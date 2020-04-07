«Это просто преступление»: субподрядчик с Восточного обхода требует через Путина свои 6 миллионов

Что говорят должники



Исполнительный директор «Совэк» Григорий Самхарадзе свои долги перед Владимиром Комоловым объяснил тем, что «Сибмост» не хочет признавать реальный объем выполненных работ и платить за него. По его словам, деньги, которые они получали от «Сибмоста», уходили на топливо, а документы о полном объеме выполненных дорожных работ пока не подписаны «Сибмостом», соответственно и деньги они не получили.



— У нас есть выполненная работа, и они нам не закрывают эту работу. Мы выполнили работу на 16 миллионов — соответственно долг 16 миллионов. Это на бумаге пока ещё не подписано. Но объемы зафиксированы, что мы это сделали. Там идет всякий предлог, чтобы не закрывать работу — это целая история, не так просто в двух словах рассказать. Если мне заплатят, я всем заплачу в тот же момент. Я сейчас своё всё потерял — то, что вложил: 3 своих миллиона и плюс ещё технику где-то на 3 миллиона после того, как она ушла за долги, — рассказывает Григорий Самхарадзе.

По его словам, они перестали работать с «КонтинентСтроем», потому что им не приходили деньги. Но с компанией «НТС» итог получился такой же.



— Я первый раз в такое попал. У меня очень хорошая репутация в городе. По счету можно посмотреть, сколько денег я получал, и эти деньги чисто на солярку уходили. Мне, конечно, больно, что ко мне прилипла эта маска, что я типа мошенник. Это далеко не так, и никогда в жизни я чужие деньги в свой карман не положу. Я рабочий человек и понимаю, что такое остаться без денег, когда ты работаешь, а тебе никто не платит, — заявляет Григорий Самхарадзе.



Конкурсный управляющий «КонтинентСтроя» Андрей Школоберда рассказал, что у компании с «Сибмостом» был заключен контракт на строительство, в том числе Восточного объезда.



— Цена контракта была порядка 170 миллионов рублей, если мне память не изменяет. Спустя непродолжительное время контракт был расторгнут — работ было выполнено всего на 5 миллионов рублей. «Сибмост» 5 миллионов рублей оплатил «КонтинентСтрою». Причин расторжения договора я не знаю. Скорее всего, невозможность «КонтинентСтроя», находясь в предбанкротном состоянии, исполнять свои обязательства. У компании имелись задолженности перед другими контрагентами, другими предприятиями, которые на сегодня включены в реестр кредиторов, — прокомментировал Андрей Школоберда.



20 марта Арбитражный суд НСО вынес решение по иску «КонтинентСтроя» к «Совэк» о взыскании 3 857 652 рублей 92 копеек. Третьим лицом в деле участвовал «Сибполимеравтодор», при этом сам ответчик в суд не явился. «КонтинентСтрой» требовал 1 891 894 рубля 42 копейки за работу по контракту на Восточном обходе, 1 740 922 рубля за неоплаченное дизельное топливо и пени за пользование чужими денежными средствами. Суд пришел к выводу, что спорные работы «Совэк» выполнил и в этой части иска отказал, постановив взыскать только деньги за топливо и пени. Конкурсный управляющий «КонтинентСтроя» Андрей Школоберда сообщил, что намерен обжаловать это решение.



Кто ещё пожаловался на подрядчиков «Сибмоста»



Владимир Комолов — не единственный, кто обратился с письмом в редакцию НГС после публикации о долгах компании «НТС» Дарьи Токарчук перед Александром Спиридоновым. Ещё один работник со стройки Восточного обхода и Коченевского путепровода рассказал, что не получал зарплату уже полгода — с октября.



— Слышу только обещания, что завтра, в конце недели, до конца декабря точно, до конца января точно, в начале февраля точно, такие же обещания и на март. Обещаниям их уже никто не верит, и надежды, что выплатят честно заработанные деньги, нет. А у всех сотрудников дети, ипотека, семьи, оплата жилья и коммунальных услуг. У Токарчук каждый месяц новый виновник задержки заработной платы — «Сибмост», контрагенты, даже сами сотрудники, потому что плохо выполняли свои обязанности, — рассказал на условиях анонимности ещё один пострадавший.