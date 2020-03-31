Нищие, но пафосные: топ-5 самых дешёвых на продаже премиум-авто лохматых годов выпуска

Отдельные модели премиального сегмента всегда особо ценились у сибиряков за свою пафосность и престижность — как правило это внедорожники и знаковые седаны. И спустя 10–15 лет эти машины продолжают пользоваться спросом — искушение ездить на «крутой тачке» велико и низкие цены позволяют купить такой автомобиль. Поломки и расходы на содержание — дело второе (со временем отрезвляющее). Что предлагает новосибирский вторичный рынок по самым бросовым ценам — подробнее в материале НГС.
Porsche Cayenne
Самый дешёвый «Кайен» на Авто.ру предлагается за 520 000 рублей, машину продает трейд-ин отдел официального дилера. Автомобиль 2003 года выпуска, указанный пробег 265 тысяч километров. Двигатель бензиновый 4,5-литровый 340-сильный, привод полный, коробка автомат. Внешне этот Cayenne производит благоприятное впечатление, повреждений нет, салон опрятный. Указано, что ремонт автомобилю не нужен, а в ПТС числятся 7 владельцев. Еще варианты супер-дешевых «Кайенов» смотрите здесь.
Volkswagen Touareg
Родственник предыдущей модели чуть менее престижен — на самый доступный Touareg вы потратите всего 420 000 рублей. Машина 2003 года выпуска с пробегом 233 тысячи километров, двигатель 4,2-литровый 310-сильный, привод полный, автомат. «Не пневмо. Ходовку перебрали месяц назад, машина на ходу», — уточняет нынешний владелец машины (а всего по ПТС их было 15). Есть повреждение на заднем бампере, но в целом автомобиль вид имеет. Еще больше стареньких «Туарегов» вы увидите тут.
Range Rover
Внедорожник Range Rover 2005 выпуска можно купить за 550 000 рублей — у него будут указанный пробег в 172 тысячи километров и 4 владельца по ПТС. Двигатель 4,4-литровый 306-сильный, привод полный, автомат. Кузов в целом ровный, салон привлекательный кожаный. Продавец сообщает, что «авто в ОТС, пневма в ОТС, так как новая в круг, все четыре балона» и «установлен новый гелевый AGM аккумулятор, жидкости менялись в срок, масло не ест». Покупателю обещается торг у капота. Другие Range Rover за небольшие деньги можно подобрать здесь.
Mercedes-Benz ML
Самый дешевый Mercedes-Benz ML в кузове W164 продается за 485 000 рублей. Машина 2006 года выпуска, пробег 220 тысяч километров, двигатель 3,5-литровый 272-сильный, привод полный, автомат. 13-лет своей жизни машина находилась в руках одного владельца. Продавец уточняет, что «ПТС оригинал, максимальная комплектация, пневма в идеале, родной пробег, заводской окрас», но предупреждает, что «мотор требует вложений». Другие цены на внедорожники Mercedes-Benz ML смотрите тут.
BMW 7 серии
«Семерка» BMW революционного 4-го поколения доступна на новосибирской вторичке по цене от 440 000 рублей. Это заднеприводной седан 2002 года выпуска с 3,6-литровым 272-сильным двигателем и автоматической коробкой. Пробег заявлен в 322 тысячи километров, в ПТС 1 владелец. По кузову машина выглядит ровно, кожа в салоне конечно поистерлась. «Один хозяин! 3 комплекта ключей, два крашенных элемента (косметика), остальное все в родной краске, все стекла родные (даже лобовое), простая комплектация, ошибок нет, все работает», — хвалит машину продавец. Правда придется вложиться в ремонт передней подвески. Еще варианты стареньких BMW 7 серии можно подобрать здесь.
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