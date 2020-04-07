«Это просто преступление»: субподрядчик с Восточного обхода требует через Путина свои 6 миллионов

Компания Владимира Комолова «Сибполимеравтодор» участвовала в строительстве Восточного обхода, но деньги за свою работу так и не получила. Он был одним из субподрядчиков на главной дорожной стройке Новосибирской области — и остался с долгом в 6 миллионов, а его компания оказалась в процессе банкротства. В своих бедах дорожный бизнесмен обвиняет «Сибмост», который, по его мнению, намеренно создаёт компании-прокладки — они не платят подрядчикам деньги, потом банкротятся, вместо них создаются новые, а государственные деньги исчезают. Жалобу на это он написал президенту России, в Генпрокуратуру, Следственный комитет и много куда ещё. Историю борьбы Владимира Комолова изучала корреспондент НГС Елена Гурьянова.
Как Владимир Комолов потерял деньги на Восточном обходе
Очень похожую историю мы опубликовали в середине марта — тогда в редакцию обратился Александр Спиридонов. Его самосвалы работали на стройке Восточного обхода и Коченёвского путепровода, но обещанные 2,4 миллиона рублей ему в итоге так и не заплатили. Из-за долга компаний «Фит-Авто» и «НТС» его семья оказалась в очень тяжёлом положении. После публикации статьи об Александре Спиридонове в редакцию написали представители ещё двух компаний, которые пострадали от подрядчиков «Сибмоста».
— Как и герой вашей статьи, я оказался в аналогичной ситуации: задолженность фирм-прокладок перед нашей организацией составляет на сегодня более 6 миллионов рублей. Только в нашем случае названия фирм-прокладок, которые стоят между АО «Сибмост» и реальными субподрядчиками, звучат иначе. Это ООО «КонтинентСтрой» и ООО «Совэк». Когда эти две фирмы уже больше не смогли обманывать реальных субподрядчиков, на сцене появилась известная вам фирма — ООО «НТС», — начал свой рассказ Владимир Комолов, исполнительный директор «Сибполимеравтодора».
По словам предпринимателя, его компания «Сибполимеравтодор» в 2018 году предоставляла катки, грейдеры и экскаваторы для работы на стройке Восточного обхода. Он работал по подряду у «Совэк», а тот — у «КонтинентСтроя», который в свою очередь заключил договор с «Сибмостом». Владимиру Комолову оплатили только часть выполненных работ и остались должны около 6 миллионов. На эти же работы после расторжения договора с «КонтинентСтроем» «Сибмост» заключил договор с «НТС», который снова стал работать с «Совэк».
На что еще жалуется субподрядчик
Предприниматель составил подробную жалобу с приложением всех документов и отправил ее Владимиру Путину, в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Счетную палату, Федеральное казначейство, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Новосибирске, полномочному представителю президента СФО и в другие органы.
Как описал Владимир Комолов, «Сибмост» заключил договор подряда с «КонтинентСтроем» — компания должна была сделать работы по устройству земляного полотна на 4-м пусковом комплексе Восточного обхода, возле посёлка Кольцово. Она не могла сделать это своими силами и наняла субподрядчика — «Совэк». У них не было своей техники, и поэтому они обратились в «Сибполимеравтодор» Владимира Комолова. Компания сделала работы на 6 386 960 рублей, но получила от «Совэк» только 1 100 000 рублей. И тогда предприниматель обратился в Арбитражный суд НСО и взыскал задолженность и пени в общей сумме 6 046 884 рубля 67 копеек, которая не погашена до сих пор. К работе судебных приставов у него тоже много вопросов.
Как утверждает Владимир Комолов, «Совэк» никаких действий ни по своей защите в этом деле, ни по взысканию с «КонтинентСтроя» стоимости выполненных работ не предпринимает, демонстрируя полное безразличие и незаинтересованность в получении оплаты по договору и расчету со своими контрагентами.
— При этом, по данным сайта госзакупок, АО «Сибмост», не выполняя работы самостоятельно на указанном выше объекте, в период действия договора подряда между ООО «КонтинентСтрой» и ООО «Совэк» сдало в ФКУ «Сибуправтодор» и получило оплату за работы, являвшиеся предметом договора с ООО «Совэк», на сумму 13 750 730 рублей 15 копеек, — пишет в своей жалобе Владимиру Путину и в другие органы предприниматель.
По его словам, этот туман можно было бы развеять — ведь все работы, объёмы этих работ и материалы, истраченные на строительстве, были зафиксированы в общем журнале работ.
— Но получить его не удаётся, так как АО «Сибмост», в чьи обязанности входит его ведение, даже на запрос Арбитражного суда отвечает, что журнал якобы находится в ООО «КонтинентСтрой» (ответ АО «Сибмост» от 14 января 2020 года). Чего не может быть ни по закону, ни по договору. Да и заказчик (ФКУ «Сибуправтодор») письменно подтверждает факт нахождения журнала в АО «Сибмост» (ответ от 26 декабря 2019 года), — описывает в жалобе Владимир Комолов.
