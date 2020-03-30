В Новосибирской области выявлено уже 9 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» — сейчас они находятся в городской инфекционной больнице № 1. Журналист НГС Мария Тищенко побывала там и поговорила с врачами — как они принимают пациентов с подозрением на коронавирус, какую защиту используют и как справляются с аномальной нагрузкой последних недель.
Я ни разу не была в инфекционной больнице — у неё несколько корпусов. Таксист сразу спросил, к какому из них нужно. Вместе решили, что он высадит меня просто у шлагбаума. Таксист, кстати, был в маске, а я на ходу надевала на себя маску и перчатки. В карман положила антисептик, чтобы удобно было его доставать в случае необходимости. Всё это я делала не из страха или паники, а чтобы точно быть уверенной в том, что я не наврежу ни себе, ни окружающим.
Пока я ищу нужный корпус, мимо проезжают скорые. Интересно, привезли кого-то нового с подозрением на коронавирус или нет? Навстречу идут разные люди — кто-то из них никак не защищён, а кто-то в одноразовом халате, которые накидывают на себя сотрудники скорой помощи, и в маске. Выясняется, что мне нужен пятый корпус. Судя по всему, в него можно спокойно пройти.
Городская инфекционная больница № 1 продолжает принимать пациентов с разными инфекциями, но, конечно, особое внимание сейчас уделяется именно коронавирусной. Для новосибирцев с подозрением на коронавирус или с подтверждённым диагнозом выделили отдельный корпус — № 5. Именно туда подъезжают машины скорой помощи и привозят в приёмное отделение новых пациентов с симптомами ОРВИ, которые ездили в «опасные» страны или контактировали с больными коронавирусом.
В пятом корпусе, объясняет заместитель главного врача инфекционной больницы № 1 по медицинской части Яна Ульянова, идёт разделение потоков на общий приёмный покой (туда заводят пациентов с общей инфекционной патологией) и отдельный вход в мельцеровский бокс, где осматривают пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию:
— Это пациенты, которые приехали из эпидемиологически неблагоприятных стран по распространению коронавирусной инфекции и у которых в течение 10 дней после прибытия появились симптомы ОРВИ — температура, насморк, кашель. Либо это пациенты с такими же симптомами, которые контактировали с пациентами с подтверждённым диагнозом.
— Когда скорая забирает такого пациента, то нас информируют, что он едет в нашу больницу. Мы уже готовим мельцеровский бокс, доктор одевается, чтобы пациент долго не ждал. В этом мельцеровском боксе пациента осматривают, — рассказывает Яна Ульянова.
У мельцеровских боксов есть индивидуальная приточно-вытяжная вентиляция, а выход возможен только на улицу.
Врачи одеваются в отделении, чтобы полностью защититься. У них есть респираторы, маски, бахилы, очки, перчатки. Костюм закрывает всю одежду и застёгивается полностью вместе с капюшоном. Яна Ульянова замечает, что в больнице хватает средств защиты, масок. Есть несколько видов костюмов: одноразовые и многоразовые, которые можно обрабатывать.
На приёме врач опрашивает пациента: где он был и сколько дней, находился ли в другой стране в маске или нет, какие симптомы и когда проявились, с кем контактировал. То есть на приёме в мельцеровском боксе, кроме врача и пациента, больше никого нет.
В самом корпусе, в который мы зашли с врачами, пахнет дезинфицирующими средствами — видимо, недавно помещение обрабатывали. Периодически к корпусу подъезжают машины скорой помощи. Сегодня в больницу привезли ещё одного пациента с подозрением на коронавирус. Всего, по информации на 13:00, их было 56, среди которых 8 с поставленным диагнозом (девятого пациента должны привезти в больницу сегодня вечером по решению суда, так как он отказывался ехать в больницу).
Яна Ульянова говорит, что в больнице подготовлены два боксированных отделения по 60 коек, то есть всего больница может принять 120 пациентов, если будет всплеск инфекции. По какому сценарию будут развиваться события в Новосибирской области, по её словам, предугадать сложно.
— Мы надеемся, что это ни в коем случае не будет сценарий Италии. Мы надеемся на хорошую работу наших эпидемиологов, потому что те эпидрасследования, которые проводят в нашей стране и непосредственно в нашем городе по выявлению пациентов с коронавирусной инфекцией, сдерживают итальянский вариант распространения. И, как только они выявляются, сразу идёт эпидрасследование по всем контактам. А ещё мы надеемся на нашу сибирскую погоду.
Яна Ульянова поясняет, что сложно понять, при какой погоде вспышка вируса может быть скорее погашена, потому что COVID-19 до конца не изучен. Она считает, что в Китае и Европе погода достаточно тёплая, а в Сибири в марте минусовые температуры, которые в какой-то степени остановят распространение этой инфекции.
Пациенты с подозрением на коронавирус лечатся как при обычном ОРВИ, а если диагноз подтверждается, то они получают противовирусную терапию:
— Мы даём им калетру и рибавирин. На десятый день пребывания повторяем анализы. Пациент считается выздоровевшим, если у него дважды отрицательные анализы, взятые с интервалом 24 часа, — говорит Яна Ульянова.
Заместитель главного врача гордится тем, что за последние два года в больницу пришло работать много молодых докторов, к тому же им помогают ординаторы второго года:
— Ни один из докторов не отказался работать на данной категории больных. В коллективе всё стабильно: паники никакой нет, достаточное количество персонала. Когда нет паники и деструктивного поведения, тогда работа слажена.
Это подтверждает и врач-инфекционист, руководитель структурного подразделения инфекционной больницы № 1 Дмитрий Капустин:
— Это наше призвание. Мы пришли в медицину, чтобы лечить людей, в частности бороться с эпидемией, так было и раньше — в Средние века и во время испанского гриппа. Мы выполняем свой долг. Работаем сейчас в интенсивном режиме: поток пациентов инфекционного профиля продолжает идти, не говоря уже о коронавирусной инфекции. Работы, конечно, много: ночные дежурства стали более тяжёлыми, но весь персонал подготовлен. У нас уже были вспышки различных заболеваний — например, гриппа H1N1 в 2009 и 2016 годах, вспышка менингококковой инфекции в 2019 году.
Сам Дмитрий Капустин работает в инфекционной больнице четыре года и ни разу не пожалел о своём выборе.
Сейчас восемь пациентов с коронавирусом находятся на стадии выздоровления.
— Есть пациенты средней степени тяжести — у них нет никаких проявлений тяжёлой инфекционной патологии. У них нет ни одышки, ни некупируемой высокой лихорадки. Сохраняется эпизодически повышение температуры, все принимают препараты — отмечается положительная динамика, — подчёркивает Дмитрий Капустин.
На вопрос о последствиях коронавирусной инфекции уже после выздоровления Дмитрий Капустин ответил так: они могут сохраняться только у группы пациентов, которые перенесли тяжёлую инфекцию, в результате чего у них развился респираторный дистресс-синдром и тяжёлая пневмония.
— Такое бывает при любых пневмониях — бактериальных, вирусных. Формируется фиброз лёгких. Его особенность заключается в следующем: ткань, которая была воспалена, не восстанавливается, вместо этого формируется соединительная ткань, которая не несёт дыхательной функции, поэтому у людей могут быть последствия в виде снижения толерантности к физической нагрузке. Если раньше человек бегал спокойно километр, то теперь ему тяжело будет.
Дмитрий Капустин говорит, что такие последствия бывают только после тяжёлой степени заболевания и что фиброз может быть последствием не только коронавирусной инфекции, но и при гриппе, бактериальной пневмонии и так далее. То есть это не особенность коронавируса.
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