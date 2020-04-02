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Стиль и красота Обзор

Начальник заметит: 5 красоток, которые игнорируют бюстгальтер (у них есть веские причины, но стилисты против)

Мужчины улыбаются, кожа дышит, а в сосках нет ничего криминального, но у экспертов своё мнение на этот счёт

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Эти девушки не носят белье — они рассказали, почему без бюстгальтера им комфортнее&nbsp;

Эти девушки не носят белье — они рассказали, почему без бюстгальтера им комфортнее 

Каждой женщине знакомо невероятное чувство свободы, когда приходишь домой после долгого дня и снимаешь ненавистный бюстгальтер, который весь день давил и впивался косточками в рёбра. Если хорошо подумать и определить все неудобства, которые причиняет эта вещь, лучше забыть про нее, как про страшный сон, и отправить в топку. Мы поговорили с женщинами, которые именно так и сделали — они добровольно отказались от бюстгальтера по разным причинам, и жизнь заиграла новыми красками (стеснения нет, мы спросили). А имидж-стилисты Юлия Ушакова и Олеся Саволюк объяснили, насколько уместен такой смелый ход в повседневном и рабочем образе, и подсказали, на какие ткани следует обращать внимание, а от каких бежать прочь, чтобы не прослыть неприличной дамой.

Юлия, блогер

Выбор Юлии зависит от ситуации — если уместно не надевать бюстгальтер, она может обойтись без него&nbsp;

Выбор Юлии зависит от ситуации — если уместно не надевать бюстгальтер, она может обойтись без него 

— Иногда ношу бюстгальтер, иногда — нет, смотря, что на мне надето и с кем я должна увидеться в этот день. Если платье не подразумевает лямки от бюстгальтера, то я, конечно, пойду без него. Но если я знаю, что мне придется общаться со взрослыми людьми и торчащие соски будут смотреться крайне вульгарно в данном случае, то бюстгальтер надену.

Под одеждой из плотной ткани бюстгальтер теряет всякий смысл, никто не замечает его отсутствие. Иногда бывает, что это заметно, и да, я замечала повышенное внимание. Стеснение не появляется. Многие люди сами ставят себя в рамки и живут в них, я не вижу ничего криминального в физиологии и сосках. Мужчины тоже не носят бюстгальтеров, и зачастую у них торчат соски, и отчего-то никто это не считает дикостью. Мне удобнее без бюстгальтера: ничего не давит и я чувствую себя комфортно.

Ольга, 30 лет, сотрудник банка

Ольга чаще носит объемные вещи, поэтому отсутствие бюстгальтера ее не смущает&nbsp;

Ольга чаще носит объемные вещи, поэтому отсутствие бюстгальтера ее не смущает 

— Я у окружающих не спрашиваю, видят они мою грудь или нет, мне кажется, всем всё равно. У меня небольшой размер, и наличие или отсутствие бельишка роли не играет, за обвислость не переживаю. Бюстгальтер — это неудобно. Про стеснение я не заморачиваюсь. Если кто-то подумает, что я неприличная женщина, — день прожит не зря (шучу). Мои футболки и худи достаточно плотные, поэтому я вообще не переживаю. Ношу объёмные свитшоты, ничего на грани фола или почти ничего.

Юлия, модель, свой бизнес

Юлия говорит, что размер груди позволяет ей не носить белье

Юлия говорит, что размер груди позволяет ей не носить белье

— Размер груди позволяет мне не носить белье. Врачи многим женщинам рекомендуют после пластики носить бюстгальтер из-за риска обвисания груди, мне таких рекомендаций врач не давал, поэтому я, как и раньше, по привычке не ношу бюстгальтер. Операцию я сделала лет 6 назад, до нее бюстгальтер не носила. Как минимум, это неудобно, и бюстгальтер не всегда красиво выглядит под одеждой. Я считаю, что если есть возможность его не носить, то этим нужно пользоваться, кожа дышит и мужчины улыбаются чаще.