Долги довели компанию «Сибполимеравтодор» Владимира Комолова до банкротства — 20 января 2020 года в ней открыто конкурсное производство.
Почему бизнесмен считает подрядчиков «Сибмоста» «прокладками»
Как объясняет Владимир Комолов, то, что «Сибмост» нанимает фирмы-прокладки, вытекает из последовательности действий:
— Привлекается фирма (ООО «Совэк»), не имеющая ликвидного имущества и фактически занятая только в одном конкретном контракте, которая должна выполнить работы практически бесплатно, привлекая конечных подрядчиков.
Между этой фирмой и генподрядчиком по госконтракту помещается фирма-прокладка (ООО «КонтинентСтрой»), которая потом банкротится, и механизм работает. Фирма (ООО «Совэк») привлекает субподрядчиков из числа малых предприятий. Обещает оплату. За их счёт выполняет работы для генподрядчика (АО «Сибмост»). С контрагентами не расплачивается. Документов не оформляет.
А «прокладка» (ООО «КонтинентСтрой») тем временем сдаёт эти объёмы и работы генподрядчику (АО «Сибмост»). Тот, в свою очередь, сдаёт эти объёмы заказчику. «Прокладка» (ООО «КонтинентСтрой») может начинать банкротиться, что она в настоящий момент и делает, описывает пошагово Владимир Комолов.
После этого, по словам предпринимателя, наступает следующий этап: АО «Сибмост» расторгает контракт с ООО «КонтинентСтрой» и заключает контракт со следующей «прокладкой» — ООО «НТС», которая сразу заключает контракт с тем же ООО «Совэк», и схема начинает работать снова.
— Привлечённые же организации, такие как наша (ООО «Сибполимеравтодор»), иждивением которой были фактически выполнены работы по госконтракту, остаются без оплаты. Получив за выполненные работы либо ничего, либо 10–15 % от положенного. Нет, конечно, объяснений может быть много, но мы же видим, что эти фирмы действуют абсолютно одинаково. Они выполняют работы чужим иждивением, сдают их в «Сибмост», «Сибмост» эти работы сдает дальше, получает деньги, и потом они делятся. Например, на нашем участке были получены условно 13 миллионов, а раскидано всего 1,5 миллиона по подрядчикам, — говорит Владимир Комолов.
По его мнению, такие стройки, как Восточный обход, должны служить драйвером для дорожной отрасли региона, потому что финансируются из федерального бюджета. А вместо этого никто не хочет там работать.
— Это даже не скотство. Это просто преступление. Воровство, кидалово, как угодно. Причем совершенно осознанно делают. Не видеть то, что я вам говорю? Тогда их всех надо увольнять в дворники, потому что они не разбираются в своей работе. А есть ещё третий вариант — они слепые и инвалиды. После такого кидалова никто не хочет идти работать на Восточный обход, а отрасль загоняется в банкротство. Или находятся ещё люди, которые надеются, что их не обманут, как это было с нами или с героем вашей статьи. Потому что приходят люди из этих «прокладок» и говорят: «Да всё нормально, пацаны, мы решим», — рассказывает Владимир Комолов.
Что власть отвечает на письма
В ответ на жалобы Владимиру Комолову начали приходить первые письма (все копии есть в распоряжении редакции) — из Росавтодора сообщили, что по закону не могут требовать с субподрядчиков погашения задолженности.
В Управлении президента РФ по работе с обращениями граждан рассказали, что составили обращения в Федеральное дорожное агентство и правительство Новосибирской области и попросили Минюст и Федеральную службу судебных приставов проверить доводы заявителя. Кроме того, сообщение Владимира Комолова на имя президента направили в МВД РФ.
26 марта пришёл ответ первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова. Он написал, что условия госконтракта ФКУ «Сибуправтодор» и «Сибмоста» не позволяют вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика, а для контроля расходования денег 10 ноября 2017 года заключили дополнительное соглашение о казначейском сопровождении.
Что говорит «Сибмост»
В компании «Сибмост» предпочли не комментировать детали своих контрактов — кому и за какие работы должны были заплатить, что было реально сделано и какие деньги заплачены, а также почему они меняли подрядчика «КонтинентСтрой» на «НТС» на те же работы и что они думают о ситуации с Владимиром Комоловым.
— В компании «Сибмост» существует система тендерного отбора субподрядных организаций. В отношениях с субподрядчиками компания «Сибмост» руководствуется условиями договоров, которые не могут разглашаться, — коротко ответили в пресс-службе.
