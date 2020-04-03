По мнению психолога и профессионального медиатора Натальи Орешкиной, с началом карантина семейная жизнь у многих пар в нашей стране только началась. Одна из самых больших сложностей домашнего режима заключается в том, что пары попадают в замкнутое пространство, в котором нужно общаться, слышать друг друга, при этом сохранять собственные рамки свободы.



— Первое, что необходимо сделать, — избавиться от иллюзии, что дистанционный режим — это отдых и теперь ваша вторая половина будет в постоянном доступе, — говорит Наталья Орешкина. — У каждого должны быть свои права и своя территория. Если вы понимаете, что не в состоянии общаться, не надо себя заставлять. Нужно позволить друг другу оставаться в уединении и спокойно заниматься своим делом. Для этого у каждого должно быть свое место. Пусть это будет отдельный угол, где вы сможете поработать за компьютером, посидеть в интернете или просто попить чаю. Кроме того, каждый имеет право на свой бардак, который он уберет только тогда, когда будет готов. Не надо делать из этого катастрофу.

