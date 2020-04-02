«Это не для белых»: афроамериканцы требуют у сибирячек прекратить плести разноцветные косы

— Все началось с фото, где девочка заплела у нас радугу (популярная у детей прическа. — Прим.ред.). Это было летом, как раз в момент фестиваля ЛГБТ. Каким-то образом фотография с прической вылетела в топ, и на нашу страницу начало заходить много иностранцев. Наверное, их удивляло, что такой большой аккаунт белокожих людей в косах. Естественно, это задевает только афроамериканцев, — рассказывает Алина Малинаускайте, одна из владелиц студии.

Начались активные споры в комментариях под постом: писали, что сёстры Малинаускайте присваивают себе чужую культуру и навязывают детям культуру ЛГБТ. Кроме кос, негодование вызвала и другая, любимая детьми прическа — водопад, именно в ней чаще всего используется канекалон всех цветов радуги, дреды тоже подверглись обсуждению.