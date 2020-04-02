После решений властей — Владимир Путин объявил эту неделю нерабочей, а губернатор Андрей Травников ужесточил карантинные меры и запретил людям выходить из дома без уважительной причины — часть новосибирцев поехали на Алтай. Отдохнуть в законные внеплановые выходные и пересидеть карантин. Местных жителей это напугало и возмутило — республика Алтай остаётся одним из немногочисленных регионов России, куда пока не проник коронавирус. Тут же глава республики решил закрыть все гостиницы для туристов. Люди в масках объезжают собственников баз отдыха и наказывают соблюдать запрет. Корреспондент НГС Елена Гурьянова поговорила с базами отдыха и владельцами коттеджей. Большой ли наплыв туристов сейчас? Будут ли они соблюдать запрет и смогут ли принять новосибирцев на майские праздники? Сейчас всё расскажем.
Алтай закрыл гостиницы
В минувшие выходные, после того как Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, на Алтай устремились толпы туристов из сибирских регионов. Среди них местные жители заметили и новосибирцев — машины с родным нам кодом 54 припаркованы повсюду. На базах отдыха подтверждают, что на выходных к ним действительно стал поступать вал звонков и до сих пор приезжают люди на своих авто без предварительного бронирования.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин тут же постановил закрыть бронирование гостиниц, туристических баз, санаториев и курортов до 1 июня. Сейчас, как и в Новосибирске, на Алтае ввели режим полной самоизоляции, который продлится до 5 апреля, а для лиц старше 65 лет — до 14 апреля включительно. Ранее на Алтае приостановили работу горнолыжных трасс, ресторанов (кроме дистанционной торговли), ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и других развлекательных заведений.
«В социальных сетях поступают сообщения от жителей о наплыве туристов. Действительно, гости приехали в республику в четверг-пятницу, но уже 31 марта был зафиксирован их отъезд с территорий баз. Новых массовых заездов не наблюдается», — цитируют главу Республики Алтай Олега Хорохордина на официальной сайте. Он добавил, что отправил письма всем руководителям субъектов РФ с просьбой ограничить посещение Республики Алтай жителями страны с туристическими целями.
Вместе с тем власти признают, что не могут полностью закрыть республику для туристов.
«Полностью закрыть республику мы не можем, это другой режим — режим чрезвычайного положения, он вводится при определенной обстановке лишь высшим руководством страны. Тем не менее мы будем ограничивать въезд такими предупредительными мерами, как приостановка работы туробъектов, а также усиление контроля въезда туристов на автодорогах республики», — цитируют главу республики Алтай Олега Хорохордина на официальном сайте.
Базы возвращают деньги или предлагают перенести отпуск
На базе отдыха «Алтика» подтвердили, что наблюдали наплыв туристов в субботу — сразу после указа президента страны о нерабочей неделе. Как рассказали в отделе бронирования, они не работают до 1 июня. Сейчас здесь есть туристы только в двух номерах — это те, кто успел приехать на отдых до запрета.
— Мы полностью закрыты до 1 июня. Связываемся с гостями — кто-то переносит отпуск, кто-то соглашается на возврат денег. Мы надеемся, что карантин закончится раньше и мы откроемся, — сообщили в отделе бронирования «Алтики».
В гостиничном комплексе «Ареда-2» также не принимают гостей и переносят бронирования на лето. Здесь рассказали, что майские праздники обычно дают хорошую прибыль, но её уже потеряли из-за приостановки работы гостиниц до лета.
— Поток желающих очень большой, но мы не можем принять. На пальцах не пересчитаешь, сколько нам звонили после постановления Путина. Но люди делятся на два лагеря — те, кто хотят приехать, и те, кто отменяет поездку. Примерно 50 на 50. По сравнению с выходными сейчас звонков поменьше стало, но есть те, кто просто приезжает на авто. 5–7 человек только за сегодня обратились. Вчера и позавчера тоже было очень много людей, — делится администратор парк-отеля «Манжерок» Дмитрий Гензе.
