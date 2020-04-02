Но в большей степени это касается крупного и среднего бизнеса, а также мелких компаний, работа которых необходима, например шиномонтажных мастерских. Однако для малого бизнеса выступление президента не принесло большого облегчения.



— Конечно, сфера услуг и малый бизнес оказываются в тяжёлом положении, и главный вопрос — что делать людям, которые скоро останутся без средств к существованию? — говорит Виталий Ашмарин. — Государство должно обеспечить их хотя бы минимальной зарплатой.



Он также отмечает, что присутствует элемент хаоса, поскольку до сих пор не вполне ясно, кто всё-таки имеет право работать:



— В принципе, на сайте региональных отделений Минпромторга есть разъяснения и форма для заявки, которую компания может заполнить и попросить разрешения на работу, но по многим позициям пока всё равно нет однозначности.