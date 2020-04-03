Секс не заменит вам бокс, биатлон, керлинг и футбол, но разнообразить им некоторые упражнения реально. Мы ни на что не намекаем, но ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической нагрузки в неделю, а наши эксперты говорят, что 20 минут секса в день — порядочная норма дневной активности. Так что если вы остались на самоизоляции вдвоем, вам надоели все домашние упражнения, самое время встать в позу и провести время с пользой и удовольствием.
Не забывайте «тренироваться»
Кто хоть раз в жизни занимался сексом дольше пяти минут, наверняка помнит, как дают о себе знать группы мышц после разных «подходов». Даже если вы регулярно тренировались в спортзале и, казалось бы, должны быть готовы к нагрузкам. Все из-за того, что тренажеры, штанги и гантели работают с одними группами мышц, а занятия любовью — с совершенно другими.
— Если ты бегаешь с утяжелителями по улицам, это еще не значит, что ты без них будешь бегать быстрее. То же самое и здесь. Разная активность развивает мышечные волокна разного типа, которые требуют разных источников энергии, и, соответственно, беговая дорожка и секс — это разные нагрузки, и от гормонального фона многое зависит. Может очень сильно меняться как нагрузка на сердце, так и длительность и все остальное, — объясняет преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль.
Так что если вы готовитесь к секс-марафону на карантине, то начать тренироваться стоит не с прыжков и приседаний, а с коротких подходов в постели.
Какие мышцы можно прокачать сексом?
С весом все в порядке, а вот мышцы хотелось бы подкачать? Не ленитесь и берите дело в свои руки. Прежде всего, экспериментируйте и не лежите бревном.
— Конечно, многое зависит от позы. Гораздо больших усилий потребуется от мужчины, если он будет держать женщину на руках, чем когда он развалится на диване, а она будет сверху, — утверждает Игорь Мормиль.
Так давайте разберемся, как надо встать или лечь, если вы захотите прокачать разные мышцы. Не будем далеко ходить и возьмем пять поз, которые вы точно сможете повторить дома.
- Миссионерская поза
Ваш внутренний миссионер хочет только лежать, едва двигая бедрами? Так вы ничего не добьетесь! Мужчины, вы в этом случае находитесь сверху, так что двигайтесь активнее, чтобы прорабатывать ягодицы, руки и пресс. Не пытайтесь подтягивать колени к груди и не сбивайтесь на откровенные отжимания. Все-таки вы не в спортзале. У девушек, которые в сложившейся ситуации оказываются ограничены в движениях, основная нагрузка — на внутренние мышцы бедра и ягодичную группу мышц. Дамы могут приподнимать таз, это будет лучшее упражнение для ягодиц.
- Наездница
Переворачивайтесь. Теперь пусть мужчина будет снизу (может прилечь или сесть на кровать), а девушка сядет сверху и прижмется своими бедрами к его ногам. Чем плотнее они будут прижаты, тем выше окажется нагрузка на внутреннюю часть бедра. У девушек в такой позе работают мышцы пресса, ног и ягодиц. Если неутомимый жеребец не захочет устроить перекур, может тоже двигаться, заодно подкачает мышцы ягодиц и пресса.
- Поддержка
Немного повышаем сложность и встаем на ноги. Мужчина, берите свою даму на руки (лицом к себе), чтобы она могла обхватить вас ногами. Девушки, крепче держитесь руками за его плечи или ягодицы. Поехали! У мужчин в этом положении будут работать практически все группы мышц, особенно рук и ног. Девушки из такого положения смогут укреплять ягодицы и бедра. Ну и главное для обоих — не ударить в грязь лицом. Это правило действует в любой позе, но здесь особенно важно удержаться на ногах. Если чувствуете, что что-то не получается, начали заваливаться или почувствовали легкое головокружение (особенно это касается мужчин), смените положение, отдохните. Не нужно изображать из себя титана, это может закончиться в больнице.
- Паук
Хочется посмотреть в лицо человеку, который назвал позу для секса не самым приятным насекомым, но это мы сделаем немного позже. А сейчас мужчине нужно сесть на пол или кровать, вытянуть ноги и упереться на руки. Женщина — сверху, лицом к лицу партнера и тоже упирается на руки. Таким образом, у обоих будет опора на ладони и стопы, а вместе с ними — нагрузка на все группы мышц. Единственное отличие: девушки, перенося вес на руки, смогут укрепить дельтовидную мышцу, а мужчины укрепят преимущественно руки и пресс. В зависимости от габаритов партнерши можно регулировать скорость получения нужного эффекта.