По его наблюдениям, туристы едут из Новосибирска, Барнаула, Кемерова, но крупные гостиницы, как правило, отказываются принимать туристов, потому что никому не нужны проблемы. Как и другие турбазы, парк-отель «Манжерок» потерял свой майский поток — здесь сейчас обзванивают клиентов и предлагают вернуть деньги или перенести отпуск.
Алтайский край: люди теряют работу на два месяца
В Алтайском крае, как и в Республике Алтай, тоже не принимают туристов до 1 июня. Как рассказали в санатории «Беловодье» в Белокурихе, у них сейчас размещены люди, которые приезжали 28–29 марта, а по остальным путевкам идет работа по переносу отдыха или возврату денег.
Диана Сюткина вернулась в Новосибирск с отдыха в Белокурихе 30 марта и облегченно вздыхает, что успела добраться до дома до усиления мер против коронавируса.
— Мы уехали туда 20 марта, вернулись 31 марта. Все основные новости узнавали там. Санатории открыты до 5 апреля, а затем на два месяца закрываются. В Белокурихе всё спокойно, работники более-менее оптимистичны, несмотря на то, что их лишают работы на 2 месяца. Наплыва туристов нет, так как санатории не принимают новых туристов, — рассказывает девушка.
Собственники домов: «Нет разницы — от коронавируса умирать или от голода»
Власти Республики Алтай проводят рейды по турбазам и магазинам и даже проходят по частным коттеджам. Как рассказали собственники одного из коттеджей в селе Аскат, к ним приезжали люди в масках (медицинских) и предупреждали, что запрещено сдавать жилье. Дополнительно владельцу позвонил глава района и предупредил о том же самом.
— Проезжают по всем жилым постройкам, потому что там явно не прочитают постановления в интернете, — рассказывают собственники коттеджа на условиях анонимности.
Наталья сдаёт дом в популярном у туристов селе Чемал. До июня она отказалась от работы.
— Наверное, много где можно найти дом для съема, у нас не бывает стопроцентно законопослушных. Но я вам не подскажу, где. Конечно, это большие потери для нас, простых людей. У нас на май были бронирования, сейчас ждём. Я, конечно, всем написала, что, скорее всего, не получится, — печалится Наталья.
Риелтор Александр Пелик работает на Алтае более чем со 100 объектами — частными домами и коттеджами для съёма. Он полагает, что снять жильё туристам сейчас практически невозможно — в частные дома тоже развезли под подпись уведомления.
Марина сдаёт дом в селе Чепош в Чемальском районе. Она собирается сдавать своё жилье туристам после окончания нерабочей недели.
— Я бы и сейчас сдала, если бы были желающие, но ко мне никто не поехал. Готова сдавать свой дом, но буду смотреть на законы. Наплевательски к коронавирусу я не отношусь, но и паники у меня нет. У меня 5 детей — и мы работаем, никем не обеспеченные. Мне разницы нет — от коронавируса умирать или от голода. Вот такой выбор дало нам наше правительство. Я лучше буду работать, может, не заболею, — рассуждает Марина из села Чепош.
У новосибирцев сорвался майский отдых
Традиционное время для наплыва туристов из Новосибирска — майские праздники. Люди едут сюда и автобусами, и на личных машинах. Корреспондент НГС тоже бывает здесь каждый май с друзьями — и на этот раз мы решили не искать дом для съема.
Елена Вепренцева собиралась провести на Алтае майские праздники — и у них отменилась бронь. В «Чепош Парке» им сказали, что до 1 июня закрыты — и семья решила перенести отдых на лето.
— У меня в планах был отдых на Алтае в конце апреля. В начале января я бронировал «Алтику» на неделю, сейчас начал общаться с отелем. Я не передумал там отдыхать, но пробираться на Алтай не хочется и оказаться без возможности выехать из-за бреда сотрудников на местах тоже. Был бы один, а у меня дети, — говорит новосибирец Виталий Ветров.
Республика Алтай остаётся одним из немногих регионов, где нет ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом. По данным на 1 апреля, в соседнем Алтайском крае трое заболевших коронавирусом.
А пока базы Алтая закрыты для туристов, потрясающую красоту Алтая можно посмотреть в видеоролике новосибирца Василия Кулешова — он снял осенний Чемал с высоты, и это завораживающее зрелище.
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