объединила сразу все очереди проектов «Северная корона» и «Онега». Местные жители ценят район за его удобство для жизни: здесь есть все нужные магазины, пока не перегружена новая детская поликлиника, без проблем можно получить место в детском саду или школе (новую, как раз напротив «Онеги», сейчас достраивают), даже есть кинотеатр и фехтовальный центр с бассейном. Это даже немного нивелирует ощущение спального района на отшибе, признаются местные.
Но портят идиллию пробки.
— Сейчас, конечно, сложно судить — в принципе, малолюдно в связи с ситуацией в стране, а так очень большие пробки. Макаренко, Объединения — везде, чуть ли не на Тюленина здесь уже, если утром, — пожаловалась жительница одной из новостроек рядом с «Онегой» Светлана.
Впрочем, эксперты считают, что те, кто выбирает здесь квартиры, к подобным проблемам готовы.
— Застройщик проблем с дорогами изменить не может. Люди, которые остаются там, понимают, что остаются на тех же магистралях. Люди, которые туда переезжают, тоже это понимают, — говорит директор по маркетингу АН «Квадротека» Александр Астахов.
Эксперт по рынку недвижимости Сергей Николаев заметил, что в городе дорожная сеть в принципе развивается очень медленно — не только на Родниках. Из-за этого, считает он, Новосибирск проигрывает другим городам-миллионникам и по темпам строительства, и по темпам развития в целом.
Значительную часть минусов, по мнению экспертов, перекрывают архитектура комплекса и проработанность концепции — подобных проектов в Новосибирске в классе «комфорт» немного. Руководитель отдела продаж «Жилфонда» Олег Нагорный считает, что конкурировать «Онега» будет в первую очередь с другими проектами «Стрижей» — соседней «Северной короной» и «Булгаковым», которые «близки ей по содержанию». Это подтверждает и застройщик: по словам Артёма Белокобыльского, квартирами здесь интересуются местные жители и владельцы жилья в других комплексах компании.
По мнению Александра Астахова и Сергея Николаева, ближайшими конкурентами «Онеги» могут стать новые проекты компании «Брусника. Сибакадемстрой», в частности, «Пшеница» в Краснообске: там тоже среднеэтажные дома и такая же серьёзная проработка концепции.
К сожалению, говорят эксперты, пока вау-жильё на окраинах — это, скорее, исключение, чем тренд, хотя, несомненно, даёт больше шансов на достаточно конкурентном новосибирском рынке.
— В целом качество проектов и строительства понемногу растет, конечно. Как и запросы и грамотность покупателей, — оптимистично заключила Елена Ермолаева.
В январе журналисты НГС побывали в новом микрорайоне «Свобода»: там нет магазинов и транспорта, а жители ходят на лыжах и всем довольны.