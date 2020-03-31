Чем платить ипотеку: как банки будут работать с пострадавшими от пандемии заёмщиками

Ипотека рискует стать головной болью: платежи съедают изрядную часть наших доходов, а конца края этому «счастью» не видно. Что делать тем, у кого доходы упали или, не дай бог, обнулились — мы узнали у самих банкиров.
Ипотечные каникулы в силе
Эта схема появилась в прошлом году ещё до пандемии: вот ответы на часто задаваемые вопросы об ипотечных каникулах. Вкратце: они длятся до полугода, а претендовать на них можно, если ипотечное жильё — единственное, сумма долга не более 15 млн рублей, а ранее вы не пользовались этой опцией. Кроме того, вы должны доказать, что попали в трудную жизненную ситуацию. К ним относятся потеря работы или снижение дохода на 30% и более, инвалидность первой или второй группы, а также больничный лист сроком более двух месяцев.
Отсрочка платежей
Опрошенные нами специалисты банков подтвердили, что готовы идти навстречу клиентам: к этому их подталкивают рекомендации Банка России и указы президента РФ Владимира Путина.
Для заёмщиков, которые столкнулись с временными трудностями из-за больничного, неоплачиваемого отпуска или других форм карантина, предусмотрены «внеплановые каникулы». Срок у них разный: например, в ВТБ и «Абсолют-Банке» готовы отсрочить платежи на срок до 3 месяцев, Сбербанк — до года, «Альфа-Банк» — до 2 месяцев. В банке «АК БАРС» пояснили, что работают по закону об ипотечных каникулах (описан в предыдущем пункте).
Отсрочка чаще всего касается как основного долга, так и процентов: последнее важно, поскольку в первые годы ипотеки проценты формируют большую часть платежа.
Пени, штрафы, «чёрные метки» — на паузе
Банки не планируют применять разнообразные санкции к заёмщикам, просрочившим платёж по «коронавирусным» причинам. Кроме того, использование внеплановых ипотечных каникул не лишает заёмщика возможности претендовать потом на стандартные каникулы. Не будет понижен и кредитный рейтинг.
Если доходы упали надолго
Представители банков пояснили, что в этом случае предлагают заёмщикам реструктуризацию долгов. Этот скучный термин означает изменение условий кредитования с учётом новых реалий заёмщика. Одна из самых распространённых мер — увеличение срока кредита, что снижает ежемесячную выплату. Возможно также изменение процентных ставок.
— Реструктуризация может включать и отсрочку платежей на период 2–3 месяца, если это поможет клиенту встать на ноги, — объясняет руководитель антикризисного центра «Советник» Вячеслав Курилин.
В «Альфа-Банке», например, помимо прочего, предлагают послабления для клиентов, которые гасили ипотеку досрочно — им могут вернуть прежние условия, если «усиленный» график платежей стал обременителен.
Какой доход учитывается
Вячеслав Курилин поясняет, что в случае с ипотекой банки в основном учитывают белый доход по справке 2-НДФЛ. Проблемы могут быть у людей, получающих зарплату в конверте. Но и в этом случае, считает эксперт, банки попробуют пойти навстречу, если клиент в принципе платёжеспособен.
При оценке снижения дохода в качестве базы возьмут ту сумму, которую заёмщик указывал в заявлении на ипотеку. Это означает, что если вы брали её, скажем, 10 лет назад с доходом 30 тысяч рублей, для получения преференций вы должны показать доход ниже 20 тысяч рублей (по условиям стандартных ипотечных каникул). Впрочем, на время кризиса позиция многих банков в этих вопросах стала более гибкой.
Какие документы нужны
Помимо паспорта заёмщика нужно подтверждение, что его положение ухудшилось. В зависимости от причины это может быть больничный лист, диагноз COVID-19, трудовая книжка с отметкой об увольнении (выписка из регистра безработных от службы занятности) либо документ от работодателя, подтверждающий изменений условий или оплаты труда (справка 2-НДФЛ).
Обращайтесь дистанционно
Все банки подтвердили, что готовы работать удалённо: посещения офиса необязательно. Основной способ обращения — онлайн-формы на сайтах или в приложениях банков, но есть также чаты, электронные почты и телефоны горячих линий. Документы прикладываются в виде сканов или фотографий.
Например, у ВТБ приостановка платежей активируется автоматически после получения и рассмотрения документов. На сайте Сбербанка есть раздел «Реструктуризация», «Абсолют-Банк» использует помимо прочего мобильное приложение, у «Альфа-Банка» есть чат и горячая линия.
Банкам выгодно сохранить хороших клиентов
Так ли всё сказочно или заёмщики столкнутся с невероятными проблемами? Эксперт по кризисным ситуациям Вячеслав Курилин считает, что банки заинтересованы в компромиссах:
— Резкий рост числа должников приведёт к завалу судов, массовой реализации имущества, что сопряжено с большими расходами для банков, а значит, они могут не вернуть своих денег, — объясняет он. — Это меры на крайний случай. В остальном они заинтересованы получать стабильный поток денег от заёмщика, и если они могут что-то сделать, чтобы этот поток восстановить, — они это сделают.
По словам специалиста, в группе риска — люди с серым доходами, а также те, кто при оформлении ипотеки пользовался услугами посредников или подтасовывал документы.