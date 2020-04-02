Не можете понять, как пишется главное слово последних недель? В русском языке еще и не такое встретишь! Мы собрали
Бонус в конце: учитель объясняет, почему у вируса есть «корона».
Какая из этих пар слов написана верно?
Как ставить ударение в этих словах?
Укажите два слова, написанных верно
Какое слово написано с ошибкой?
Произнесите правильно: «В 2020 году».
Назовите множественное число слова «год».
Раз уж заговорили про множественное число... Какая форма в словах ниже правильная?
Что с людьми делает совесть?
Сможете определить, где речь идет про шкурки животных?
Какое из этих слов означает «резкий поворот в развитии сюжета»?
Сможете найти правильные падежные формы?
Вопрос на внимательность. Найдите неверное словосочетание
В каком словосочетании нет ошибки?
Непростая задачка: найдите неправильное ударение.
Здесь есть предложение, где все слова использованы в правильном значении?
Ну а теперь, как и обещали, ответ на вопрос, почему же именно коронАвирус. Объяснила известный блогер Училка — преподаватель из Нижнего Новгорода и популяризатор русского языка Татьяна Гартман.
— Это медицинский термин, и у медиков он пишется на латыни так: coronavirus. В результате мы имеем кальку, которая не адаптировалась в русском языке. И, кстати, так же пишется и ротАвирус.
P. S. Будьте здоровы!