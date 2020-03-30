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Утром 30 марта на улицах было меньше людей, чем в привычный будний день

Утром 30 марта на улицах было меньше людей, чем в привычный будний день

С 30 марта в России началась неделя, объявленная президентом нерабочей. Накануне закрытий новосибирцы чуть ли не штурмом взяли МФЦ, многие хотели успеть оформить все сделки. В пятницу в барах был наплыв посетителей, а в гипермаркетах немало желающих закупить продукты. С понедельника часть населения действительно перешла в режим самоизоляции, но, как выяснилось, далеко не все. Работают даже ломбарды и магазины для садоводов, а в торговые центры люди приходят просто встретиться. Корреспонденты НГС Анна Богданова и Александр Ощепков прошли по городу и спросили у людей, почему они не сидят дома.

В метро интервал между поездами увеличился на несколько минут — за это время в час пик на перроне собирались десятки пассажиров

В метро интервал между поездами увеличился на несколько минут — за это время в час пик на перроне собирались десятки пассажиров

Сказать, что в понедельник Новосибирск опустел, не получится. Люди по-прежнему ходят на работу, ездят в транспорте, бродят по магазинам. Правда, народу действительно меньше, чем в привычный для мегаполиса будний день. Но всё-таки это не карантин.

Большинство людей утром ехали на работу

Большинство людей утром ехали на работу

На этой неделе метрополитен увеличил интервал движения поездов минимум до 6 минут. 30 марта в час пик за несколько минут скопились десятки пассажиров. Чтобы приехать на работу, новосибирцы по традиции отстояли в пробке (хоть и не такой жёсткой) на мосту.

— Апокалипсис не случился, — поделился мнением Владимир, который сел на метро, чтобы съездить в офис за документами. — Пока люди не понимают или просто у них нет возможности быть дома, хотя об этом трубят во все дудки. Он рассказал, что сегодня несколько его знакомых также решат дела и только потом засядут дома.

На мосту была традиционная пробка

На мосту была традиционная пробка

Кроме работников подземки, работают продавцы киосков. Причём торгуют товарами явно не первой необходимости — бельём, колготками, книгами, очками и семенами. На вопрос, почему не закрываются, большинство лишь пожали плечами и объяснили, что они люди подневольные.

— В метро народ есть, а у нас мало. Но аренду нужно платить, налоги тоже. Хозяйка сказала, что ничего не изменится, мне нужно работать, — рассказала Анастасия, работник оптики.

Звучит грустная музыка (с)

Звучит грустная музыка (с)

Некоторые вышли из положения. Например, на Красном проспекте на киоске с косметикой появилось объявление, в котором покупателей просят обращаться в соседний киоск — туда, где продают хлеб и булочки, то есть товары первой необходимости.

Утром на «Заельцовской» сотрудница метрополитена записывала киоски, которые до сих пор работают. Эти списки она должна передать руководству, а те уже в правительство.

Постановление губернатора такое, — объяснила она. — Закрылись единицы. С другой стороны, я не знаю, как люди могут уйти, если платить за аренду.

В понедельник стало заметно больше людей в масках

В понедельник стало заметно больше людей в масках

По сути в городе всё выглядит так же, как обычно, только немного вяло и несколько настороженно. Также на площади Калинина стоят прилавки с фруктами, книгами и одеждой. Свободных парковок немного, хотя в центре всё ещё сложно припарковаться.

Сотрудники метрополитена поделились своими подсчётами — сегодня в час пик пассажиропоток снизился процентов на 60 по сравнению с обычным будним днём.

На первый взгляд, кажется, что жизнь не изменилась

На первый взгляд, кажется, что жизнь не изменилась

Продавец книжного магазинчика на «Сибирской» говорит, что они будут работать всю неделю, потому что «продают товары первой необходимости» — прессу. Одна из её покупательниц рассказала, что ищет по всему городу тестовые задания для ребёнка, чтобы готовить его к экзаменам, но пока всё закрыто. Кстати, в этом магазине тоже не оказалось учебных пособий.

Удалёнка для общепита

Удалёнка для общепита

Общепит выживает как может. Удалёнка для кафе — это просто плёнка. Плёнка теперь как стена между покупателем и продавцом еды. Но хотя бы так.

