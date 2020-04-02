2 апреля четверг
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня В России 771 новый случай коронавируса
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Наш тест поставит точку в ваших спорах

Наш тест поставит точку в ваших спорах

Не можете понять, как пишется главное слово последних недель? В русском языке еще и не такое встретишь! Мы собрали 15 головоломных вопросов для самопроверки.

Бонус в конце: учитель объясняет, почему у вируса есть «корона».

Какая из этих пар слов написана верно?

    Как ставить ударение в этих словах?

      Укажите два слова, написанных верно

        Какое слово написано с ошибкой?

          Произнесите правильно: «В 2020 году».

            Назовите множественное число слова «год».

              Раз уж заговорили про множественное число... Какая форма в словах ниже правильная?

                Что с людьми делает совесть?

                  Сможете определить, где речь идет про шкурки животных?

                    Какое из этих слов означает «резкий поворот в развитии сюжета»?

                      Сможете найти правильные падежные формы?

                        Вопрос на внимательность. Найдите неверное словосочетание

                          В каком словосочетании нет ошибки?

                            Непростая задачка: найдите неправильное ударение.

                              Здесь есть предложение, где все слова использованы в правильном значении?

                                Ну а теперь, как и обещали, ответ на вопрос, почему же именно коронАвирус. Объяснила известный блогер Училка — преподаватель из Нижнего Новгорода и популяризатор русского языка Татьяна Гартман.

                                — Это медицинский термин, и у медиков он пишется на латыни так: coronavirus. В результате мы имеем кальку, которая не адаптировалась в русском языке. И, кстати, так же пишется и ротАвирус.

                                P. S. Будьте здоровы!

                                Автор

                                оцените материал

                                • ЛАЙК17
                                • СМЕХ3
                                • УДИВЛЕНИЕ1
                                • ГНЕВ3
                                • ПЕЧАЛЬ0

                                Поделиться

                                Поделиться

                                коронавирустеструсский язык
                                Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

                                КОММЕНТАРИИ (36)

                                Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!