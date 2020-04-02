«Врачи стараются, но...» Сибиряк с подозрением на коронавирус — о сдаче анализа и полёте с заражённой

Новосибирец Андрей Савченко по работе очень много ездит по стране. За последнее время у него было много перелётов, один из них — рейс Новосибирск — Иркутск с женщиной, у которой нашли коронавирус. После поездки Андрей заболел — у него повысилась температура, появились кашель, головная боль. Он понял, что симптомы похожи на коронавирусную инфекцию, и вызвал скорую. Рассказываем, что произошло дальше.
«Человек, одетый, как космонавт»
Андрей Савченко почувствовал, что заболевает ОРВИ 19 марта, а после узнал, что среди его многочисленных перелётов по работе был рейс вместе с заболевшей коронавирусом. Поэтому, чтобы сдать анализы и узнать свой результат, он вызвал скорую. Савченко говорит, что долго не мог дозвониться:
— Звонил в 103, у них всё забито: тяжело дозвониться, можете сами проверить. Семь минут на линии провисел. Перегруз жесточайший.
Но в итоге медики приехали к нему быстро. Сотрудники скорой были защищены (в масках, костюме, бахилах), и на Андрея сразу же надели маску. Оформили документы и отвезли в городскую инфекционную больницу
— С позиции пациента хочу сказать, что врачи стараются, но у них полный бардак: нет деления на зоны — то к тебе в кабинет заходит человек, одетый как космонавт, то забегает врач просто в масочке, а я же потенциально коронавирусный больной, чумной XXI века. Я ждал в больнице 40 минут, причём меня заперли снаружи, видимо, чтобы не убежал. Потом пришла врач, укутанная с ног до головы, — вспоминает Андрей Савченко.
Доктор спросила, почему он обратился за помощью.
— Я приболел, посмотрел симптомы на сайте Роспотребнадзора — всё сходится. Я предполагаю, что у меня коронавирус, учитывая то, что у меня за март было семь перелётов — Казахстан, Москва, Уфа и другие, включая рейс 5227 Новосибирск — Иркутск, на котором нашли пациентку с коронавирусной инфекцией (жительница Иркутска, летевшая из ОАЭ через Новосибирск; рейс прилетел 17 марта. — Прим. ред.). Вот я и пошёл сдаваться, — объясняет Андрей Савченко.
Этот перелёт был ночью, Андрей на нём спал. О том, что на этом рейсе оказалась женщина с коронавирусом, он узнал от друзей, которые прислали ему такую информацию.
«Меня посадили в общую очередь»
Андрей Савченко поясняет, что в инфекционной больнице ему сделали рентген, чтобы исключить пневмонию.
— Сначала тебя вводят через задний ход, чтобы ни с кем не контактировать, но потом меня почему-то посадили в общую очередь со всеми. Я в маске, но одет обычно, без какой-либо защиты. Сидел полчаса со всеми. То есть на словах всё жёстко, а по факту такие пробелы есть. Но радует, что у них в больнице этих масок полно, а то был же хайп по соцсетям, что врачам не хватает средств защиты. В новосибирской инфекционке хватает. Но видно, что врачам тяжко — уставшие.
«Если я COVID-положительный — это прекрасно»
Затем у Андрея Савченко взяли мазок, он подписал документы о том, что будет сидеть дома, и поехал на такси домой:
— Я написал отказ от госпитализации, потому что мне сказали, что изолированные боксы закончились, и предложили лечь в общую палату. Лучше я буду дома сидеть. Я понимаю, что если я болею коронавирусной инфекцией, то в лёгкой форме. Мне поплохело 19 марта, когда я был в Иркутске, но потом я был в разных городах и мог распространить инфекцию. Я хочу узнать результат, чтобы в случае чего предупредить всех, с кем контактировал.
Анализы будут готовы в течение трёх дней — в это время нужно строго сидеть дома.
— Сказали: «Если позвоним, собирайтесь». Я так понимаю, у них сейчас не очень много времени, чтобы звонить всем и говорить: «Поздравляем, вы ничем не болеете», — говорит Андрей Савченко.
Весь апрель Андрей теперь собирается провести дома, график его работы из-за коронавируса поменялся: если в 2019 он за год сделал 104 перелета по работе, то в этом успел только 20. 4 апреля он должен был быть в Екатеринбурге, а 6 апреля — в Челябинске, но теперь его работа перешла в онлайн.
— Мне нравится оптимизм большинства, хотя на самом деле сейчас жахнет очень круто, и 2008 год покажется нам приятной лёгкой прогулкой, — говорит Андрей Савченко.
На вопрос, боится ли он результата анализов, Андрей отвечает так:
— Единственный мой страх — что если я вдруг COVID-положительный, то мог кого-то заразить. А так, если я COVID-положительный — это прекрасно: я переболею, у меня будет иммунитет, смогу лизать поручни (смеётся) и у меня не будет страха, что я могу заразиться. Люди всегда боятся неизвестного, а когда переболел — уже не страшно. Я обращался с людьми, у которых рак, — они говорили, что известность их успокаивала.
Ранее НГС показывал, как именно происходит приём пациентов с подозрением на коронавирус в новосибирской инфекционной больнице — смотрите фотографии.
Посмотрите и репортаж из обсерватора, куда накануне отвезли 190 туристов из Толмачёво. Людям предстоит прожить в этих условиях 14 дней (они даже записали видео, чтобы показать, где им придется провести карантин).