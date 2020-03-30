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Вход и выход из мельцеровских боксов (специальных помещений для изоляции инфекционных больных) сделан сразу на улицу, чтобы ограничить возможность контактирования

Вход и выход из мельцеровских боксов (специальных помещений для изоляции инфекционных больных) сделан сразу на улицу, чтобы ограничить возможность контактирования

В Новосибирской области выявлено уже 9 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» — сейчас они находятся в городской инфекционной больнице № 1. Журналист НГС Мария Тищенко побывала там и поговорила с врачами — как они принимают пациентов с подозрением на коронавирус, какую защиту используют и как справляются с аномальной нагрузкой последних недель.

Я ни разу не была в инфекционной больнице — у неё несколько корпусов. Таксист сразу спросил, к какому из них нужно. Вместе решили, что он высадит меня просто у шлагбаума. Таксист, кстати, был в маске, а я на ходу надевала на себя маску и перчатки. В карман положила антисептик, чтобы удобно было его доставать в случае необходимости. Всё это я делала не из страха или паники, а чтобы точно быть уверенной в том, что я не наврежу ни себе, ни окружающим.

Пока я ищу нужный корпус, мимо проезжают скорые. Интересно, привезли кого-то нового с подозрением на коронавирус или нет? Навстречу идут разные люди — кто-то из них никак не защищён, а кто-то в одноразовом халате, которые накидывают на себя сотрудники скорой помощи, и в маске. Выясняется, что мне нужен пятый корпус. Судя по всему, в него можно спокойно пройти.

Городская инфекционная больница № 1 продолжает принимать пациентов с разными инфекциями, но, конечно, особое внимание сейчас уделяется именно коронавирусной. Для новосибирцев с подозрением на коронавирус или с подтверждённым диагнозом выделили отдельный корпус — № 5. Именно туда подъезжают машины скорой помощи и привозят в приёмное отделение новых пациентов с симптомами ОРВИ, которые ездили в «опасные» страны или контактировали с больными коронавирусом.

Так выглядит пятый корпус больницы, где лежат пациенты с коронавирусом и с подозрением на него — в ожидании результатов анализов

Так выглядит пятый корпус больницы, где лежат пациенты с коронавирусом и с подозрением на него — в ожидании результатов анализов

В пятом корпусе, объясняет заместитель главного врача инфекционной больницы № 1 по медицинской части Яна Ульянова, идёт разделение потоков на общий приёмный покой (туда заводят пациентов с общей инфекционной патологией) и отдельный вход в мельцеровский бокс, где осматривают пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию:

— Это пациенты, которые приехали из эпидемиологически неблагоприятных стран по распространению коронавирусной инфекции и у которых в течение 10 дней после прибытия появились симптомы ОРВИ — температура, насморк, кашель. Либо это пациенты с такими же симптомами, которые контактировали с пациентами с подтверждённым диагнозом.

Машины скорой помощи привозят пациентов к пятому отделению

Машины скорой помощи привозят пациентов к пятому отделению

— Когда скорая забирает такого пациента, то нас информируют, что он едет в нашу больницу. Мы уже готовим мельцеровский бокс, доктор одевается, чтобы пациент долго не ждал. В этом мельцеровском боксе пациента осматривают, — рассказывает Яна Ульянова.

У мельцеровских боксов есть индивидуальная приточно-вытяжная вентиляция, а выход возможен только на улицу.

Заместитель главного врача инфекционной больницы № 1 по медицинской части Яна Ульянова говорит, что больница рассчитана на 120 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и с подтверждённым диагнозом, а сейчас их около 60&nbsp;

Заместитель главного врача инфекционной больницы № 1 по медицинской части Яна Ульянова говорит, что больница рассчитана на 120 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и с подтверждённым диагнозом, а сейчас их около 60 

Врачи одеваются в отделении, чтобы полностью защититься. У них есть респираторы, маски, бахилы, очки, перчатки. Костюм закрывает всю одежду и застёгивается полностью вместе с капюшоном. Яна Ульянова замечает, что в больнице хватает средств защиты, масок. Есть несколько видов костюмов: одноразовые и многоразовые, которые можно обрабатывать.

На приёме врач опрашивает пациента: где он был и сколько дней, находился ли в другой стране в маске или нет, какие симптомы и когда проявились, с кем контактировал. То есть на приёме в мельцеровском боксе, кроме врача и пациента, больше никого нет.

