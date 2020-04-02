Такого Крыма вы не видели: как выглядит знаменитый курорт на карантине

Руководитель видеонаправления Hearst Shkulev Media Роман Гришин решил на себе проверить, что происходит в Крыму во время карантина. Не то чтобы он не верил в коронавирус или был отчаянным диссидентом — просто он уверен, что, если соблюдать элементарные меры безопасности, у вас меньше шансов подхватить заразу. Но на одной только вере в чудо далеко не уедешь. А за тем, чтобы слишком далеко не уехали и редкие путешественники, в Крыму следят полицейские и спасатели.
— Внутреннее и междугороднее транспортное сообщение налажено. Но мы брали машину в аренду. Поехали из Ялты в Севастополь, и нас развернули после поселка Форос. Там стоял блокпост с машинами и палаткой МЧС, скорая с градусниками, полицейские. Поинтересовались целью визита в Севастополь. Мы сказали, что туристы, нас развернули, дали памятку, что в Севастополе делать нечего, и мы вынуждены были поехать обратно, — рассказывает Роман.
С сегодняшнего дня по всему Крыму ввели режим карантина, и никому нельзя будет выехать в соседние районы без особой нужды. А ее еще нужно будет доказать. Вообще крымские карантинные меры, по словам нашего очевидца, полностью копируют московские.
— Они заключаются в том, что абсолютно все заведения закрыты, кроме продуктовых магазинов и аптек. Зеркальная ситуация в Ялте. Что касается тех заведений общепита, которые так же закрылись, бары, рестораны и пиццерии, они быстро сориентировались и предлагают услуги доставки — по телефону, через интернет и мессенджеры, — делится впечатлениями Роман. — Тех ресторанов, которые закрыты наглухо на это время, меньше, чем тех, кто предлагает доставку. С этой точки зрения всё хорошо.
А вот люди на улицах, по признанию Романа, подходят к самозащите более ответственно, чем москвичи. Хоть прохожие встречаются редко, но практически все они носят маски и перчатки.
— Это меня с какой-то стороны даже удивило. Ялта — один из самых известных курортных городов мира. Здесь вероятность заразиться даже в несезон вряд ли меньше, чем в любом мегаполисе, но людей, которые ходят в масках, очень много. Если в Москве это процентов 10, то здесь
А вот хостелы и гостиницы закрыты. Поэтому если вы внезапно собрались провести несколько дней карантина в Крыму, будьте готовы, что вам придется вернуться на родину. Лучше сразу сдайте билеты или путевки и еще раз пролистайте фотографии безлюдного Крыма от нашего туриста.