Пока закрывают города, а бизнес во всем мире подсчитывает убытки от коронавируса, психологи делают неутешительные прогнозы по поводу роста разводов в ближайшее время. Ведь из-за пандемии некоторые пары оказались на карантине и вынуждены находиться в одном помещении чуть ли не 24 часа в сутки. Если добавить к этому обстоятельству детей и однокомнатную квартиру, где невозможно уединиться, картина вырисовывается печальная. Как в такой ситуации не оказаться на грани расставания?
Обозначьте границы дозволенного
По мнению психолога и профессионального медиатора Натальи Орешкиной, с началом карантина семейная жизнь у многих пар в нашей стране только началась. Одна из самых больших сложностей домашнего режима заключается в том, что пары попадают в замкнутое пространство, в котором нужно общаться, слышать друг друга, при этом сохранять собственные рамки свободы.
— Первое, что необходимо сделать, — избавиться от иллюзии, что дистанционный режим — это отдых и теперь ваша вторая половина будет в постоянном доступе, — говорит Наталья Орешкина. — У каждого должны быть свои права и своя территория. Если вы понимаете, что не в состоянии общаться, не надо себя заставлять. Нужно позволить друг другу оставаться в уединении и спокойно заниматься своим делом. Для этого у каждого должно быть свое место. Пусть это будет отдельный угол, где вы сможете поработать за компьютером, посидеть в интернете или просто попить чаю. Кроме того, каждый имеет право на свой бардак, который он уберет только тогда, когда будет готов. Не надо делать из этого катастрофу.
Распределите роли и обязанности
Осознать пару как единый организм — еще одна рекомендация, которую дают психологи. Максим Ляскин уверен, что во внезапно сблизившейся семье прежде всего нужно обозначить роли.
— Основная задача — организовать совместную деятельность, в которой один будет дополнять другого и делать то, что он умеет лучше всего, — говорит Максим Ляскин. — Для этого можно читать книги или новости в интернете по ролям, играть в настольные игры или готовить пищу. Пока один будет чистить картошку, другой разделает мясо. Таким образом вы научитесь слышать друг друга и сохраните свою комплементарность — взаимодополнение, без которого невозможно построить крепкие отношения.
Спланируйте карантин на неделю вперед
Понимая, что в карантине нам сидеть еще неделю, а может быть и больше, психологи считают, что нужно распланировать домашнее заточение и исключить решение бытовых вопросов в рабочее время. Как вариант, создать расписание труда и отдыха на эти дни, а также выделить личное время.
— Сегодня вы работаете и вечером играете в настольные игры. А завтра устраиваете генеральную уборку квартиры и смотрите интересное кино, — говорит Наталья Орешкина. — На каждый день должен быть четкий план. Тогда будет не только проще ужиться в четырех стенах, но с удовольствием провести время вместе. Америка в период кризиса создала Голливуд. Все потому, что нужно позволять себе и своему партнеру как работать, так и отдыхать: смотреть фильмы со счастливым концом, играть в настольные игры или уединяться в своем уголке. Помните, что вы имеете право на отдых без второй половины.
Создайте новые семейные традиции
Тем не менее прием пищи, по мнению психологов, стоит сделать совместным. Это поможет сохранить близость, выразить свою заботу и станет еще одним поводом отдохнуть от дел.
— Конечно, семейные традиции создаются не за пару дней, это довольно длительный процесс, — говорит Максим Ляскин. — Но заложить основы можно именно сейчас, а ближе к концу карантина они уже начнут приживаться. Например, совместный завтрак с блинчиками, ради которого вы будете просыпаться по утрам. Но для этого нужно учиться договариваться, немного экспериментировать и не пытаться сделать это жесткой обязанностью. Иначе вместо чего-то нового и доброго вы получите очередной конфликт.
Позвольте себе побыть лентяем, но не неряхой
И наконец, психологи в один голос заявляют, что карантин — это не повод плохо выглядеть. Заставьте себя вылезти из домашней пижамы и любимых тапок, причесаться и даже накраситься. Хотя бы потому, что тогда вашему партнеру будет приятно смотреть на вас. И не надо сходить с ума и переносить общий фон тревожности на личные отношения.
— Не надо раздражаться, если супруг уже час сидит в интернете, — говорит Наталья Орешкина. — Возможно, вас это бесит, но мужчины отдыхают только тогда, когда абсолютно ничего не делают. Им нужно просто посидеть или полежать на диване, подольше поспать с утра, ведь они имеют на это право. Женщины привыкли отдыхать и переключаться активно — им надо что-то чистить, мыть, гладить, смотреть сериалы, общаться. Понимайте и принимайте эту гендерную особенность и не пытайтесь изменить.