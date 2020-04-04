Особой паники, наверное, уже нет — потому что мы третью неделю в такой ситуации, и народ уже привык. Сначала карантин был на 3 недели, теперь продлили до 20-го. Больше, мне кажется, уже никакая экономика не выдержит.



Привыкнуть к режиму самоизоляции на самом деле довольно сложно. У меня даже какая-то депрессия развилась, потому что эффективность снизилась. И это нагнетает постоянное чувство вины, а вечером невозможно расслабиться. Знакомый недавно тоже поделился, что сделал всего лишь треть от того, что планировал. Так что сейчас как никогда, мне кажется, актуальны рекомендации всяких коучей для тех, кто работает на удалёнке, по организации рабочего процесса.

«Для тех, кто пересечёт границу, штраф 4000 евро»



Рассказывает Елена из Антверпена (Бельгия)

— Я прилетела в Бельгию из Новосибирска 6 марта. Ещё 8 марта мы пошли в ресторан отметить праздник. Уже тогда я заметила, что многие перестали пожимать руки и обниматься, хотя европейцы всё это любят. Жизнь кипела, на улице было полно народу. На этой же неделе, в пятницу, 13 марта, появились сообщения, что с понедельника карантин. Это был день паники. Подруга звонит и говорит: «У нас война началась? В магазинах столпотворение, как на демонстрации».

Но на следующий день мы с мужем пошли в магазин — в субботу работают только турки. Там уже никого не было, человека три в магазине. Мы всё закупили и спокойно пошли домой. Сейчас народ действительно перестал гулять. Но ездят на велосипедах, бегают, занимаются спортом по одному. Транспорт ходит по расписанию, но в трамваях я видела человека по 2–3, не больше.



В нашем чате есть две девушки, которые работают медсёстрами в больнице. Они постоянно пишут, что всё это непросто, нужно быть ответственными — люди лежат в реанимации в тяжёлом состоянии. В масштабах миллионов, может, это действительно капля в море, но может оказаться трагедией для любой семьи.



Мой муж работает спасателем, в первые дни он выезжал, сейчас осталась бригада из нескольких человек. Если что-то нужно, его просто вызывают. Для тех, кто пересечёт границу, штраф 4000 евро. У нас знакомый хотел заправиться во Фландрии — там бензин дешевле. Его поймали и оштрафовали. Если какая-нибудь бабушка, которая сидит у окошка, увидит, что что-то не так, сразу же сообщает в полицию. Здесь люди очень быстро сообщают о нарушителях, это для них нормально.

Несколько дней назад был огромный рост количества зараженных. Отсюда и рост умерших. Сейчас количество снизилось более, чем в два раза, а значит снизится и количество умерших.



Из наших знакомых переболели две семьи — сидели на карантине с высокой температурой. Но никто не сдавал анализы на вирус, так как скорую надо вызывать в том случае, когда чувствуешь, что задыхаешься и высокая температура.



Мы купили продукты на две недели, за это время выходили только два раза. Жизнь перешла в онлайн. Нам рассылали сообщения по WhatsApp на нескольких языках — о правилах поведения на самоизоляции. Там говорилось о том, что двигательная активность имеет большое значение. И даже дали совет — при возникновении чувства одиночества общаться с друзьями и знакомыми по скайпу или через WhatsApp.



Привыкнуть не выходить из дома сложно. Вечером люди выходят на балконы и играют на музыкальных инструментах, поют песни. Мы тоже с дочерью играем на гитарах. Посыл такой — поддерживаем дух, всё окей, жизнь продолжается.

А как в Новосибирске?

1 апреля в Новосибирске зафиксировали 10-й случай заражения коронавирусной инфекции. С 28 марта в регионе ввели ограничения передвижения, тем не менее, люди продолжают выходить на улицу. О том, как развивается ситуация, следите в нашей круглосуточной онлайн-трансляции.

После заявления президента Владимира Путина, что нерабочие дни продлеваются до конца апреля (прочитать указ можно тут), губернатор области Андрей Травников собрал журналистов и рассказал, по каким правилам будет жить наш регион. С 6 апреля он разрешил выйти на работу сотрудникам двух сфер, остальным также придется сидеть дома.