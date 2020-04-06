Сибирячка Алёна Ким в 2019 году переехала в Стамбул. Она рассказала НГС, как изменилась жизнь Турции из-за пандемии коронавируса и что делают местные жители без туристов. Публикуем 7 интересных фактов.
— Сначала я приехала в Стамбул как турист. Мне очень понравилось, и я начала организовывать туда авторские туры. И в какой-то момент решила, что хватит просто так постоянно ездить, нужно переезжать. Поэтому когда получила здесь хорошее предложение по работе, то просто переселилась в Стамбул, где живу уже девять месяцев. До пандемии я занималась продвижением здесь креативного пространства, объектов недвижимости — на российском рынке и в СНГ. А также была куратором «Тотального диктанта» в Стамбуле, — рассказывает Алёна про свой переезд.
1. Еще до 8 марта здесь всё было спокойно. Когда объявили о первом зараженном, то люди поначалу не парились. Бары и кафе были полными. Но количество зараженных росло, и уже к концу недели многие заведения начали закрываться сами, ещё до введения карантина. Потому что снизился спрос. Турки — паникёры. Я сначала над этим посмеивалась. Но люди здесь начали перестраховываться сами еще до того, как власти ввели какие-то ограничения.
2. С 16 марта начали вводить ограничения. Сначала закрыли весь общепит, оставив их работать только навынос. Потом закрыли магазины и торговые центры. Еще через неделю ввели комендантский час для пожилых людей. Им запрещено появляться на улице после 9 утра. До этого времени можно выходить только для того, чтобы купить продуктов. Если они нарушают комендантский час, то их штрафуют. Потом ввели ограничения по количеству человек в магазинах и в автобусах. А с этой недели еще и ограничили сообщения между городами и с другими странами. Ничего не работает и не летает. Запретили гулять даже по набережным и паркам — за это теперь большие штрафы.
3. Не могу говорить за всех стамбульцев, но то, что я вижу: люди ведут себя осознанно, сидят по домам сами и призывают других. Стоит мне запостить какие-то сторис в Instagram с улицы (даже старые), как мне прилетает масса гневных сообщений от турков — от «береги себя» до «ты что, сумасшедшая?». И все теперь друг друга гнобят за нарушение режима. Погромов магазинов, как в Италии, у нас пока нет. Но на улицах (я гуляю с собакой) есть люди, и эти люди могут быть не самыми приятными. Впервые за все время в Турции мне бывает страшновато.
4. Регулярно вводятся какие-то новые меры предосторожности. Недавно такси стали принимать клиентов в зависимости от последних цифр в госномере: четные или нечетные. Вчера, к примеру, таксовали нечетные. Сегодня будут принимать заказы автомобили с четными номерами. Все магазины в Турции теперь или заранее сортируют овощи и фрукты по пакетам, или закрыли эту секцию так, что только работающий там человек в перчатках собирает заказы и взвешивает людям.
5. Из интересных деталей — на светофорах появились новые наклейки. На красном — оставайся дома, на зеленом — иди домой.
6. У многих сейчас вопрос: на что жить, если эта ситуация затянется. Здесь предпринимаются разные меры. Государственные банки Турции предложили новые кредиты для жителей с отсрочкой платежа до 6 месяцев. Принято решение, по которому человека не могут выселить из квартиры до конца мая.
7. На этой неделе была начата «Кампания национальной солидарности». Её цель — поддержать граждан Турции, оказавшихся в трудной экономической ситуации из-за последствий самоизоляции во время пандемии. Интересно, что после того как турецкий президент объявил о начале этой кампании и сообщил, что также внесёт свой вклад, отдав семь заработных плат в пользу акции, в стране стали обсуждать не саму кампанию, а какая зарплата у Эрдогана. Оказалось, что 81 тысяча 250 турецких лир (12 тысяч 280 долларов). То есть он пожертвовал 85 тысяч 986 долларов (6,7 миллиона рублей). Турки, правда, всё равно считают, что делается недостаточно.
— Сейчас я пытаюсь использовать это вынужденное заточение с пользой. Записалась на несколько онлайн-курсов, читаю книжки. У нас даже проект появился с ребятами, который мы хотим реализовывать именно сейчас. Но, вообще, это время проверки каждого из нас. Переосмысления. Тебе открываются новые грани. Конечно, у меня, как и у всех, были и паника, и страх. Но главное — выдохнуть и принять то, на что мы не можем никак повлиять. И жить. Жить и ждать, когда всё это кончится, поддерживая друг друга, — говорит Алёна Ким.
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До этого мы публиковали тезисы из разговора с нашей землячкой и экс-солисткой группы «Михална», которая сейчас живет в Калифорнии. Она рассказала, как изменилась её жизнь из-за вируса — читайте 10 интересных фактов.
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