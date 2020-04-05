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Рестайлинговый Hyundai Solaris

Рестайлинговый Hyundai Solaris

В прекративших работу дилерских центрах затишье перед бурей — пока непонятно, когда они (как и вся страна) возобновят работу, но наверняка автомобильные боссы уже переписывают ценники на машины вслед за изменившимися валютными курсами. Так всегда было и уже проверено — иностранные бренды повышают цены на машины пропорционально удешевлению рубля. Кто-то делает это в несколько небольших приемов, кто-то сразу кардинально меняет ценник. Что будет со стоимостью основных популярных иномарок до конца года — подсчитал Дмитрий Косенко.

До начала марта доллар в среднем стоил 64 рубля, сейчас 76–78 рублей с небольшими колебаниями. Нефть очевидно надолго стабилизировалась в районе 25–30 долларов за баррель и уж во всяком случае до 50 долларов вернется нескоро. Если все останется как есть, и валютные курсы не будут резко меняться в ту или иную сторону, иностранным автопроизводителям необходимо будет отыграть это 22-процентное удешевление рубля, пропорционально изменив ценники на машины.

Уже в марте некоторые бренды начали менять стоимость своей продукции, увеличивая ее на 1–2%. С 1 апреля АВТОВАЗ поднял цены на все модели на 5–10 тысяч рублей. Toyota увеличила стоимость своих автомобилей на 30–100 тысяч рублей. Сколько же в итоге будут стоить самые популярные у россиян модели, когда автопроизводители отыграют своё?

Hyundai Solaris

Рестайлинговый Solaris по текущему прайсу в базе стоит 765 000 рублей, а более-менее оснащенная версия с автоматом и 1,6-литровым мотором — 956 000 рублей. Новые ценники печалят: 933 000 рублей за базу и 1 166 320 за приличную версию. А ведь у модели есть комплектации и дороже.

KIA Rio

Аналогичный уровень цен у соплатформенного Rio — самой популярной иномарки России. 794 900 рублей за базу и 944 900 рублей за хорошую версию на автомате превращаются в 969 778 и 1 152 778 рублей соответственно.

Hyundai Creta

Самый популярный кроссовер России после небольшого рестайлинга сейчас стоит 975 000 рублей за пустую механику. Нормальный вариант с автоматом и полным приводом обойдется в 1 332 000 рублей. Приготовьтесь к новым реалиям: 1 189 500 и 1 625 040 рублей соответственно. «Крета» за миллион шестьсот!

Рестайлинговая Hyundai Creta

Рестайлинговая Hyundai Creta

Renault Duster

Самый доступный кроссовер в стране (не считая «русских» и «китайцев») по текущему прайсу стартует с 750 000 рублей за механику. Адекватная комплектация с 2-литровым мотором, автоматом и полным приводом тянет на 1 134 000 рублей. Подорожать «Дастер» может соответственно до 915 000 и 1 383 480 рублей.

Volkswagen Polo

Самая популярная немецкая модель в России. Сейчас в минималке Polo стоит 716 900 рублей, оснащенная версия с турбомотором и роботом обойдется в 993 900 рублей. Измененные цены: 874 618 и 1 212 558 рублей соответственно. И еще неизвестно, сколько автопроизводитель добавит к ценнику за скорое обновление модели.

Новый Volkswagen Polo

Новый Volkswagen Polo

Skoda Octavia

Самый популярный автомобиль в умирающем С-сегменте, его выбирали за хорошее соотношение цена/качество/простор. Простейшая «Октавия» на механике оценивается в 1 140 000 рублей, оснащенная машина с атмосферником и автоматом тянет на 1 488 000 рублей. Готовы ли вы в будущем платить за эту легковушку 1 390 800 и 1 815 360 рублей соответственно? «Октавия» под два миллиона!

Вы верите в такой рост цен на новые авто?

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    ценыновые авто
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