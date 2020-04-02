Такого Крыма вы не видели: как выглядит знаменитый курорт на карантине

С сегодняшнего дня по всему Крыму ввели режим карантина, и никому нельзя будет выехать в соседние районы без особой нужды. А ее еще нужно будет доказать. Вообще крымские карантинные меры, по словам нашего очевидца, полностью копируют московские.



— Они заключаются в том, что абсолютно все заведения закрыты, кроме продуктовых магазинов и аптек. Зеркальная ситуация в Ялте. Что касается тех заведений общепита, которые так же закрылись, бары, рестораны и пиццерии, они быстро сориентировались и предлагают услуги доставки — по телефону, через интернет и мессенджеры, — делится впечатлениями Роман. — Тех ресторанов, которые закрыты наглухо на это время, меньше, чем тех, кто предлагает доставку. С этой точки зрения всё хорошо.

