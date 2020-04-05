В прекративших работу дилерских центрах затишье перед бурей — пока непонятно, когда они (как и вся страна) возобновят работу, но наверняка автомобильные боссы уже переписывают ценники на машины вслед за изменившимися валютными курсами. Так всегда было и уже проверено — иностранные бренды повышают цены на машины пропорционально удешевлению рубля. Кто-то делает это в несколько небольших приемов, кто-то сразу кардинально меняет ценник. Что будет со стоимостью основных популярных иномарок до конца года — подсчитал Дмитрий Косенко.
До начала марта доллар в среднем стоил 64 рубля, сейчас 76–78 рублей с небольшими колебаниями. Нефть очевидно надолго стабилизировалась в районе 25–30 долларов за баррель и уж во всяком случае до 50 долларов вернется нескоро. Если все останется как есть, и валютные курсы не будут резко меняться в ту или иную сторону, иностранным автопроизводителям необходимо будет отыграть это 22-процентное удешевление рубля, пропорционально изменив ценники на машины.
Уже в марте некоторые бренды начали менять стоимость своей продукции, увеличивая ее на 1–2%. С 1 апреля АВТОВАЗ поднял цены на все модели на 5–10 тысяч рублей. Toyota увеличила стоимость своих автомобилей на 30–100 тысяч рублей. Сколько же в итоге будут стоить самые популярные у россиян модели, когда автопроизводители отыграют своё?
Hyundai Solaris
Рестайлинговый Solaris по текущему прайсу в базе стоит
KIA Rio
Аналогичный уровень цен у соплатформенного Rio — самой популярной иномарки России.
Hyundai Creta
Самый популярный кроссовер России после небольшого рестайлинга сейчас стоит
Renault Duster
Самый доступный кроссовер в стране (не считая «русских» и «китайцев») по текущему прайсу стартует с
Volkswagen Polo
Самая популярная немецкая модель в России. Сейчас в минималке Polo стоит
Skoda Octavia
Самый популярный автомобиль в умирающем С-сегменте, его выбирали за хорошее соотношение цена/качество/простор. Простейшая «Октавия» на механике оценивается в
Вы верите в такой рост цен на новые авто?
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