Так выглядит дверь в мельцеровский бокс. Боксы видно с правой и левой стороны пятого корпуса. Кроме того, мельцеровские боксы есть в двух отделениях больницы.&nbsp;В каждом боксе — свой туалет, душ. Пациенты оттуда не выходят

Так выглядит дверь в мельцеровский бокс. Боксы видно с правой и левой стороны пятого корпуса. Кроме того, мельцеровские боксы есть в двух отделениях больницы. В каждом боксе — свой туалет, душ. Пациенты оттуда не выходят

В самом корпусе, в который мы зашли с врачами, пахнет дезинфицирующими средствами — видимо, недавно помещение обрабатывали. Периодически к корпусу подъезжают машины скорой помощи. Сегодня в больницу привезли ещё одного пациента с подозрением на коронавирус. Всего, по информации на 13:00, их было 56, среди которых 8 с поставленным диагнозом (девятого пациента должны привезти в больницу сегодня вечером по решению суда, так как он отказывался ехать в больницу).

Яна Ульянова говорит, что в больнице подготовлены два боксированных отделения по 60 коек, то есть всего больница может принять 120 пациентов, если будет всплеск инфекции. По какому сценарию будут развиваться события в Новосибирской области, по её словам, предугадать сложно.

За Яной Ульяновой видны две двери мельцеровских боксов. У всех пациентов с коронавирусной инфекцией состояние удовлетворительное&nbsp;

За Яной Ульяновой видны две двери мельцеровских боксов. У всех пациентов с коронавирусной инфекцией состояние удовлетворительное 

— Мы надеемся, что это ни в коем случае не будет сценарий Италии. Мы надеемся на хорошую работу наших эпидемиологов, потому что те эпидрасследования, которые проводят в нашей стране и непосредственно в нашем городе по выявлению пациентов с коронавирусной инфекцией, сдерживают итальянский вариант распространения. И, как только они выявляются, сразу идёт эпидрасследование по всем контактам. А ещё мы надеемся на нашу сибирскую погоду.

Яна Ульянова поясняет, что сложно понять, при какой погоде вспышка вируса может быть скорее погашена, потому что COVID-19 до конца не изучен. Она считает, что в Китае и Европе погода достаточно тёплая, а в Сибири в марте минусовые температуры, которые в какой-то степени остановят распространение этой инфекции.

В кабинете, где врачи переодеваются, находятся все необходимые средства защиты

В кабинете, где врачи переодеваются, находятся все необходимые средства защиты

Пациенты с подозрением на коронавирус лечатся как при обычном ОРВИ, а если диагноз подтверждается, то они получают противовирусную терапию:

— Мы даём им калетру и рибавирин. На десятый день пребывания повторяем анализы. Пациент считается выздоровевшим, если у него дважды отрицательные анализы, взятые с интервалом 24 часа, — говорит Яна Ульянова.

Так выглядит приёмное отделение пятого корпуса больницы

Так выглядит приёмное отделение пятого корпуса больницы

Заместитель главного врача гордится тем, что за последние два года в больницу пришло работать много молодых докторов, к тому же им помогают ординаторы второго года:

— Ни один из докторов не отказался работать на данной категории больных. В коллективе всё стабильно: паники никакой нет, достаточное количество персонала. Когда нет паники и деструктивного поведения, тогда работа слажена.

Такой защитный костюм можно обработать и использовать повторно. Подобные маски с фильтрами могут защищать в течение дня&nbsp;

Такой защитный костюм можно обработать и использовать повторно. Подобные маски с фильтрами могут защищать в течение дня 

Это подтверждает и врач-инфекционист, руководитель структурного подразделения инфекционной больницы № 1 Дмитрий Капустин:

— Это наше призвание. Мы пришли в медицину, чтобы лечить людей, в частности бороться с эпидемией, так было и раньше — в Средние века и во время испанского гриппа. Мы выполняем свой долг. Работаем сейчас в интенсивном режиме: поток пациентов инфекционного профиля продолжает идти, не говоря уже о коронавирусной инфекции. Работы, конечно, много: ночные дежурства стали более тяжёлыми, но весь персонал подготовлен. У нас уже были вспышки различных заболеваний — например, гриппа H1N1 в 2009 и 2016 годах, вспышка менингококковой инфекции в 2019 году.

