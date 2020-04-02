Алтай закрыл гостиницы



В минувшие выходные, после того как Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, на Алтай устремились толпы туристов из сибирских регионов. Среди них местные жители заметили и новосибирцев — машины с родным нам кодом 54 припаркованы повсюду. На базах отдыха подтверждают, что на выходных к ним действительно стал поступать вал звонков и до сих пор приезжают люди на своих авто без предварительного бронирования.



Глава Республики Алтай Олег Хорохордин тут же постановил закрыть бронирование гостиниц, туристических баз, санаториев и курортов до 1 июня. Сейчас, как и в Новосибирске, на Алтае ввели режим полной самоизоляции, который продлится до 5 апреля, а для лиц старше 65 лет — до 14 апреля включительно. Ранее на Алтае приостановили работу горнолыжных трасс, ресторанов (кроме дистанционной торговли), ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и других развлекательных заведений.



«В социальных сетях поступают сообщения от жителей о наплыве туристов. Действительно, гости приехали в республику в четверг-пятницу, но уже 31 марта был зафиксирован их отъезд с территорий баз. Новых массовых заездов не наблюдается», — цитируют главу Республики Алтай Олега Хорохордина на официальной сайте. Он добавил, что отправил письма всем руководителям субъектов РФ с просьбой ограничить посещение Республики Алтай жителями страны с туристическими целями.