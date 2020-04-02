Начальник заметит: 5 красоток, которые игнорируют бюстгальтер (у них есть веские причины, но стилисты против)

Каждой женщине знакомо невероятное чувство свободы, когда приходишь домой после долгого дня и снимаешь ненавистный бюстгальтер, который весь день давил и впивался косточками в рёбра. Если хорошо подумать и определить все неудобства, которые причиняет эта вещь, лучше забыть про нее, как про страшный сон, и отправить в топку. Мы поговорили с женщинами, которые именно так и сделали — они добровольно отказались от бюстгальтера по разным причинам, и жизнь заиграла новыми красками (стеснения нет, мы спросили). А имидж-стилисты Юлия Ушакова и Олеся Саволюк объяснили, насколько уместен такой смелый ход в повседневном и рабочем образе, и подсказали, на какие ткани следует обращать внимание, а от каких бежать прочь, чтобы не прослыть неприличной дамой.
Юлия, блогер
— Иногда ношу бюстгальтер, иногда — нет, смотря, что на мне надето и с кем я должна увидеться в этот день. Если платье не подразумевает лямки от бюстгальтера, то я, конечно, пойду без него. Но если я знаю, что мне придется общаться со взрослыми людьми и торчащие соски будут смотреться крайне вульгарно в данном случае, то бюстгальтер надену.
Под одеждой из плотной ткани бюстгальтер теряет всякий смысл, никто не замечает его отсутствие. Иногда бывает, что это заметно, и да, я замечала повышенное внимание. Стеснение не появляется. Многие люди сами ставят себя в рамки и живут в них, я не вижу ничего криминального в физиологии и сосках. Мужчины тоже не носят бюстгальтеров, и зачастую у них торчат соски, и отчего-то никто это не считает дикостью. Мне удобнее без бюстгальтера: ничего не давит и я чувствую себя комфортно.
Ольга, 30 лет, сотрудник банка
— Я у окружающих не спрашиваю, видят они мою грудь или нет, мне кажется, всем всё равно. У меня небольшой размер, и наличие или отсутствие бельишка роли не играет, за обвислость не переживаю. Бюстгальтер — это неудобно. Про стеснение я не заморачиваюсь. Если кто-то подумает, что я неприличная женщина, — день прожит не зря (шучу). Мои футболки и худи достаточно плотные, поэтому я вообще не переживаю. Ношу объёмные свитшоты, ничего на грани фола или почти ничего.
Юлия, модель, свой бизнес
— Размер груди позволяет мне не носить белье. Врачи многим женщинам рекомендуют после пластики носить бюстгальтер из-за риска обвисания груди, мне таких рекомендаций врач не давал, поэтому я, как и раньше, по привычке не ношу бюстгальтер. Операцию я сделала лет 6 назад, до нее бюстгальтер не носила. Как минимум, это неудобно, и бюстгальтер не всегда красиво выглядит под одеждой. Я считаю, что если есть возможность его не носить, то этим нужно пользоваться, кожа дышит и мужчины улыбаются чаще.
Маргарита, 28 лет, не работает
— Все девушки знают это чувство кайфа, когда приходишь домой после дня в бюстгальтере и снимаешь его. Я уже забыла, что это такое, потому что хожу в основном без него, и мне постоянно здорово и свободно. Перестала носить уже примерно года полтора назад. Ношу водолазки, свитшоты, топы, футболки. Иногда хочется приподнять грудь, надеваю бюстгальтер под определенные платья или блузки с декольте, в которых действительно красивее с бюстгальтером, чем без него.
Не знаю, обсуждает ли кто-то. Подруги в курсе, муж не против. Иногда есть момент неловкости: наше общество не всегда к этому готово, и бывает, что смотрят. Бывает, стесняюсь, когда кто-то замечает мои соски — почему-то это считается не очень прилично, хотя в этом ничего такого.
Анна, врач-дерматокосметолог
— Не то что я совсем не ношу бельё. От стандартного классического бюстгальтера я отказалась примерно 8 месяцев назад и перешла на топы для беременных — они очень удобные, не давят, не содержат косточек, не пережимают молочные железы, и кровообращение не нарушено. У меня появились боли перед критическими днями, все отекало, сначала редко, потом постоянно, я даже находила у себя уплотнения. Я посещала маммолога, и он мне не рекомендовал убирать бюстгальтер, я сделала это сама. Постепенно все неприятные и болевые ощущения прекратились, прошли уплотнения. Если нужно куда-то идти — на вечеринку, встречу, где платье на бретельках, естественно, я не надену под него топ для беременных, потому что он на повседневную носку.
Имидж-стилист Олеся Саволюк считает, что совсем перестать носить бюстгальтер не всегда приемлемо, потому что время от времени возникают ситуации и образы, когда надеть его — необходимость. По ее мнению, отказаться от него могут девушки с небольшой грудью или те, у кого грудь сама держит форму, или вставлены импланты, и форма груди красива и в белье, и без него. В остальных случаях будет выглядеть некорректно и некрасиво.
При занятиях спортом носить бюстгальтер или топ, поддерживающий грудь, — необходимость во избежание травм. Есть модели одежды с голой спиной или декольте, которые не подразумевают бюстгальтер, вечерние или коктейльные платья, но мы надеваем их не так часто.
— Если вы не надеваете бюстгальтер на работу, следите за тем, чтобы одежда не была прозрачной и грудь не просвечивала, иначе вы рискуете выглядеть неуместно и вульгарно. Если у девушки маленькая грудь и она надевает облегающее платье-футляр — бюстгальтер с пушапом необходим, так как хочется, чтобы область груди выглядела более привлекательно, так будет эстетичнее, — объясняет эксперт.
Топ-стилист Юлия Ушакова напоминает нам о том, для чего вообще бюстгальтер нужен. Основные функции этого предмета женского гардероба — прикрыть грудь, поддержать и приподнять. Важные вещи с точки зрения стилистики — прикрыть и приподнять.
— Существуют реакции организма, когда соски напрягаются. Это неуместно ни в какой сфере жизни, особенно в рабочей обстановке. Если женщина придет на работу без бюстгальтера и грудь под одеждой будет заметно выражена, начальник имеет полное право сделать вам замечание. Мужчины перестанут думать о работе, а женщины начнут кидать завистливые взгляды. Неважно, насколько консервативен или не консервативен ваш рабочий дресс-код — приходить на работу без белья не принято вне зависимости от размера и величины груди, — объясняет Юлия.
Также Юлия напоминает, что бюстгальтер несет защитную функцию — кожа вокруг сосков очень нежная, и ее необходимо предохранять от грубого материала, например шерсти или денима, иначе есть риск нанести ущерб. Женщины, которые кормят грудью, тоже не должны забывать о бюстгальтере, ведь это в первую очередь касается гигиены ребенка.
— Нельзя забывать про гравитацию: с возрастом грудь будет опускаться. Если мы хотим визуально создать более молодой образ, нам следует помнить о том, что бюстгальтер в этом сильно помогает, даже если мы его не видим под одеждой. Главное — выбрать правильную модель, — заключает стилист.
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