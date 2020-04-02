На время пандемии Минюст предложил отменить свадьбы и разводы как минимум до июня. Ситуация волнующая и двоякая, ведь провести торжество хочется, только в ЗАГС вас всё равно не пустят. Можно купить и белое платье невесте, и дорогущий галстук жениху, но придется отложить их до лучших времен. Мы поговорили с парами, которым пришлось отменить важный день, и уточнили в ЗАГСе, как долго двери будут закрыты, а также спросили у свадебных организаторов, что происходит в их сфере (они, к удивлению, спокойны и готовятся к запланированным церемониям).
Родные готовы поздравлять и по Skype
Екатерина и Дмитрий должны были пожениться 10 апреля. Но свадьбу пришлось отменить — в ЗАГСе им ничего толком не сказали: «Звоните на следующей неделе», — и больше никакой информации насчёт того, будут регистрировать пару или нет, не дали. Решение об отмене мероприятия Екатерина и Дмитрий приняли самостоятельно.
— Буквально вчера мы сообщили всем, что отменяем свадьбу. У нас есть родственники и друзья в других регионах, которые сейчас не смогут приехать и провести с нами такой важный день. Хотя некоторые были готовы поздравлять нас по Skype.
Уже в начале марта стало понятно, что отпуск заграницей стоит отложить до лучших времен. Авиакомпания вернула полную стоимость билетов, а вот билеты, купленные для перемещения внутри выбранной нами страны, никак не удается вернуть: нам предлагают либо промокод с ограниченным сроком действия, либо весьма небольшую часть потраченных нами денежных средств. В общем, этот вопрос до сих пор не решен.
Начиная со второй половины марта мы регулярно просматривали новости, чтобы при необходимости скорректировать планы на торжество, которое подразумевало регистрацию, фотосессию и небольшой банкет. С каждым днем вводились всё новые меры для прекращения распространения коронавируса, и в конечном итоге, несмотря на то, что свадьбу мы очень хотели, нами было принято решение отменить торжество. Мы не хотим рисковать здоровьем своим и наших гостей, особенно бабушек и дедушек. Подрядчики отнеслись с пониманием к ситуации и предложили перенести свои услуги на другую дату либо вернуть предоплату.
— Если честно, новый день для свадьбы мы еще не выбрали, так как непонятно, на сколько затянется текущая ситуация в нашей стране, но будем надеяться, что скоро все наладится. Здесь дело даже не столько в свадьбе, сколько в желании, чтобы наша жизнь и жизнь окружающих вернулась на круги своя. Не буду скрывать, что вся эта ситуация нас огорчила, ведь всё уже было готово и оставалось совсем немного времени до знаменательного дня, но мы стараемся не унывать.
Накануне корреспондент НГС попросила Управление по делам ЗАГС Новосибирской области рассказать, как обстоит ситуация и что делать брачующимся: в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению коронавирусной инфекции, людям, желающим заключить брак, предлагается перенести регистрацию на более поздний срок при наличии свободных дат.
Кто-то философски считает, что это время дано молодоженам, чтобы понять, нужна ли свадьба, а свадебные салоны предлагают подобрать платье в режиме онлайн.
«Вселенная дала шанс осмыслить»
Дата свадьбы Дарьи и Антона была назначена на 7 мая. Пара не планировала торжественную роспись, но зарегистрировать отношения в ЗАГСе после проведения своей церемонии всё же хотели.
— Сегодня узнали, что ЗАГСы нашего города (Тюмени) закрываются до 1 июня. Если нас постигнет такая же участь, то перенесём регистрацию, если будет работать, то, возможно, сходим распишемся по плану. С ЗАГСом мы не разговаривали и ничего не выясняли, уведомления никакого не было.
Причиной переноса свадьбы стало в первую очередь не то, что еще будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий или ЗАГС не будет работать, а то, что много важных гостей не могут прилететь из других городов и стран, да и вообще настроение сейчас не то.
Мы огорчились и расстроились, в планирование и подготовку свадебного путешествия вложена масса времени, сил и средств. В саму свадьбу гораздо меньше. Ситуацию не изменить, поэтому лить слезы бесполезно.
Я не вижу связи между паузой и передумыванием жениться. Но если у кого-то так случится, то это только к лучшему, значит, вселенная дала им лишний шанс осмыслить правильность выбора партнера.
Свадьба — не главное, штамп в паспорте — тоже не главное. Это просто праздник и создание совместных воспоминаний, — говорит Дарья.
«Без паники»
Мы спросили у свадебных организаторов, отменяют ли они свои церемонии и какие прогнозы в их сферах деятельности.
Ольга Вигель организатор в студии ярких событий Twinkle говорит, что её происходящие события пока сильно не коснулись:
— Свадьбы летом, и к ним спокойно готовимся, надеясь, что все карантины пройдут к концу весны. Больше или меньше тоже особо не стало, без паники. Больше страдают те, кто занимается корпоративами, конференциями, которые идут круглый год, в том числе сейчас. Вот им хуже, и подрядчикам.
Организатор свадеб Лариса Дорошкина тоже объясняет, что свадьбы намечены преимущественно на лето:
— Это частные мероприятия, которые не отслеживаются государством. Свадьбы как шли, так и идут, своим чередом. Свадьбы отменились в марте национальные из-за того, что гости из ближайших стран не могут приехать (родственники, родители). Есть пару случаев, не в моей практике, где жених остался в Казахстане и не может выехать. А так — всё пока спокойно.
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