Сибирячка Алёна Ким в 2019 году переехала в Стамбул. Она рассказала НГС, как изменилась жизнь Турции из-за пандемии коронавируса и что делают местные жители без туристов. Публикуем 7 интересных фактов.



— Сначала я приехала в Стамбул как турист. Мне очень понравилось, и я начала организовывать туда авторские туры. И в какой-то момент решила, что хватит просто так постоянно ездить, нужно переезжать. Поэтому когда получила здесь хорошее предложение по работе, то просто переселилась в Стамбул, где живу уже девять месяцев. До пандемии я занималась продвижением здесь креативного пространства, объектов недвижимости — на российском рынке и в СНГ. А также была куратором «Тотального диктанта» в Стамбуле, — рассказывает Алёна про свой переезд.