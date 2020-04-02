Президент РФ Владимир Путин анонсировал продление нерабочих дней до конца апреля: этот срок могут сократить, если обстановка улучшится. Как мы помним, вставшие на паузу предприятия должны сохранять зарплату сотрудникам, и если по бюджетным организациям есть некоторая ясность, с частным бизнесом всё сложнее. Мы спросили экспертов, насколько критичен выходной месяц для предпринимателей, и мнения разошлись. Напишите, кстати, в комментариях, каково положение у вашего предприятия.
Красной линией в выступлении президента проходила мысль — больше полномочий региональным властям. Это понятно: число заболевших в каждом регионе России своё. Директор бизнес-школы ЧелГУ Виталий Ашмарин считает, что такой подход обеспечит свободу действий и спасёт хотя бы ключевые для региона предприятия от простоя.
— Это не диктаторское решение, а достаточно гибкое, — считает он. — Уже сегодня многие предприятия получают разрешение на работу и пропуска для сотрудников, и хотя бы частично, сообразно обстановке они смогут работать. Это важно для поддержания экономики регионов.
Но в большей степени это касается крупного и среднего бизнеса, а также мелких компаний, работа которых необходима, например шиномонтажных мастерских. Однако для малого бизнеса выступление президента не принесло большого облегчения.
— Конечно, сфера услуг и малый бизнес оказываются в тяжёлом положении, и главный вопрос — что делать людям, которые скоро останутся без средств к существованию? — говорит Виталий Ашмарин. — Государство должно обеспечить их хотя бы минимальной зарплатой.
Он также отмечает, что присутствует элемент хаоса, поскольку до сих пор не вполне ясно, кто всё-таки имеет право работать:
— В принципе, на сайте региональных отделений Минпромторга есть разъяснения и форма для заявки, которую компания может заполнить и попросить разрешения на работу, но по многим позициям пока всё равно нет однозначности.
Экономист Константин Юрченко считает, что передача полномочий региональным властям может породить сложности для бизнеса на местах.
— Мы уже привыкли к сформированной вертикали власти, и, конечно, губернаторы ждут чётких указаний сверху, но тут им предлагают действовать на свой страх и риск, — говорит он. — Причём в выступлении президента прозвучало, что список работающих предприятий может определять не только субъект федерации, но и муниципалитеты, что может спровоцировать попытки переложить ответственность: кто-то будет повторять решения федерального центра, кто-то отдаст всё на откуп муниципалитетам, и получится, что предприятия в соседних городах существуют в разных режимах.
По его мнению, это может создать дополнительное напряжение для бизнеса, а где-то — и нездоровую конкуренцию.
В качестве меры поддержки бизнеса Константин Юрченко видит всё же финансовые стимулы для потребителей, проще говоря, некий «безусловный доход»:
— Эта модель оправдала себя много раз: когда у населения есть деньги, появляются уверенность в будущем и спрос, а он толкает вперёд бизнес. И даже если какие-то предприятия, например кафе и рестораны, не могут работать месяц или больше, им будет проще выжить, когда со стороны населения есть спрос: они могут организовать доставку, могут рассчитывать на отложенный спрос, в общем, бизнес подстроится.
Генеральный директор межрегиональной сети автосалонов «Сатурн» Александр Мещеряков считает, что крепкий бизнес сможет выдержать месяц, но что делать дальше — вопрос.
— Мы не используем заёмные средства — это принципиальная позиция, — объясняет он. — Поэтому сейчас готовы выполнять обязательства перед сотрудниками, а часть из них перевели на удалённую работу, хотя сами автосалоны закрыты. Я думаю, у 80% предприятий накоплен «подкожный жирок», который позволит продержаться месяц в таких условиях, но что дальше, я не знаю. Если ситуация затянется на 2–4 месяца, всё будет совсем по-другому.
Александр Мещеряков отмечает, что в марте в ряде секторов, в том числе автобизнесе, был повышенный спрос, который частично скомпенсирует потери апреля и даже мая. Если удастся вернуться к работе в мае-июне, на компании будет работать отложенный спрос, что позволит восстановиться.
— Но если ситуация затянется, проблема будет уже совсем в другом: у людей просто не будет денег, чтобы покупать те же автомобили, тем более с учётом возросших цен, — говорит Александр Мещеряков. — Они будут ориентироваться на товары первой необходимости.
В целом настроение бизнес-сообщества настороженно-тревожное. Чего ждать от апреля, толком не знает никто.