Его больше нет: история пары, которая 3 года живет без секса, — эксперты советуют не приставать и заглянуть в кошелек

Оксана (29) и Алексей (35) вместе 5 лет. Серьезных размолвок за это время в паре было всего несколько. Они оба работают и почти поровну вкладываются в семейный бюджет, недавно у пары родился ребенок.

— До рождения дочери секс был эпизодическим и не фееричным. Но нормальным, — я считала, любовь есть и это главное. Доверие там, взаимопонимание. Во время беременности он прекратился как вид деятельности вообще, — сокрушается она.

Оксана списывала это на набор веса и психологический фактор, что ребенок внутри (такое действительно присутствует у мужчин). Но дочь родилась, тело и фигура восстановились, но секс стал для обоих не интересен. Так прошло 2 года.

— Еще был большой стресс, муж потерял крупную сумму денег. Я списываю на это. Но теперь непонятно, что дальше делать, — говорит молодая мама.

Несколько раз женщина сама пыталась инициировать близость, супруг отвечал вялым согласием, по словам Оксаны — это было хуже, чем вообще ничего.

— Я вижу, как он остывает ко мне больше и больше, когда женщина, которую ты не очень хочешь, лезет к тебе с ласками и тебе придется переступать через себя. От этого еще больше нарастает отвращение. Разговорами тут тоже не поможешь. Конечно, на словах он скажет, что это всё глупости и он хочет, просто устал, но зачем спрашивать, чтобы заведомо слушать вранье, — говорит она. Сейчас пара думает о разводе.