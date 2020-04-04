Жители Новосибирской области уже неделю живут на самоизоляции. Из дома разрешено выходить только в исключительных случаях — вынести мусор, купить продукты в ближайшем магазине или погулять с собакой в 100 метрах от дома. Сидеть в четырех стенах непросто, особенно тем, у кого есть дети и нужно работать на удалёнке. Корреспондент НГС Анна Богданова поговорила с сибиряками, которые переехали жить в Европу — они рассказали, как началось распространение коронавируса в их стране и как им живётся на карантине.
«Сначала посмеивались над паникёрами»
Рассказывает Наталья из Милана (Италия)
— О коронавирусе заговорили в начале февраля. Я телевизор не смотрю, моя подруга из Швейцарии говорит: у вас там какой-то новый грипп опасный ходит. Я подумала: ерунда. Но в последующие дни в вагоне метро смачно чихнула китаянка, и я обратила внимание, что она даже не попыталась прикрыть рот рукой. В Милане очень много китайцев, и они как раз съездили домой на китайский Новый год. Потом еще недели две всё было спокойно. Когда некоторые жители решили перебраться из Милана на юг, к родне, мы посмеивались над этими «паникёрами».
С 24 февраля многие организации закрылись или перешли в режим «smart working». Тогда еще можно было съесть бриошь и выпить кофе в баре, но дистанцию между столиками увеличили. Несмотря на объявленный карантин, люди спокойно гуляли, могли уехать в соседний городок или на озеро, главное, казалось, избегать людных мест. Потом каждую неделю меры ужесточались. В ночь с 7 на 8 марта мы были в пиццерии, когда узнали, что принят декрет о том, чтобы сделать всю Ломбардию «красной зоной», то есть ввести строгий карантин. Через несколько дней «красной» стала вся Италия. С тех пор сидим по домам, встречаемся с друзьями по WhatsApp. Вся жизнь стала «онлайн».
Большинство людей не отнеслось к этому серьезно. А в соцсетях даже прошла кампания #milanononsiferma, что значит «Милан не останавливается», в которой первые лица города призывали людей не паниковать и жить как раньше. Как было сказано позже, эта кампания стала большой ошибкой и повлекла столь быстрое распространение вируса.
Люди продолжали встречаться, общаться. Многие говорили: «Я здоровый, сильный, мне бояться нечего». Это, конечно, очень эгоистично, потому что ситуация может коснуться твоих близких, которым не хватит места в больнице. Моя знакомая ждет важную операцию, которую откладывают потому, что все заняты борьбой с вирусом.
Потом все начали потихоньку осознавать, что столкнулись с чем-то экстраординарным. Часто говорят, что кризис подобного масштаба, подобные чувства последний раз итальянцы испытывали во время Второй мировой войны.
Сейчас создаются мобильные госпитали, ситуация в соседних с Миланом городках тяжелая — узнаем от друзей в Бергамо. Церемонии запрещены — на похороны допускаются только самые близкие.
Умер отец моего знакомого. Ему было 90 лет, вирус обнаружили у него и его жены, жена болеет, но дома.
Когда мой знакомый пришел сообщить матери о смерти отца, то не смог даже обнять её.
Сейчас все, встречавшиеся с ними, уже «отсидели» на карантине.
Да, всё, что показывают, — правда. Людей просто «выкашивает». Вчера разговаривали с друзьями — почти каждый день получают известия, что кто-то знакомый умер. И это далеко не только старики и больные. В Милане вчера открыли новый госпиталь, и вечером в нем уже не было мест. Система здравоохранения (одна из лучших в Европе) не справляется, настоящий коллапс.
Самоизоляция и вынужденная изоляция — не одно и тоже. Неизвестность давит. Сначала многие обрадовались возможности выполнить накопившиеся дела, но со временем «день сурка» делает свое дело и оставаться собранным становится трудно.
По новому декрету выходить из дома можно не чаще 1 раза в 3 дня, только по самым необходимым делам (купить продукты в ближайшем магазине, в аптеку).
Выходя из дома нужно иметь специальную бумагу для предъявления полиции. Штраф от 400 до 5000 евро (не думаю, что оштрафуют, если будешь гулять вокруг дома, но лучше не рисковать).
Люди вывешивают на балконах итальянские флаги, дети рисуют плакаты с надписью «Всё будет хорошо». Можно гулять с собакой, поэтому все смотрят на счастливых владельцев собак с завистью. В супермаркеты пускают не больше определенного количества людей, по одному, поэтому везде очереди. Естественно, все люди в масках. Через интернет заказать еду практически нереально. Но продукты в магазинах все есть.
Люди, кажется, привыкли к ситуации и готовы потерпеть, но обещанный «пик» с 25.03 отложили на 15.04. Жду не дождусь, когда всё закончится, чтобы выйти из дома и пойти гулять несколько часов подряд по любимым местам, наслаждаясь солнцем и весной — сейчас это кажется просто невероятным, огромным счастьем.
«Гулять не запрещено, но только по двое»
Рассказывает Ольга из Берлина (Германия)
— У нас какие-то въезды закрыты, но я перестала за этим следить, потому что и так тревожность повышена. Карантин ввели две недели назад. Я работаю учителем в школе. Сначала дирекция школы морально не была готова отпустить всех сразу на карантин. В итоге 50 учителей сидели в зале и обсуждали, как всё это будет происходить. Но на следующий день вышло новое распоряжение сената, что никому нельзя находиться в школе. Из сената ежедневно приходят какие-то пачки писем, распоряжений, рекомендаций, в том числе по поводу того, что на время каникул нужно особое внимание уделить ученикам, которые сдают экзамены — пересылать дополнительные задания и так далее.
