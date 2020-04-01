«Берёшь пиво и бухаешь возле отдела»: журналист НГС — о полиции, карантине и обнаглевших людях

Решаю испытать на себе работу полицейских. Тем более от читателей поступает ну очень много звонков и сообщений с вопросом, почему люди спокойно разгуливают по городу и их никто не наказывает. Задача кардинально меняется — теперь я, наоборот, должна вести себя так, чтобы полицейские решили обязательно проверить у меня документы. Казалось бы, чего проще в условиях самоизоляции, когда все должны сидеть по домам? Просто выйди днем на улицу и слоняйся без дела.

Иду гулять в сторону Главного вокзала. Мимо проезжает машина ППС — картинно останавливаюсь посреди улицы, делаю селфи, долго туплю в телефон, но сотрудники уезжают. Облом. Продолжаю бесцельно бродить по городу. Курю одну за одной, болтаю с прохожими, кружу возле Центрального отдела полиции. Дяденьки правоохранители, ну вот она я, рассадник карантинного криминала, видно же, что ни на какую работу я не тороплюсь, вот, стою посреди улицы танцую, задержите, обыщите, хотя бы документы проверьте, как же так?