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НГС благодарит в подготовке теста сотрудников автотранспортных предприятий и МКП «Горэлектротранспорт»

НГС благодарит в подготовке теста сотрудников автотранспортных предприятий и МКП «Горэлектротранспорт»

Профессиональный сленг — смешные словечки, в которые зашифрованы всякие серьёзные слова из инструкций и документов. В обычной жизни, то есть в процессе работы, язык профессионалов вполне живой и непринуждённый. Но понять его не получится, если не окунуться в профессию. Нередко в сленг попадают слова, которыми называют партнёров, клиентов, заказчиков и даже сисадминов, которые приходят на помощь, если «нажала и всё исчезло» (если что, это фиксики). Большинство новосибирцев передвигаются на общественном транспорте, но понять, о чём говорят водители (даже на русском языке) иногда сложно. Мы пообщались с транспортными предприятиями, которые поделились своими словечками. Пройдите тест, чтобы знать, о чём говорят в транспорте. Советуем не обижаться на некоторые называлочки и просто улыбнуться.

Что значит «крокодил» на языке водителей маршруток?

Что значит «крокодил» на языке водителей маршруток?

    Что называют коробочкой?

    Что называют коробочкой?

      Что значит выражение «встать на свою грядку»?

      Что значит выражение «встать на свою грядку»?

        Идёт прессом. Как вы думаете, о чём речь?

        Идёт прессом. Как вы думаете, о чём речь?

          Что такое «буратины» на языке маршрутчиков?

          Что такое «буратины» на языке маршрутчиков?

            Что значит «галстук» у сотрудников Горэлектротранспорта?

            Что значит «галстук» у сотрудников Горэлектротранспорта?

              Что такое «косяк» на сленге перевозчиков?

              Что такое «косяк» на сленге перевозчиков?

                «Падаю назад» — выражение водителей маршруток. О чём это?

                «Падаю назад» — выражение водителей маршруток. О чём это?

                  Что такое «кирпич» на профессиональном сленге маршрутчиков?

                  Что такое «кирпич» на профессиональном сленге маршрутчиков?

                    Это лёгкий вопрос. Что такое «учебник» на языке сотрудников Горэлектротранспорта?

                    Это лёгкий вопрос. Что такое «учебник» на языке сотрудников Горэлектротранспорта?

                      Что значит «поставил домик» в разговоре маршрутчиков?

                      Что значит «поставил домик» в разговоре маршрутчиков?<br />

                        Включить Свету! Кого вкючить?

                        Включить Свету! Кого вкючить?

                          Вопрос провокационный. Но это же шуточный тест.
                          Что такое «поберушки» на языке водителей автобусов?

                          Вопрос провокационный. Но это же шуточный тест. <br />Что такое «поберушки» на языке водителей автобусов?

                            Крутиться. Что это значит в диалоге водителей троллейбусов и трамваев?

                            Крутиться. Что это значит в диалоге водителей троллейбусов и трамваев?

                              Кого водители называют французами?

                              Кого водители называют французами?

                                Что такое палка на языке водителей маршруток?

                                Что такое палка на языке водителей маршруток?

                                  Что такое колбаса на сленге сотрудников Горэлектротранспорта?

                                  Что такое колбаса на сленге сотрудников Горэлектротранспорта?

                                    В каких случаях говорят: «Протянул»

                                    В каких случаях говорят: «Протянул»<br /><br />

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                                      общественный транспортпрофессиональный сленг
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