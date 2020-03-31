Нищие, но пафосные: топ-5 самых дешёвых на продаже премиум-авто лохматых годов выпуска

Внедорожник Range Rover 2005 выпуска можно купить за 550 000 рублей — у него будут указанный пробег в 172 тысячи километров и 4 владельца по ПТС. Двигатель 4,4-литровый 306-сильный, привод полный, автомат. Кузов в целом ровный, салон привлекательный кожаный. Продавец сообщает, что «авто в ОТС, пневма в ОТС, так как новая в круг, все четыре балона» и «установлен новый гелевый AGM аккумулятор, жидкости менялись в срок, масло не ест». Покупателю обещается торг у капота. Другие Range Rover за небольшие деньги можно подобрать здесь.

Mercedes-Benz ML

