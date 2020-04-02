Начальник заметит: 5 красоток, которые игнорируют бюстгальтер (у них есть веские причины, но стилисты против)

— Иногда ношу бюстгальтер, иногда — нет, смотря, что на мне надето и с кем я должна увидеться в этот день. Если платье не подразумевает лямки от бюстгальтера, то я, конечно, пойду без него. Но если я знаю, что мне придется общаться со взрослыми людьми и торчащие соски будут смотреться крайне вульгарно в данном случае, то бюстгальтер надену.



Под одеждой из плотной ткани бюстгальтер теряет всякий смысл, никто не замечает его отсутствие. Иногда бывает, что это заметно, и да, я замечала повышенное внимание. Стеснение не появляется. Многие люди сами ставят себя в рамки и живут в них, я не вижу ничего криминального в физиологии и сосках. Мужчины тоже не носят бюстгальтеров, и зачастую у них торчат соски, и отчего-то никто это не считает дикостью. Мне удобнее без бюстгальтера: ничего не давит и я чувствую себя комфортно.



Ольга, 30 лет, сотрудник банка