Опасно ли ходить за продуктами? Как магазины в Новосибирске борются с пандемией

Карантин — карантином, но людям нужно что-то есть, и в продуктовых магазинах пытаются что-то сделать, чтобы покупатели не позаражали друг друга и продавцов. Обозреватель НГС обошёл торговые точки известных сетей, чтобы понять, где с нормами безопасности дело обстоит лучше, а где пока не очень.
Стремительное развитие ситуации потребовало от торговцев столь же быстрого реагирования. Еще в минувшие выходные новосибирские супермаркеты выглядели точно так же, как обычно, однако по мере ужесточения ограничений для торговли и горожан, стали один за одним вводить свои, подчас уникальные, меры защиты.
Первые изменения появились в торговых точках федеральных сетей, которые столкнулись с пандемией чуть раньше. Новосибирские «Пятерочки», например, вывесили на дверях объявление, где попросили пожилых покупателей приходить в магазин только в определенное время (до 9:00 в понедельник и четверг) и одновременно воздержаться от покупок в это время всех остальных. Объявление, правда, не особо бросается в глаза, и, похоже, его целевая аудитория совету практически не следует. Пожилых людей можно встретить здесь в любое время и в любой день недели.
В «Лентах» в спешном порядке у касс наклеили разделительные полосы, чтобы покупатели не стояли в очереди близко к друг другу. Кроме того, здесь на входе разместили своего рода «лайфхак» — если взять большую тележку, то она автоматически отделит вас от стоящего перед вами покупателя. Правда, чтобы этот приём оказался действенным, тележка должны быть и у того, кто встанет за вами.
Разделительные полосы появились и в «Мегасах». Их, правда, всего три, но, честно говоря, и покупателей в магазинах сейчас немного. Уже на входе видно девушку, которая трет антисептиком тележки и корзины. Как говорится, мелочь, а спокойней. В пекарне, где обычно хлеб из тандыра призывно лежал неупакованным, лепешки теперь сразу же рассовывают по бумажным пакетам.
В «Быстрономе» никакой разметки пока нет, и покупатели привычно жмутся друг к другу, как будто боясь, что кто-то втиснется между ними. Правда, здесь на входе выложены одноразовые перчатки (чтобы не касаться товаров руками — мало ли кто притрагивался к ним 5 минут назад) и большая бутылка с антисептиком.
Самыми технически «упакованными» выглядят пока магазины «Бахетле» и «Добрянка». Здесь и специальные устройства для обеззараживания воздуха, и поголовно у всех продавцов маски, и даже пластиковые экраны на лицо (эпидемиологи советуют защищать не только рот и нос, но и глаза).
В «Меге» (точнее, в гипермаркете «Леруа Мерлен») появился дополнительный сервис — специальный человек в перчатках открывает перед покупателями двери. Тоже, чтобы исключить необходимость касания за ручку двери. В самом магазине также есть разметка — она самая наглядная. В целом люди стараются её соблюдать. Но в таких магазинах и в обычное-то время близко люди не стоят — у большинства вместительные телеги со стройматериалами.
Помогать покупателям противостоять инфекции, впрочем, можно и зарабатывая на этом. Сеть «Фермер-Центр.РФ» стала едва ли не первым ритейлером, в магазинах которого появились санитайзеры — бутылочки со смесью изопропилового спирта, воды и перекиси водорода. Стоят они здесь 178 рублей. В «мирное время» красная цена такому продукты была бы рублей 50, но в других местах за них просят ещё больше. Со стороны руководства сети мера понятная еще и потому, что магазины у «Фермер-Центра», как правило, маленькие и в условиях необходимости «социального дистанцирования» человек еще подумает, идти ли туда. А так хоть за санитайзером заскочит.
Теперь серьезным вызовом для ритейлеров должны стать те самые «фреш-зоны», которыми они в последнее время так гордятся. Горы яблок, апельсинов, томатов и огурцов лежат в свободном доступе. И это не просто коробки, из которых дома вы можете переложить продукт в безопасную тару.
В перспективе, если ситуация будет ухудшаться, то продовольственным магазинам, возможно, придётся переходить к «китайскому» способу обслуживания, когда покупатель вообще не заходит в магазин, а просто забирает заранее собранный пакет с продуктами на входе. Но хочется верить, что необходимости в этом не будет.
С опаской ли вы ходите в магазин за продуктами?
До этого Роспотребнадзор рассказал, как правильно покупать еду в карантин.
Каникулы из-за коронавируса могут продлить — об этом на днях заявила главный санитарный врач России. Подробности читайте тут.
Продуктовые магазины — едва ли не единственное спасение новосибирцев. Мы уже рассказывали, что некоторые кафе и рестораны Новосибирска отказываются от доставки — бизнесмены объяснили почему.