Маргарита, 28 лет, не работает

Маргарита говорит, что ее муж не против такого образа

Маргарита говорит, что ее муж не против такого образа

— Все девушки знают это чувство кайфа, когда приходишь домой после дня в бюстгальтере и снимаешь его. Я уже забыла, что это такое, потому что хожу в основном без него, и мне постоянно здорово и свободно. Перестала носить уже примерно года полтора назад. Ношу водолазки, свитшоты, топы, футболки. Иногда хочется приподнять грудь, надеваю бюстгальтер под определенные платья или блузки с декольте, в которых действительно красивее с бюстгальтером, чем без него.

Не знаю, обсуждает ли кто-то. Подруги в курсе, муж не против. Иногда есть момент неловкости: наше общество не всегда к этому готово, и бывает, что смотрят. Бывает, стесняюсь, когда кто-то замечает мои соски — почему-то это считается не очень прилично, хотя в этом ничего такого.

Анна, врач-дерматокосметолог

Анна отказалась от бюстгальтера по состоянию здоровья

Анна отказалась от бюстгальтера по состоянию здоровья

— Не то что я совсем не ношу бельё. От стандартного классического бюстгальтера я отказалась примерно 8 месяцев назад и перешла на топы для беременных — они очень удобные, не давят, не содержат косточек, не пережимают молочные железы, и кровообращение не нарушено. У меня появились боли перед критическими днями, все отекало, сначала редко, потом постоянно, я даже находила у себя уплотнения. Я посещала маммолога, и он мне не рекомендовал убирать бюстгальтер, я сделала это сама. Постепенно все неприятные и болевые ощущения прекратились, прошли уплотнения. Если нужно куда-то идти — на вечеринку, встречу, где платье на бретельках, естественно, я не надену под него топ для беременных, потому что он на повседневную носку.

Имидж-стилист Олеся Саволюк считает, что совсем перестать носить бюстгальтер не всегда приемлемо, потому что время от времени возникают ситуации и образы, когда надеть его — необходимость. По ее мнению, отказаться от него могут девушки с небольшой грудью или те, у кого грудь сама держит форму, или вставлены импланты, и форма груди красива и в белье, и без него. В остальных случаях будет выглядеть некорректно и некрасиво.

При занятиях спортом носить бюстгальтер или топ, поддерживающий грудь, — необходимость во избежание травм. Есть модели одежды с голой спиной или декольте, которые не подразумевают бюстгальтер, вечерние или коктейльные платья, но мы надеваем их не так часто.

— Если вы не надеваете бюстгальтер на работу, следите за тем, чтобы одежда не была прозрачной и грудь не просвечивала, иначе вы рискуете выглядеть неуместно и вульгарно. Если у девушки маленькая грудь и она надевает облегающее платье-футляр — бюстгальтер с пушапом необходим, так как хочется, чтобы область груди выглядела более привлекательно, так будет эстетичнее, — объясняет эксперт.

Топ-стилист Юлия Ушакова напоминает нам о том, для чего вообще бюстгальтер нужен. Основные функции этого предмета женского гардероба — прикрыть грудь, поддержать и приподнять. Важные вещи с точки зрения стилистики — прикрыть и приподнять.

— Существуют реакции организма, когда соски напрягаются. Это неуместно ни в какой сфере жизни, особенно в рабочей обстановке. Если женщина придет на работу без бюстгальтера и грудь под одеждой будет заметно выражена, начальник имеет полное право сделать вам замечание. Мужчины перестанут думать о работе, а женщины начнут кидать завистливые взгляды. Неважно, насколько консервативен или не консервативен ваш рабочий дресс-код — приходить на работу без белья не принято вне зависимости от размера и величины груди, — объясняет Юлия.

Также Юлия напоминает, что бюстгальтер несет защитную функцию — кожа вокруг сосков очень нежная, и ее необходимо предохранять от грубого материала, например шерсти или денима, иначе есть риск нанести ущерб. Женщины, которые кормят грудью, тоже не должны забывать о бюстгальтере, ведь это в первую очередь касается гигиены ребенка.

— Нельзя забывать про гравитацию: с возрастом грудь будет опускаться. Если мы хотим визуально создать более молодой образ, нам следует помнить о том, что бюстгальтер в этом сильно помогает, даже если мы его не видим под одеждой. Главное — выбрать правильную модель, — заключает стилист.

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