— Если ты бегаешь с утяжелителями по улицам, это еще не значит, что ты без них будешь бегать быстрее. То же самое и здесь. Разная активность развивает мышечные волокна разного типа, которые требуют разных источников энергии, и, соответственно, беговая дорожка и секс — это разные нагрузки, и от гормонального фона многое зависит. Может очень сильно меняться как нагрузка на сердце, так и длительность и все остальное, — объясняет преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль.



Так что если вы готовитесь к секс-марафону на карантине, то начать тренироваться стоит не с прыжков и приседаний, а с коротких подходов в постели.



Какие мышцы можно прокачать сексом?



С весом все в порядке, а вот мышцы хотелось бы подкачать? Не ленитесь и берите дело в свои руки. Прежде всего, экспериментируйте и не лежите бревном.



— Конечно, многое зависит от позы. Гораздо больших усилий потребуется от мужчины, если он будет держать женщину на руках, чем когда он развалится на диване, а она будет сверху, — утверждает Игорь Мормиль.

