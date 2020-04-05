До начала марта доллар в среднем стоил 64 рубля, сейчас 76–78 рублей с небольшими колебаниями. Нефть очевидно надолго стабилизировалась в районе 25–30 долларов за баррель и уж во всяком случае до 50 долларов вернется нескоро. Если все останется как есть, и валютные курсы не будут резко меняться в ту или иную сторону, иностранным автопроизводителям необходимо будет отыграть это 22-процентное удешевление рубля, пропорционально изменив ценники на машины.

Уже в марте некоторые бренды начали менять стоимость своей продукции, увеличивая ее на 1–2%. С 1 апреля АВТОВАЗ поднял цены на все модели на 5–10 тысяч рублей. Toyota увеличила стоимость своих автомобилей на 30–100 тысяч рублей. Сколько же в итоге будут стоить самые популярные у россиян модели, когда автопроизводители отыграют своё?

Hyundai Solaris

