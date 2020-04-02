Права, техосмотр, экзамены: что могут автомобилисты в период самоизоляции

Запланированная на предстоящий июнь реформа техосмотра отложена. Власти решили не давить на операторов ТО до марта 2021 года. Ранее предполагалось, что уже этим летом ужесточится контроль за проведением техосмотра и введется фотофиксация, чтобы искоренить случаи покупки диагностических карт.



При этом водителей не будут трогать до марта 2022 года. За езду без техосмотра планируется штрафовать на 2 тысячи рублей ежедневно, а ещё от 5 до 10 тысяч — непосредственно за получение липовой карты.



Также принят закон, меняющий периодичность прохождения техосмотра. С 1 марта 2021 года от него освободят автомобили младше четырех лет вместо нынешних трех лет. Машины возрастом от четырех до десяти лет будут проходить его один раз в два года (сейчас — от 3 до 7 лет), далее — каждый год.



Для новых легковых такси, автобусов и грузовиков массой от 3,5 тонны правила следующие: первые пять лет техосмотр проводится раз в год, далее — раз в полгода.

