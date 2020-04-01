«Берёшь пиво и бухаешь возле отдела»: журналист НГС — о полиции, карантине и обнаглевших людях

С 31 марта в Новосибирске действует постановление губернатора Андрея Травникова, ограничивающее передвижение людей по городу. Карантинные меры носят уже далеко не рекомендательный характер — друг к другу ближе чем на полтора метра не подходить, без крайней необходимости лучше вообще не выходить из дома. Пока меры приняты на неделю, до полуночи
Я — хронический разгильдяй, у меня всегда всё ломается, теряется, исчезает на ровном месте. С документами — отдельная история, я их обязательно забуду в самый ответственный момент, даже если сто раз прокручу в голове, что сегодня их точно надо взять. Пока утром шла в редакцию — несколько раз встретила полицейских. Наверное, теперь я понимаю, что чувствует
Фотограф НГС Ольга Бурлакова рассказала, что на набережной её сегодня остановили полицейские: она показала им удостоверение. Спросили адрес проживания, дату рождения. Позвонили и проверили, что она работает в СМИ, и отпустили.
Решаю испытать на себе работу полицейских. Тем более от читателей поступает ну очень много звонков и сообщений с вопросом, почему люди спокойно разгуливают по городу и их никто не наказывает. Задача кардинально меняется — теперь я, наоборот, должна вести себя так, чтобы полицейские решили обязательно проверить у меня документы. Казалось бы, чего проще в условиях самоизоляции, когда все должны сидеть по домам? Просто выйди днем на улицу и слоняйся без дела.
Иду гулять в сторону Главного вокзала. Мимо проезжает машина ППС — картинно останавливаюсь посреди улицы, делаю селфи, долго туплю в телефон, но сотрудники уезжают. Облом. Продолжаю бесцельно бродить по городу. Курю одну за одной, болтаю с прохожими, кружу возле Центрального отдела полиции. Дяденьки правоохранители, ну вот она я, рассадник карантинного криминала, видно же, что ни на какую работу я не тороплюсь, вот, стою посреди улицы танцую, задержите, обыщите, хотя бы документы проверьте, как же так?
Попутно слушаю страшилки от прохожих — про штраф от
Возле метро, прямо напротив вокзала, парни лет 30 в спортивках пьют пиво. Говорят, что им *** на карантин, это всё незаконно и вообще выдумка:
— Через месяц Путин скажет — мы опять победили, на этот раз вирус, айда отмечать
Минут через 20 хмельное бесстрашие молодых людей растворяется, как только они видят полицейского. Протокол, беседа — но почему-то отправиться домой, соблюдать режим самоизоляции им даже не предлагают.
Продолжаю гулять. На набережной встречаю знакомого, который «отмечает коронавирус» и то, что благодаря карантину он может наконец-то не работать и больше гулять с друзьями. В то, что его могут остановить полицейские, он не верит, считает, что я, как достойный представитель своей профессии, опять фигню какую-то выдумала.
Пенсионеры, дети, влюблённые парочки — вот они явно не боялись сегодня выходить из дома без документов. Принцип «нет работы и справки — нет проблем» не так уж и плох. Понимаю, что я со своим никудышным актёрским дарованием на их фоне проиграю в главную бездельницу и иду сама к полицейским. Пусть хотя бы по моей просьбе документы проверят, ну в конце концов!
В будке наконец-то встречаю жующих доширак полицейских. Рассказывают, что их всего трое — они работают, документы проверяют, просят горожан пойти домой. Нет ещё никого, кто бы не послушался. Но пока они работают в одной стороне — толпа гуляющих оказывается в другом месте. Всех домой не отправишь.
События и правила игры меняются в нашем регионе и в стране в целом стремительно. Но пока, судя по тому, что я увидела, никто не будет никого задерживать и проверять, куда вы идёте. Если хочется внимания полицейских (а судя по поведению горожан, некоторые очень нуждаются в нём), то вот несколько советов:
- берёшь пиво и бухаешь, желательно возле отдела полиции;
- цепляешься к полицейским, оскорбляешь прохожих, материшься;
- набираешь в супермаркете тележку и бежишь мимо кассы, не расплатившись — если наваляешь при этом охраннику и засветишь лицо в камеру, шансы увидеть сотрудника увеличиваются в несколько раз;
- не устраивают эти варианты — Уголовный кодекс в помощь.
А если серьёзно — то кажется, что мы попали в параллельную вселенную, где в России вдруг начали действовать принципы либерализма. Людей просят соблюдать правила, объясняют на пальцах, почему это так важно, полицейские вежливо уговаривают пройти домой и не шататься по улицам просто так. Не заставляют, не запугивают, а меры воздействия применяют только к явным нарушителям закона. Но кажется, скоро это закончится. Потому что горожане обнаглели.
Одно дело — ходить на работу и в продуктовые, совсем другое — шататься по городу, жарить шашлыки во дворе, утверждая, что всё равно не заболею и ничего за это не сделают. Сделают. Схема-то у властей давно отработанная: не помогают уговоры — помогут силовые методы и штрафы. И чем больше людей будет бесцельно разгуливать по городу, тем быстрее за нас возьмутся. Мне кажется, что все эти вежливые полицейские — просто эксперимент. И судя по тому, что происходит в Новосибирске — эксперимент уже с треском провалился.
Согласны с автором?
Своим мнением про карантин поделилась и другая наша коллега, которая сейчас живет в Москве. Она написала письмо из будущего и рассказала, как столица изменилась на карантине (нас ждёт то же самое).
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции