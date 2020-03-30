В Новосибирской области выявлено уже 9 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» — сейчас они находятся в городской инфекционной больнице № 1. Журналист НГС Мария Тищенко побывала там и поговорила с врачами — как они принимают пациентов с подозрением на коронавирус, какую защиту используют и как справляются с аномальной нагрузкой последних недель.

Я ни разу не была в инфекционной больнице — у неё несколько корпусов. Таксист сразу спросил, к какому из них нужно. Вместе решили, что он высадит меня просто у шлагбаума. Таксист, кстати, был в маске, а я на ходу надевала на себя маску и перчатки. В карман положила антисептик, чтобы удобно было его доставать в случае необходимости. Всё это я делала не из страха или паники, а чтобы точно быть уверенной в том, что я не наврежу ни себе, ни окружающим.