Ввели штрафы для тех, кто не соблюдает карантин. Недавно полиция разогнала группу ребят, которые собрались толпой в парке. И кстати, даже в эти выходные народ продолжал собираться вместе — на даче, шашлычки пожарить.
Вообще в Берлине не запрещено гулять. Но только не больше, чем по двое и на дистанции друг от друга 1,5 метра. Спортом можно на улице заниматься, бегать по паркам. Но в Баварии, я знаю, запретили уже практически всё — можно выйти только с собакой погулять, в магазин около дома или ходить только со специальным разрешением, если на работу или к врачу. Но у них инфекция распространена больше.
По поводу магазинов — народ немного в панике, и по-прежнему всё ещё не везде найдёшь туалетную бумагу. Её быстро разбирают, также как продукты быстрого приготовления — консервы, лапшу. Когда всё это началось, в интернете появились практически сразу же какие-то таблички, практически экселевские, — список продуктов, которые нужны, чтобы пережить дома несколько месяцев. У меня приятель — немец, он реально прошёлся и закупил всё по этой табличке — всё на случай, если не будет еды и электричества.
Особой паники, наверное, уже нет — потому что мы третью неделю в такой ситуации, и народ уже привык. Сначала карантин был на 3 недели, теперь продлили до 20-го. Больше, мне кажется, уже никакая экономика не выдержит.
Привыкнуть к режиму самоизоляции на самом деле довольно сложно. У меня даже какая-то депрессия развилась, потому что эффективность снизилась. И это нагнетает постоянное чувство вины, а вечером невозможно расслабиться. Знакомый недавно тоже поделился, что сделал всего лишь треть от того, что планировал. Так что сейчас как никогда, мне кажется, актуальны рекомендации всяких коучей для тех, кто работает на удалёнке, по организации рабочего процесса.
«Для тех, кто пересечёт границу, штраф 4000 евро»
Рассказывает Елена из Антверпена (Бельгия)
— Я прилетела в Бельгию из Новосибирска 6 марта. Ещё 8 марта мы пошли в ресторан отметить праздник. Уже тогда я заметила, что многие перестали пожимать руки и обниматься, хотя европейцы всё это любят. Жизнь кипела, на улице было полно народу. На этой же неделе, в пятницу, 13 марта, появились сообщения, что с понедельника карантин. Это был день паники. Подруга звонит и говорит: «У нас война началась? В магазинах столпотворение, как на демонстрации».
Но на следующий день мы с мужем пошли в магазин — в субботу работают только турки. Там уже никого не было, человека три в магазине. Мы всё закупили и спокойно пошли домой. Сейчас народ действительно перестал гулять. Но ездят на велосипедах, бегают, занимаются спортом по одному. Транспорт ходит по расписанию, но в трамваях я видела человека по 2–3, не больше.
В нашем чате есть две девушки, которые работают медсёстрами в больнице. Они постоянно пишут, что всё это непросто, нужно быть ответственными — люди лежат в реанимации в тяжёлом состоянии. В масштабах миллионов, может, это действительно капля в море, но может оказаться трагедией для любой семьи.
Мой муж работает спасателем, в первые дни он выезжал, сейчас осталась бригада из нескольких человек. Если что-то нужно, его просто вызывают. Для тех, кто пересечёт границу, штраф 4000 евро. У нас знакомый хотел заправиться во Фландрии — там бензин дешевле. Его поймали и оштрафовали. Если какая-нибудь бабушка, которая сидит у окошка, увидит, что что-то не так, сразу же сообщает в полицию. Здесь люди очень быстро сообщают о нарушителях, это для них нормально.
Несколько дней назад был огромный рост количества зараженных. Отсюда и рост умерших. Сейчас количество снизилось более, чем в два раза, а значит снизится и количество умерших.
Из наших знакомых переболели две семьи — сидели на карантине с высокой температурой. Но никто не сдавал анализы на вирус, так как скорую надо вызывать в том случае, когда чувствуешь, что задыхаешься и высокая температура.
Мы купили продукты на две недели, за это время выходили только два раза. Жизнь перешла в онлайн. Нам рассылали сообщения по WhatsApp на нескольких языках — о правилах поведения на самоизоляции. Там говорилось о том, что двигательная активность имеет большое значение. И даже дали совет — при возникновении чувства одиночества общаться с друзьями и знакомыми по скайпу или через WhatsApp.
Привыкнуть не выходить из дома сложно. Вечером люди выходят на балконы и играют на музыкальных инструментах, поют песни. Мы тоже с дочерью играем на гитарах. Посыл такой — поддерживаем дух, всё окей, жизнь продолжается.
А как в Новосибирске?
1 апреля в Новосибирске зафиксировали 10-й случай заражения коронавирусной инфекции. С 28 марта в регионе ввели ограничения передвижения, тем не менее, люди продолжают выходить на улицу. О том, как развивается ситуация, следите в нашей круглосуточной онлайн-трансляции.
После заявления президента Владимира Путина, что нерабочие дни продлеваются до конца апреля (прочитать указ можно тут), губернатор области Андрей Травников собрал журналистов и рассказал, по каким правилам будет жить наш регион. С 6 апреля он разрешил выйти на работу сотрудникам двух сфер, остальным также придется сидеть дома.