- Мостик
Это смертельный номер для неискушенных физкультурников, поэтому здраво оцените свои силы и для начала потренируйтесь в одежде, а то и вовсе по отдельности. Здесь мужчине нужно сесть на мостик, а девушке — присесть сверху. Но не стоит сильно опускаться и падать всем телом на возлюбленного, иначе это станет вашим последним свиданием. Берегите друг друга. Даме нужно опираться на ноги и, поднимаясь на цыпочки, двигаться вверх-вниз, а мужчине — терпеть. У него и так будет нагрузка на все тело, а у нее больше задействованы окажутся икроножные мышцы, бедра и ягодицы.
Секс помогает похудеть?
А теперь признавайтесь, как долго вы верили в то, что сексуальные нагрузки помогут избавиться от лишнего веса, и сколько раз разочаровывались в этой теории? Увы, похудеть, занимаясь любовью, невозможно. Во всяком случае, это будут совсем незаметные цифры.
— Чтобы похудеть, надо минимум 20 минут заниматься сексом. Если для кого-то это только разогреться, то большинство за это время может пойти уже на третий подход. Я свечку не держал, но, по анализам людей, которые ко мне приходят, все говорит именно об этом, — делится опытом Игорь Мормиль.
20 минут для жаждущего похудеть человека могут быть всего лишь зарядкой. И тут появляется множество вопросов. Во-первых, с какого момента их отсчитывать? Когда заканчивается секс и начинается физическая активность? Ну и, в конце концов, кто будет засекать время? Вы же не будете отрываться от процесса и просить партнера подождать, пока ставите секундомер.
Даже если взять условия, когда вы в силах сделать несколько подходов на протяжении длительного времени и повторяете тренировки каждый день, это будет приводить лишь к незначительным потерям веса: максимум 250 килокалорий в час. Это примерно в восемь раз меньше средней суточной нормы потребления.
— При этом больших энергетических затрат требует оргазм: в час — до 400 калорий. Но, к сожалению, он длится недолго. Несущественны также потери белка. Зато один половой акт способен забрать суточную норму цинка, который отвечает за восстановление организма, — рассказывает сексолог Андрей Лисовой.
Так что если вздумали проверить на себе такой тип похудания, запаситесь поливитаминами и поставьте рядом с кроватью тарелку с устрицами. Это главный источник цинка — на 100 г продукта приходится 60 мг полезного вещества. Можно поставить еще блюдо с телячьей печенью и гречкой (в них тоже достаточно цинка), но это убьет всю романтику (зато теперь мы знаем, зачем люди скупают гречку!)
Есть еще польза от секса?
Занятия любовью стимулируют выработку тестостерона, и уже через полмесяца регулярных тренировок вы заметите результат. Специалисты советуют заниматься сексом на ночь — так тестостерон быстрее напитает ваши мышцы. Но это еще не все бонусы.
— Когда человек занимается сексом, его пульс увеличивается до 200 ударов в минуту, начинают «тренироваться» сосуды, заметно возрастает частота дыхания, при этом выделяется гормон кортизон (он стимулирует обмен веществ и синтез углеводов из белков, повышает устойчивость организма к стрессу), — говорит Андрей Лисовой. — Происходит выброс адреналина, энергетические резервы тела мобилизуются, уменьшается содержание глюкозы в печени, в мускульной и жировой ткани.
Но не забывайте о противопоказаниях. Активные занятия сексом — это интенсивная кардиотренировка. У многих от таких нагрузок может просто не выдержать сердце.
Как и любой спорт, секс требует тренировки. Так что если вы давно не тренировались, не стоит вспоминать молодые годы и прыгать с места в карьер, пытаясь повторить давние рекорды.
И еще один момент: коронавирус может передаваться половым путем. И пускай это не основной путь заражения, стоит поберечься.
— Коронавирус передается половым путем, конечно, но мы прекрасно понимаем, что если начинается сближение, то половой путь — не самый главный. Хотя об этом тоже конечно, нужно думать, тем более находясь на карантине, — цитирует РИА Новости главного уролога Минздрава РФ Дмитрия Пушкаря.