Профессиональный сленг — смешные словечки, в которые зашифрованы всякие серьёзные слова из инструкций и документов. В обычной жизни, то есть в процессе работы, язык профессионалов вполне живой и непринуждённый. Но понять его не получится, если не окунуться в профессию. Нередко в сленг попадают слова, которыми называют партнёров, клиентов, заказчиков и даже сисадминов, которые приходят на помощь, если «нажала и всё исчезло» (если что, это фиксики). Большинство новосибирцев передвигаются на общественном транспорте, но понять, о чём говорят водители (даже на русском языке) иногда сложно. Мы пообщались с транспортными предприятиями, которые поделились своими словечками. Пройдите тест, чтобы знать, о чём говорят в транспорте. Советуем не обижаться на некоторые называлочки и просто улыбнуться.