«Это не для белых»: афроамериканцы требуют у сибирячек прекратить плести разноцветные косы

На сестёр Алину и Регину Малинаускайте обрушился шквал критики от афроамериканцев — сибирячек обвинили в присвоении себе их культуры и в коммерции. У девушек свой салон по плетению афрокос и дредов — это их фирменные прически. Именно они больше всего задевают иностранцев — под постами развернулись целые баталии, где спорят, кому принадлежит культура плетения, а от сестёр требуют прекратить их деятельность. Алина и Регина, напротив, не унывают и еще больше подогревают интерес иностранцев к своим работам. Корреспонденту НГС они рассказали подробности ситуации.
— Все началось с фото, где девочка заплела у нас радугу (популярная у детей прическа. — Прим.ред.). Это было летом, как раз в момент фестиваля ЛГБТ. Каким-то образом фотография с прической вылетела в топ, и на нашу страницу начало заходить много иностранцев. Наверное, их удивляло, что такой большой аккаунт белокожих людей в косах. Естественно, это задевает только афроамериканцев, — рассказывает Алина Малинаускайте, одна из владелиц студии.
Начались активные споры в комментариях под постом: писали, что сёстры Малинаускайте присваивают себе чужую культуру и навязывают детям культуру ЛГБТ. Кроме кос, негодование вызвала и другая, любимая детьми прическа — водопад, именно в ней чаще всего используется канекалон всех цветов радуги, дреды тоже подверглись обсуждению.
«It's not for white it's funny most of y'all don't even like black ppl but wearing hairstyle that we made up» (Это не для белых, это забавно, большинство из вас даже не любят черных людей, но носят прическу, которую мы придумали. — Прим.ред.), — написала девушка, чей ник в соцсетях princesstiyaaaa.
Кроме возмущения по поводу присвоения причесок, афроамериканцы не забывают упомянуть в комментариях о том, что волосы белых людей не выдерживают такую нагрузку (в отличие от их волос), и потом выпадут:
«When their hair starts falling out, don’t say we didn’t warn you» (Когда их волосы начнут выпадать, не говорите, что мы не предупреждали вас. — Прим. ред.), — пишет Николь Хаттон.
— Самое популярное, что они пишут, — cultural appropriation — культурное присвоение, что это не наша тема, и мы делаем это из коммерции. Наши люди не ходят постоянно с такими прическами, а у них это необходимость — дети ходят с косами в школу, носят и мужчины, и женщины, — продолжает рассказывать Алина.
Иногда сибирячкам присылают статьи в директ, чтобы они ознакомились с культурой афроамериканцев. Один раз Алине написали лично:
— Дреды для них — тоже отдельная тема. Я выложила фото с дредами, начались обсуждения, и одна дама не поленилась зайти на мою страницу, пролистать фотографии до 2017 года и писать оскорбления, сначала на английском, потом на русском языке, — делится Алина.
— Есть иностранцы, которые нас защищают, говорят, что были викинги и другие народы, которые тоже ходили с косами. И встает вопрос: в действительности с кого началась эта культура, — объясняет Алина. — Иногда мы отвечаем, иногда — провоцируем. Начали писать посты на английском, стали им же продавать наши онлайн уроки, стали чаще заплетать детям радугу. Нас спрашивали, почему нет работ на афроамериканцах — логично же, что у нас в Сибири их практически нет, а если и есть, то у них нет денег на такую услугу (заплести афрокосы стоит около
Тем не менее Малинаускайте сделали проект с афроамериканцами из Сибири и заплели им косы и дреды.
— Они очень хорошо относятся к нам, к тому, что мы делаем, были рады, что мы позвали их на прически. Мы общались на английском, кто-то говорил по-русски. Нам было интересно поработать с их волосами, они совсем другие. Но от того, что появились такие фото, комментариев, что мы присваиваем себе культуру афроамериканцев меньше не стало, — говорит Алина.
На работе сибирячек межнациональные споры никак не отразились, наоборот, только подняли статистику и интерес к их салону — фотографии причесок размещают в крупных иностранных пабликах.
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