«Врачи стараются, но...» Сибиряк с подозрением на коронавирус — о сдаче анализа и полёте с заражённой

Но в итоге медики приехали к нему быстро. Сотрудники скорой были защищены (в масках, костюме, бахилах), и на Андрея сразу же надели маску. Оформили документы и отвезли в городскую инфекционную больницу № 1 , чтобы взять анализы на коронавирусную инфекцию.



— С позиции пациента хочу сказать, что врачи стараются, но у них полный бардак: нет деления на зоны — то к тебе в кабинет заходит человек, одетый как космонавт, то забегает врач просто в масочке, а я же потенциально коронавирусный больной, чумной XXI века. Я ждал в больнице 40 минут, причём меня заперли снаружи, видимо, чтобы не убежал. Потом пришла врач, укутанная с ног до головы, — вспоминает Андрей Савченко.



Доктор спросила, почему он обратился за помощью.



— Я приболел, посмотрел симптомы на сайте Роспотребнадзора — всё сходится. Я предполагаю, что у меня коронавирус, учитывая то, что у меня за март было семь перелётов — Казахстан, Москва, Уфа и другие, включая рейс 5227 Новосибирск — Иркутск, на котором нашли пациентку с коронавирусной инфекцией (жительница Иркутска, летевшая из ОАЭ через Новосибирск; рейс прилетел 17 марта. — Прим. ред.). Вот я и пошёл сдаваться, — объясняет Андрей Савченко.