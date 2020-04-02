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Продуктовые магазины попадают под исключение, но остальные оказались в зоне риска

Продуктовые магазины попадают под исключение, но остальные оказались в зоне риска

Президент РФ Владимир Путин анонсировал продление нерабочих дней до конца апреля: этот срок могут сократить, если обстановка улучшится. Как мы помним, вставшие на паузу предприятия должны сохранять зарплату сотрудникам, и если по бюджетным организациям есть некоторая ясность, с частным бизнесом всё сложнее. Мы спросили экспертов, насколько критичен выходной месяц для предпринимателей, и мнения разошлись. Напишите, кстати, в комментариях, каково положение у вашего предприятия.

Красной линией в выступлении президента проходила мысль — больше полномочий региональным властям. Это понятно: число заболевших в каждом регионе России своё. Директор бизнес-школы ЧелГУ Виталий Ашмарин считает, что такой подход обеспечит свободу действий и спасёт хотя бы ключевые для региона предприятия от простоя.

— Это не диктаторское решение, а достаточно гибкое, — считает он. — Уже сегодня многие предприятия получают разрешение на работу и пропуска для сотрудников, и хотя бы частично, сообразно обстановке они смогут работать. Это важно для поддержания экономики регионов.

Небольшой бизнес примет на себя первый удар: бутики уже опустели

Небольшой бизнес примет на себя первый удар: бутики уже опустели

Но в большей степени это касается крупного и среднего бизнеса, а также мелких компаний, работа которых необходима, например шиномонтажных мастерских. Однако для малого бизнеса выступление президента не принесло большого облегчения.

— Конечно, сфера услуг и малый бизнес оказываются в тяжёлом положении, и главный вопрос — что делать людям, которые скоро останутся без средств к существованию? — говорит Виталий Ашмарин. — Государство должно обеспечить их хотя бы минимальной зарплатой.

Он также отмечает, что присутствует элемент хаоса, поскольку до сих пор не вполне ясно, кто всё-таки имеет право работать:

— В принципе, на сайте региональных отделений Минпромторга есть разъяснения и форма для заявки, которую компания может заполнить и попросить разрешения на работу, но по многим позициям пока всё равно нет однозначности.

Нет ясности, например, с шиномонтажками: для полноценной работы транспорта, в том числе специального, они необходимы

Нет ясности, например, с шиномонтажками: для полноценной работы транспорта, в том числе специального, они необходимы

Экономист Константин Юрченко считает, что передача полномочий региональным властям может породить сложности для бизнеса на местах.

— Мы уже привыкли к сформированной вертикали власти, и, конечно, губернаторы ждут чётких указаний сверху, но тут им предлагают действовать на свой страх и риск, — говорит он. — Причём в выступлении президента прозвучало, что список работающих предприятий может определять не только субъект федерации, но и муниципалитеты, что может спровоцировать попытки переложить ответственность: кто-то будет повторять решения федерального центра, кто-то отдаст всё на откуп муниципалитетам, и получится, что предприятия в соседних городах существуют в разных режимах.

По его мнению, это может создать дополнительное напряжение для бизнеса, а где-то — и нездоровую конкуренцию.

В качестве меры поддержки бизнеса Константин Юрченко видит всё же финансовые стимулы для потребителей, проще говоря, некий «безусловный доход»:

— Эта модель оправдала себя много раз: когда у населения есть деньги, появляются уверенность в будущем и спрос, а он толкает вперёд бизнес. И даже если какие-то предприятия, например кафе и рестораны, не могут работать месяц или больше, им будет проще выжить, когда со стороны населения есть спрос: они могут организовать доставку, могут рассчитывать на отложенный спрос, в общем, бизнес подстроится.

Автосалоны стоят закрытые, включая сервисные зоны

Автосалоны стоят закрытые, включая сервисные зоны

Генеральный директор межрегиональной сети автосалонов «Сатурн» Александр Мещеряков считает, что крепкий бизнес сможет выдержать месяц, но что делать дальше — вопрос.

— Мы не используем заёмные средства — это принципиальная позиция, — объясняет он. — Поэтому сейчас готовы выполнять обязательства перед сотрудниками, а часть из них перевели на удалённую работу, хотя сами автосалоны закрыты. Я думаю, у 80% предприятий накоплен «подкожный жирок», который позволит продержаться месяц в таких условиях, но что дальше, я не знаю. Если ситуация затянется на 2–4 месяца, всё будет совсем по-другому.

Александр Мещеряков отмечает, что в марте в ряде секторов, в том числе автобизнесе, был повышенный спрос, который частично скомпенсирует потери апреля и даже мая. Если удастся вернуться к работе в мае-июне, на компании будет работать отложенный спрос, что позволит восстановиться.

— Но если ситуация затянется, проблема будет уже совсем в другом: у людей просто не будет денег, чтобы покупать те же автомобили, тем более с учётом возросших цен, — говорит Александр Мещеряков. — Они будут ориентироваться на товары первой необходимости.

В целом настроение бизнес-сообщества настороженно-тревожное. Чего ждать от апреля, толком не знает никто.

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