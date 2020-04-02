Права, техосмотр, экзамены: что могут автомобилисты в период самоизоляции

1
Что будет с техосмотром?
Запланированная на предстоящий июнь реформа техосмотра отложена. Власти решили не давить на операторов ТО до марта 2021 года. Ранее предполагалось, что уже этим летом ужесточится контроль за проведением техосмотра и введется фотофиксация, чтобы искоренить случаи покупки диагностических карт.
При этом водителей не будут трогать до марта 2022 года. За езду без техосмотра планируется штрафовать на 2 тысячи рублей ежедневно, а ещё от 5 до 10 тысяч — непосредственно за получение липовой карты.
Также принят закон, меняющий периодичность прохождения техосмотра. С 1 марта 2021 года от него освободят автомобили младше четырех лет вместо нынешних трех лет. Машины возрастом от четырех до десяти лет будут проходить его один раз в два года (сейчас — от 3 до 7 лет), далее — каждый год.
Для новых легковых такси, автобусов и грузовиков массой от 3,5 тонны правила следующие: первые пять лет техосмотр проводится раз в год, далее — раз в полгода.
2
Будут ли штрафовать за просрочку регистрации машины?
Госавтоинспекции пришлось изменить режим работы. На время пандемии получить большинство услуг ГИБДД нельзя без предварительной записи через сайт госуслуг, что может вызвать неудобства у некоторых автомобилистов.
С другой стороны, инспекторам порекомендовали не штрафовать водителей, если они нарушат сроки регистрации автомобиля. В обычное время поставить машину на учёт нужно в течение десяти дней с момента покупки, иначе — штраф 1,5–2 тысячи рублей.
В ГИБДД пояснили, что послабление касается только тех, кто купил транспортное средство в период перехода на особый режим работы. Если машина приобреталась ранее и почему-то до сих пор не зарегистрирована, избежать наказания не получится.
3
Как работать со страховыми?
Не остаются в стороне и страховые компании. Например, в компании «Ренессанс страхование» нам сообщили, что их клиенты могут сообщать о страховых случаях по ОСАГО и каско через мессенджер What's App. В приложении можно отправлять документы и фотографии автомобиля, уточнять статус уже рассматриваемого дела, вносить изменения и расторгать полис.
— Наша услуга особенно актуальна сейчас, когда необходимо максимально снизить все свое социальное общение. Клиенту не нужно приезжать в офис, большинство вопросов, с которыми чаще всего к нам обращаются, решаются удаленно, — рассказал вице-президент «Ренессанс страхование» Владимир Тарасов.
4
Будут ли скидки на автомобили?
Государство выделило дополнительные 5,5 миллиарда рублей на льготные автокредиты. Средства пойдут на программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые подразумевают скидку 10% (для Дальнего Востока — 25%) от цены машины.
Ранее Минпромторг также предлагал распространить льготы на семьи с одним несовершеннолетним ребенком (сейчас их должно быть минимум два) и на автомобили стоимостью до 1,5 миллиона рублей (сейчас — до 1 миллиона).
Еще одна идея Министерства, которая обсуждается давно — разрешить покупать автомобиль на материнский капитал. Но пока эти идеи не реализованы.
5
Вернут ли права лишённикам?
Пока российские власти так добры и вводят различные послабления, многие не упускают возможности попросить дополнительных поблажек, иногда — довольно противоречивых.
Сначала к приставам обратились с просьбой на время пандемии восстановить действие прав должников. Затем появилась идея амнистировать полноценных лишенцев — за исключением тех, у кого отбирали удостоверение за пьяную езду, превышение скорости и повторные нарушения.
Получится ли реализовать эти идеи — большой вопрос.
6
Работают ли автосервисы?
С введением режима самоизоляции прекращают работу дилерские центры и филиалы страховых компаний. Представители обеих сфер обратились к властям с просьбой смягчить для них условия, поскольку их работа является социально значимой. Например, без автосервисов могут встать автомобили экстренных служб и доставщиков, а без страховщиков население лишится возможности получать выплаты, что особенно актуально в период пандемии.
С автосервисами вопрос пока не решен, а страховым компаниям Банк России уже рекомендовал «бесперебойно обеспечивать население социально значимыми видами страхования». Речь идет, например, об ОСАГО, ОМС и страховании жизни.
7
А заводы?
Что касается автомобильных заводов, то все они остановлены. Пока режим простоя объявлен до 5 апреля, то есть до конца нерабочей недели, объявленной Владимиром Путиным. Но судя по другим странам, отделаться неделей не получится, поэтому с большой долей вероятности простой продлится.
Пока особых проблем нет: уже выпущенных машин должно хватить примерно на два месяца. Особенно с учетом того, что и покупательская способность сейчас сильно снижена. Но если остановка будет слишком продолжительной, то бизнес может серьезно пострадать.
При этом КАМАЗ, например, перенастроил оборудование для мягкой обивки и уже начал выпускать противоэпидемические костюмы.