Опасно ли ходить за продуктами? Как магазины в Новосибирске борются с пандемией

Карантин — карантином, но людям нужно что-то есть, и в продуктовых магазинах пытаются что-то сделать, чтобы покупатели не позаражали друг друга и продавцов. Обозреватель НГС обошёл торговые точки известных сетей, чтобы понять, где с нормами безопасности дело обстоит лучше, а где пока не очень.



Стремительное развитие ситуации потребовало от торговцев столь же быстрого реагирования. Еще в минувшие выходные новосибирские супермаркеты выглядели точно так же, как обычно, однако по мере ужесточения ограничений для торговли и горожан, стали один за одним вводить свои, подчас уникальные, меры защиты.