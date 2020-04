«Это не для белых»: афроамериканцы требуют у сибирячек прекратить плести разноцветные косы

«It's not for white it's funny most of y'all don't even like black ppl but wearing hairstyle that we made up» (Это не для белых, это забавно, большинство из вас даже не любят черных людей, но носят прическу, которую мы придумали. — Прим.ред.), — написала девушка, чей ник в соцсетях princesstiyaaaa.