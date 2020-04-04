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Он и она Подробности

Его больше нет: история пары, которая 3 года живет без секса, — эксперты советуют не приставать и заглянуть в кошелек

Оказалось, для страстных ночей важно — кто обеспечивает семью. А еще не слишком ли много «гормона верности»

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Партнерство в браке, за которое давно боролись женщины, может давать неожиданный побочный эффект

Партнерство в браке, за которое давно боролись женщины, может давать неожиданный побочный эффект

Так бывает, что в благополучных на вид парах пропадает интимная жизнь. Сначала ее становится незначительно меньше, потом все чаще лень или «дождемся выходных». А потом вы с ужасом понимаете, что уже несколько месяцев не хотите и не делаете ничего с этим. Здесь нельзя дать универсальный рецепт — повернитесь три раза на месте и наденьте костюм медсестры (кстати — не надо так), но можно попробовать приложить советы экспертов в этой области к больному месту. Корреспондент записала историю пары, которая несколько лет живет без секса, и спросила у экспертов, почему бывает так, что любовь есть, а секса нет.

Оксана (29) и Алексей (35) вместе 5 лет. Серьезных размолвок за это время в паре было всего несколько. Они оба работают и почти поровну вкладываются в семейный бюджет, недавно у пары родился ребенок.

— До рождения дочери секс был эпизодическим и не фееричным. Но нормальным, — я считала, любовь есть и это главное. Доверие там, взаимопонимание. Во время беременности он прекратился как вид деятельности вообще, — сокрушается она.

Оксана списывала это на набор веса и психологический фактор, что ребенок внутри (такое действительно присутствует у мужчин). Но дочь родилась, тело и фигура восстановились, но секс стал для обоих не интересен. Так прошло 2 года.

— Еще был большой стресс, муж потерял крупную сумму денег. Я списываю на это. Но теперь непонятно, что дальше делать, — говорит молодая мама.

Несколько раз женщина сама пыталась инициировать близость, супруг отвечал вялым согласием, по словам Оксаны — это было хуже, чем вообще ничего.

— Я вижу, как он остывает ко мне больше и больше, когда женщина, которую ты не очень хочешь, лезет к тебе с ласками и тебе придется переступать через себя. От этого еще больше нарастает отвращение. Разговорами тут тоже не поможешь. Конечно, на словах он скажет, что это всё глупости и он хочет, просто устал, но зачем спрашивать, чтобы заведомо слушать вранье, — говорит она. Сейчас пара думает о разводе.

Оксана считает, что проблема их пары в том, что они все обязанности делят пополам. Уход за ребенком, быт, зарабатывание денег, все поровну. Режим «равноправные партнеры», которого так долго добивались женщины, сделал бытовую жизнь легче, а сексуальную сложнее. Эксперты частично согласны с ней.

Они считают, что как раз откровенный разговор и может спасти ситуацию — только не сразу после секса и не перед — если он еще есть. Как вариант для этой пары — женщина тоже не хочет секса с партнером, но думает, что хочет — потому что для нее близость — свидетельство доверия и соблюдение правил супружеского договора.

— В большинстве случаев когда мужчина отказывается от секса — женщина начинает просить его. Не потому, что она хочет секса, а потому, что она боится, что он уйдет. И он это бессознательно чувствует. Мужчине же больше интересен не сам секс — а игра в него. А для женщины важно доверие, и тогда она получает удовольствие, — считает сексолог Кристина Неделяева.

Редакция попросила экспертов разобрать самые частые случаи, почему секс в паре может закончиться неожиданно или вполне ожидаемо.

Его больше нет с нами

Психолог-сексолог Алена Сарапова отмечает, что желание часто пропадает из-за проблем во взаимоотношениях между супругами. Здесь стоит понимать, в каком периоде цикла находится пара:

— Первые 2 года совместной жизни, фаза без детей, рождение ребёнка, фаза стабилизации или зрелый брак, дети покинули дом, фаза «пустого гнезда», — перечисляет эксперт.

Например для фазы «рождение ребенка» характерна такая ситуация:

— У пары появился ребёнок, молодая мама, поглощенная своим природным инстинктом, вся в заботе о новорожденном. Центральным звеном семейной ячейки становится ребёнок, а не чувства мужчины и женщины. Элементарное отсутствие времени на сон, еду, неудовлетворённость своим внешним видом, послеродовой стресс, а мужчина-то ждал, что всё будет как раньше. Мужчина продолжает жить как раньше — разделять чувства и переживания способны далеко не все. Секс в такой паре уходит на 10-й план, — делится опытом Алена.

Переживали такой кризис?

Переживали такой кризис?

    По мнению эксперта, на либидо также может влиять материальный фактор, а именно — кто содержит семью.

    «Когда женщина не чувствует мужчину опорой, она не захочет на него положиться, а значит и отдаться»

    Алена Сарапова

    Кроме кризиса взаимоотношений следует учесть возможные различия в половой конституции партнеров. Если кратко: мужчина с сильной половой конституцией хочет каждый день, а женщине достаточно раз в неделю, или наоборот.

    Часто бывает так, что один партнер, заметив охлаждение в свою сторону, старается инициировать близость чаще. По мнению экспертов — это не выход и может только навредить отношениям.

    Хочу, но не тебя

    Специально для НГС психолог-сексолог Алена Сарапова расписала, как выглядит механизм измены изнутри. Теперь можно не думать, что партнер пренебрегает вами ради другой (другого). Скорее всего, он не виноват.

    — Когда человек влюбляется и возникает влечение — повышается уровень секреции нейромедиаторов (например, дофамина и фенилэтиламина). Но чтобы поддерживать влюбленность, нужно поддерживать уровень фенилэтиламина, — говорит Алена.

    «Так любовь становится человеческой потребностью, как зависимость от химических веществ амфетаминного ряда»

    — У организма есть свои защитные механизмы, в режиме влюблённости происходит истощение, противостоять этому выходят эндорфины, которые обладают успокоительным действием. Окситоцин — «гормон верности» — вырабатывается с прикосновениями, даёт чувство стабильности и защищенности. И всё это прекрасно, пока его не становится слишком много и начинается скука, пропадает сексуальное влечение — отсюда проблемы с эрекцией, — говорит Алена. — И тут возникает потребность в фенилэтиламине, а значит — измене.

    Где я свернул не туда

    По мнению экспертов, главная ошибка в паре, где пропал секс, — это отсутствие откровенного разговора. А еще разговоры о сексе должны возбуждать сами по себе, но тут тоже можно допустить несколько промахов.

    Проще перечислить большинство существующих «нельзя», о которых важно помнить, считает врач-сексолог, психотерапевт, эксперт сети магазинов взрослых желаний «Казанова» Татьяна Чернякова.

    Итак, категорически нельзя:

    • устраивать разбор полётов — обсуждать секс сразу после близости;
    • давать друг другу оценочные характеристики, типа: «Сегодня ты был гораздо лучше, чем в прошлый вторник»;
    • сравнивать друг друга с предыдущими партнёрами. Недавно мы уже рассказывали, почему вспоминать бывшего во время секса с новым мужчиной — это нормально. Но только не вслух;
    • настаивать на определённых ласках и требовать расширения сексуального диапазона своего партнёра;
    • имитировать оргазм, какими бы благими не были при этом намерения. Потому что потом эту ситуацию невозможно исправить (настоящий оргазм будет выглядеть по-другому, и это заставит партнёра не доверять женщине).

    Бывали такие промахи в вашей жизни?

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      сексбраки и разводылибидо
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