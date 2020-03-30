На этой неделе метрополитен увеличил интервал движения поездов минимум до 6 минут. 30 марта в час пик за несколько минут скопились десятки пассажиров. Чтобы приехать на работу, новосибирцы по традиции отстояли в пробке (хоть и не такой жёсткой) на мосту.



— Апокалипсис не случился, — поделился мнением Владимир, который сел на метро, чтобы съездить в офис за документами. — Пока люди не понимают или просто у них нет возможности быть дома, хотя об этом трубят во все дудки. Он рассказал, что сегодня несколько его знакомых также решат дела и только потом засядут дома.