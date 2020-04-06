Профессиональный сленг — смешные словечки, в которые зашифрованы всякие серьёзные слова из инструкций и документов. В обычной жизни, то есть в процессе работы, язык профессионалов вполне живой и непринуждённый. Но понять его не получится, если не окунуться в профессию. Нередко в сленг попадают слова, которыми называют партнёров, клиентов, заказчиков и даже сисадминов, которые приходят на помощь, если «нажала и всё исчезло» (если что, это фиксики). Большинство новосибирцев передвигаются на общественном транспорте, но понять, о чём говорят водители (даже на русском языке) иногда сложно. Мы пообщались с транспортными предприятиями, которые поделились своими словечками. Пройдите тест, чтобы знать, о чём говорят в транспорте. Советуем не обижаться на некоторые называлочки и просто улыбнуться.
Что значит «крокодил» на языке водителей маршруток?
Что называют коробочкой?
Что значит выражение «встать на свою грядку»?
Идёт прессом. Как вы думаете, о чём речь?
Что такое «буратины» на языке маршрутчиков?
Что значит «галстук» у сотрудников Горэлектротранспорта?
Что такое «косяк» на сленге перевозчиков?
«Падаю назад» — выражение водителей маршруток. О чём это?
Что такое «кирпич» на профессиональном сленге маршрутчиков?
Это лёгкий вопрос. Что такое «учебник» на языке сотрудников Горэлектротранспорта?
Что значит «поставил домик» в разговоре маршрутчиков?
Включить Свету! Кого вкючить?
Вопрос провокационный. Но это же шуточный тест.
Что такое «поберушки» на языке водителей автобусов?
Что такое «поберушки» на языке водителей автобусов?