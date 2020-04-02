Родные готовы поздравлять и по Skype

Екатерина и Дмитрий должны были пожениться 10 апреля. Но свадьбу пришлось отменить — в ЗАГСе им ничего толком не сказали: «Звоните на следующей неделе», — и больше никакой информации насчёт того, будут регистрировать пару или нет, не дали. Решение об отмене мероприятия Екатерина и Дмитрий приняли самостоятельно.

— Буквально вчера мы сообщили всем, что отменяем свадьбу. У нас есть родственники и друзья в других регионах, которые сейчас не смогут приехать и провести с нами такой важный день. Хотя некоторые были готовы поздравлять нас по Skype.

Уже в начале марта стало понятно, что отпуск заграницей стоит отложить до лучших времен. Авиакомпания вернула полную стоимость билетов, а вот билеты, купленные для перемещения внутри выбранной нами страны, никак не удается вернуть: нам предлагают либо промокод с ограниченным сроком действия, либо весьма небольшую часть потраченных нами денежных средств. В общем, этот вопрос до сих пор не решен.

Начиная со второй половины марта мы регулярно просматривали новости, чтобы при необходимости скорректировать планы на торжество, которое подразумевало регистрацию, фотосессию и небольшой банкет. С каждым днем вводились всё новые меры для прекращения распространения коронавируса, и в конечном итоге, несмотря на то, что свадьбу мы очень хотели, нами было принято решение отменить торжество. Мы не хотим рисковать здоровьем своим и наших гостей, особенно бабушек и дедушек. Подрядчики отнеслись с пониманием к ситуации и предложили перенести свои услуги на другую дату либо вернуть предоплату.