Сам Дмитрий Капустин работает в инфекционной больнице четыре года и ни разу не пожалел о своём выборе.

Врачи говорят, что никто в коллективе не отказался от работы с такой категорией пациентов

Врачи говорят, что никто в коллективе не отказался от работы с такой категорией пациентов

Сейчас восемь пациентов с коронавирусом находятся на стадии выздоровления.

— Есть пациенты средней степени тяжести — у них нет никаких проявлений тяжёлой инфекционной патологии. У них нет ни одышки, ни некупируемой высокой лихорадки. Сохраняется эпизодически повышение температуры, все принимают препараты — отмечается положительная динамика, — подчёркивает Дмитрий Капустин.

После осмотра пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию или с подтверждённым диагнозом врачи снимают свою защитную одежду: многоразовую отдают в обработку, одноразовую — уничтожают&nbsp;

После осмотра пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию или с подтверждённым диагнозом врачи снимают свою защитную одежду: многоразовую отдают в обработку, одноразовую — уничтожают 

На вопрос о последствиях коронавирусной инфекции уже после выздоровления Дмитрий Капустин ответил так: они могут сохраняться только у группы пациентов, которые перенесли тяжёлую инфекцию, в результате чего у них развился респираторный дистресс-синдром и тяжёлая пневмония.

Пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию осматривают тоже в специальном боксе, чтобы исключить контакты с кем-либо. Врач надевает специальный защитный костюм

Пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию осматривают тоже в специальном боксе, чтобы исключить контакты с кем-либо. Врач надевает специальный защитный костюм

— Такое бывает при любых пневмониях — бактериальных, вирусных. Формируется фиброз лёгких. Его особенность заключается в следующем: ткань, которая была воспалена, не восстанавливается, вместо этого формируется соединительная ткань, которая не несёт дыхательной функции, поэтому у людей могут быть последствия в виде снижения толерантности к физической нагрузке. Если раньше человек бегал спокойно километр, то теперь ему тяжело будет.

Симптомы коронавирусной инфекции у людей, которые прилетели из стран с неблагоприятной эпидимиологической обстановкой или контактировали с такими: резкое повышение температуры до 38–39 градусов, появление сухого кашля, одышки

Симптомы коронавирусной инфекции у людей, которые прилетели из стран с неблагоприятной эпидимиологической обстановкой или контактировали с такими: резкое повышение температуры до 38–39 градусов, появление сухого кашля, одышки

Дмитрий Капустин говорит, что такие последствия бывают только после тяжёлой степени заболевания и что фиброз может быть последствием не только коронавирусной инфекции, но и при гриппе, бактериальной пневмонии и так далее. То есть это не особенность коронавируса.

Инфекционисты советуют внимательно следить за своим здоровьем и здоровьем своих близких, при наличии симптомов ОРВИ сразу вызывать врача на дом

Инфекционисты советуют внимательно следить за своим здоровьем и здоровьем своих близких, при наличии симптомов ОРВИ сразу вызывать врача на дом

Врач-инфекционист, руководитель структурного подразделения инфекционной больницы № 1 Дмитрий Капустин

Врач-инфекционист, руководитель структурного подразделения инфекционной больницы № 1 Дмитрий Капустин

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Мы ведем круглосуточную онлайн-хронику, в которой рассказываем о том, как пандемия коронавируса меняет наш любимый город.

В первый день этой нерабочей недели губернатор области обратился к жителям и бизнесменам — мы публиковали расшифровку его обращения. Записать видео-обращение Андрея Травникова вынудили люди, которые толпами отправились сегодня на работу, и бизнесмены, которые до последнего пытались не закрывать торговые центры и магазины.

Этим утром также стало известно о выявлении девятого больного с коронавирусом в Новосибирске. Его ситуация страшная: мужчина знал, что у него вирус, но отказался ехать в больницу. Санврачам пришлось подавать в суд, чтобы принудительно увезти его в инфекционку.

Вы прямо сейчас находитесь в инфекционной больнице с подозрением на коронавирус или с уже выявленным заболеванием? Свяжитесь (можно анонимно) с корреспондентом НГС по WhatsApp на номер 8–982–781–74–07. Нам важно от первого лица узнать, как проходит ваше лечение, в каких условиях вы находитесь, какие симптомы вы ощущали в первые дни заболевания. Чем больше информации — тем меньше паники и больше осознанности у жителей Новосибирска.

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