Когда летнее кафе не ждёт посетителей

Когда летнее кафе не ждёт посетителей

Чтобы народ не собирался для встреч, скамейки и столики обмотали плёнкой. Кто ищет встреч, всегда найдёт способ.

— Разговоры по телефону не всегда подходят, нужно встречаться, — объяснил своё присутствие в ТЦ «Галерея» один из посетителей. — У меня здесь встреча с человеком. Нужно налаживать контакты по работе.

Так что лавки в ТЦ сейчас заняты не подростками, которых обвиняли в том, что они «шляются по торговым центрам», а взрослые серьёзные мужчины, которым нужно передать документы или обсудить что-то с глазу на глаз.

В понедельник стало больше свободных парковок, но машин по-прежнему много

В понедельник стало больше свободных парковок, но машин по-прежнему много

На входе в «Галерею» охранник объясняет, что работает только продуктовый и аптеки. Но на самом деле нет. Корреспондент заметила открытые двери оптики и салонов мобильной связи.

Врачи говорят, что нужно повышать иммунитет. Каждый делает это по своему

Врачи говорят, что нужно повышать иммунитет. Каждый делает это по своему

По наблюдению корреспондента, сегодня в Новосибирске значительно больше прохожих в масках. Некоторые из них даже слегка оправдывались, объясняя свой выход из дома необходимостью — что-то забрать, увезти, передать или, например, сходить к стоматологу.

— Нас просто готовят к жёсткому карантину. Так постепенно, чтобы не сразу, — считает Екатерина, которая отвозила ребёнка маме, так как сама вынуждена работать. — Сейчас люди немного привыкнут, и тогда всех запрут. И это хорошо, я думаю. Сама готовлю подстилки. Если бы так всё сразу, могли бы и волнения начаться, не исключено.

Не всем можно работать на удалёнке. У кого-то просто нет выбора

Не всем можно работать на удалёнке. У кого-то просто нет выбора

В городе солнечно и тепло. Кажется, ещё немного и все выйдут на улицы радоваться настоящей весне. Но люди меняются. Ещё две недели назад прохожие, участвовавшие в опросе НГС про коронавирус, говорили, что это обычный грипп и всё это выдумки. Сейчас подобных мнений всё меньше. Кроме масок, люди стали носить резиновые перчатки, в транспорте протирают руки салфетками. Кроме болезни людей пугает экономическое положение.

— А мне сидеть не на что, кушать-то хочется, — объясняет свою работу на улице пожилая женщина, раздающая листовки. — Мне предложили, я работаю. У меня нет никаких заначек, без денег вообще никак. Стараюсь передавать газеты на расстоянии вытянутой руки и ничего не трогаю.

Пассажиров в транспорте стало меньше, чем в выходные, говорят перевозчики

Пассажиров в транспорте стало меньше, чем в выходные, говорят перевозчики

Не трогать водителям и кондукторам не получится. Транспорта стало меньше, пассажиров тоже, но это не карантин, подчёркивают работники транспорта.

Ближайшие каникулы многие считают подготовкой к настоящему карантину

Ближайшие каникулы многие считают подготовкой к настоящему карантину

— Но руки помыть негде, туалет один до 18:00 и тот платный. Только брызгалки с антисептиком. Работать выходить просто не хочу. Опасно, никакой защиты, — поделился один из водителей маршрутки, объяснив, что это личное. — Но я замечаю, что приходит принятие факта, в каком мы сейчас положении.

В правительстве обсуждают возможность ввести жёсткий карантин во всех регионах&nbsp;

В правительстве обсуждают возможность ввести жёсткий карантин во всех регионах 

С 30 марта в Москве ввели принудительный режим самоизоляции — на улицу выходить только по острой необходимости и даже по пропускам. В правительстве уже заговорили о том, что подобные режим нужно вводить в регионах. На сегодняшний день в Новосибирске 9 человек, у которых подтвердился коронавирус. На карантине в Новосибирской области — около 600 человек. Все свежие новости о ситуации с коронавирусом читайте в нашей онлайн-трансляции.

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