Что говорят должники
Исполнительный директор «Совэк» Григорий Самхарадзе свои долги перед Владимиром Комоловым объяснил тем, что «Сибмост» не хочет признавать реальный объем выполненных работ и платить за него. По его словам, деньги, которые они получали от «Сибмоста», уходили на топливо, а документы о полном объеме выполненных дорожных работ пока не подписаны «Сибмостом», соответственно и деньги они не получили.
— У нас есть выполненная работа, и они нам не закрывают эту работу. Мы выполнили работу на 16 миллионов — соответственно долг 16 миллионов. Это на бумаге пока ещё не подписано. Но объемы зафиксированы, что мы это сделали. Там идет всякий предлог, чтобы не закрывать работу — это целая история, не так просто в двух словах рассказать. Если мне заплатят, я всем заплачу в тот же момент. Я сейчас своё всё потерял — то, что вложил: 3 своих миллиона и плюс ещё технику где-то на 3 миллиона после того, как она ушла за долги, — рассказывает Григорий Самхарадзе.
По его словам, они перестали работать с «КонтинентСтроем», потому что им не приходили деньги. Но с компанией «НТС» итог получился такой же.
— Я первый раз в такое попал. У меня очень хорошая репутация в городе. По счету можно посмотреть, сколько денег я получал, и эти деньги чисто на солярку уходили. Мне, конечно, больно, что ко мне прилипла эта маска, что я типа мошенник. Это далеко не так, и никогда в жизни я чужие деньги в свой карман не положу. Я рабочий человек и понимаю, что такое остаться без денег, когда ты работаешь, а тебе никто не платит, — заявляет Григорий Самхарадзе.
Конкурсный управляющий «КонтинентСтроя» Андрей Школоберда рассказал, что у компании с «Сибмостом» был заключен контракт на строительство, в том числе Восточного объезда.
— Цена контракта была порядка 170 миллионов рублей, если мне память не изменяет. Спустя непродолжительное время контракт был расторгнут — работ было выполнено всего на 5 миллионов рублей. «Сибмост» 5 миллионов рублей оплатил «КонтинентСтрою». Причин расторжения договора я не знаю. Скорее всего, невозможность «КонтинентСтроя», находясь в предбанкротном состоянии, исполнять свои обязательства. У компании имелись задолженности перед другими контрагентами, другими предприятиями, которые на сегодня включены в реестр кредиторов, — прокомментировал Андрей Школоберда.
20 марта Арбитражный суд НСО вынес решение по иску «КонтинентСтроя» к «Совэк» о взыскании 3 857 652 рублей 92 копеек. Третьим лицом в деле участвовал «Сибполимеравтодор», при этом сам ответчик в суд не явился. «КонтинентСтрой» требовал 1 891 894 рубля 42 копейки за работу по контракту на Восточном обходе, 1 740 922 рубля за неоплаченное дизельное топливо и пени за пользование чужими денежными средствами. Суд пришел к выводу, что спорные работы «Совэк» выполнил и в этой части иска отказал, постановив взыскать только деньги за топливо и пени. Конкурсный управляющий «КонтинентСтроя» Андрей Школоберда сообщил, что намерен обжаловать это решение.
Кто ещё пожаловался на подрядчиков «Сибмоста»
Владимир Комолов — не единственный, кто обратился с письмом в редакцию НГС после публикации о долгах компании «НТС» Дарьи Токарчук перед Александром Спиридоновым. Ещё один работник со стройки Восточного обхода и Коченевского путепровода рассказал, что не получал зарплату уже полгода — с октября.
— Слышу только обещания, что завтра, в конце недели, до конца декабря точно, до конца января точно, в начале февраля точно, такие же обещания и на март. Обещаниям их уже никто не верит, и надежды, что выплатят честно заработанные деньги, нет. А у всех сотрудников дети, ипотека, семьи, оплата жилья и коммунальных услуг. У Токарчук каждый месяц новый виновник задержки заработной платы — «Сибмост», контрагенты, даже сами сотрудники, потому что плохо выполняли свои обязанности, — рассказал на условиях анонимности ещё один пострадавший.
Что сейчас происходит с «Сибмостом»
26 ноября 2019 года открыли движение по Коченёвскому путепроводу, за работу над которым не получили деньги субподрядчики «Сибмоста». По данным сайта правительства области, на него потратили 399 миллионов рублей — он стал самым длинным в регионе, около 800 метров вместе с подходами. Также «Сибмост» продолжает строить Восточный обход. В декабре 2019 года дорожные рабочие достроили пролёты нового моста через Иню. Мы показывали, как они выглядят.
В феврале Сбербанк попытался простить миллиардные долги «Сибмоста», заключив мировое соглашение, но пока Арбитражный суд его не утвердил. Решение собрания кредиторов возмутило другие компании, перед которыми остались долги. Мы узнавали, можно ли простить такие крупные долги, и вспоминали, как с крупнейшей стройки области исчезли деньги.