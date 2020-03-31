Чем платить ипотеку: как банки будут работать с пострадавшими от пандемии заёмщиками

Ипотека рискует стать головной болью: платежи съедают изрядную часть наших доходов, а конца края этому «счастью» не видно. Что делать тем, у кого доходы упали или, не дай бог, обнулились — мы узнали у самих банкиров.



Ипотечные каникулы в силе



Эта схема появилась в прошлом году ещё до пандемии: вот ответы на часто задаваемые вопросы об ипотечных каникулах. Вкратце: они длятся до полугода, а претендовать на них можно, если ипотечное жильё — единственное, сумма долга не более 15 млн рублей, а ранее вы не пользовались этой опцией. Кроме того, вы должны доказать, что попали в трудную жизненную ситуацию. К ним относятся потеря работы или снижение дохода на 30% и более, инвалидность первой или второй группы, а также больничный лист сроком более двух месяцев.

