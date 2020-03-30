С 30 марта в России началась неделя, объявленная президентом нерабочей. Накануне закрытий новосибирцы чуть ли не штурмом взяли МФЦ, многие хотели успеть оформить все сделки. В пятницу в барах был наплыв посетителей, а в гипермаркетах немало желающих закупить продукты. С понедельника часть населения действительно перешла в режим самоизоляции, но, как выяснилось, далеко не все. Работают даже ломбарды и магазины для садоводов, а в торговые центры люди приходят просто встретиться. Корреспонденты НГС Анна Богданова и Александр Ощепков прошли по городу и спросили у людей, почему они не сидят дома.
Сказать, что в понедельник Новосибирск опустел, не получится. Люди по-прежнему ходят на работу, ездят в транспорте, бродят по магазинам. Правда, народу действительно меньше, чем в привычный для мегаполиса будний день. Но всё-таки это не карантин.
На этой неделе метрополитен увеличил интервал движения поездов минимум до 6 минут. 30 марта в час пик за несколько минут скопились десятки пассажиров. Чтобы приехать на работу, новосибирцы по традиции отстояли в пробке (хоть и не такой жёсткой) на мосту.
— Апокалипсис не случился, — поделился мнением Владимир, который сел на метро, чтобы съездить в офис за документами. — Пока люди не понимают или просто у них нет возможности быть дома, хотя об этом трубят во все дудки. Он рассказал, что сегодня несколько его знакомых также решат дела и только потом засядут дома.
Кроме работников подземки, работают продавцы киосков. Причём торгуют товарами явно не первой необходимости — бельём, колготками, книгами, очками и семенами. На вопрос, почему не закрываются, большинство лишь пожали плечами и объяснили, что они люди подневольные.
— В метро народ есть, а у нас мало. Но аренду нужно платить, налоги тоже. Хозяйка сказала, что ничего не изменится, мне нужно работать, — рассказала Анастасия, работник оптики.
Некоторые вышли из положения. Например, на Красном проспекте на киоске с косметикой появилось объявление, в котором покупателей просят обращаться в соседний киоск — туда, где продают хлеб и булочки, то есть товары первой необходимости.
Утром на «Заельцовской» сотрудница метрополитена записывала киоски, которые до сих пор работают. Эти списки она должна передать руководству, а те уже в правительство.
— Постановление губернатора такое, — объяснила она. — Закрылись единицы. С другой стороны, я не знаю, как люди могут уйти, если платить за аренду.
По сути в городе всё выглядит так же, как обычно, только немного вяло и несколько настороженно. Также на площади Калинина стоят прилавки с фруктами, книгами и одеждой. Свободных парковок немного, хотя в центре всё ещё сложно припарковаться.
Сотрудники метрополитена поделились своими подсчётами — сегодня в час пик пассажиропоток снизился процентов на 60 по сравнению с обычным будним днём.
Продавец книжного магазинчика на «Сибирской» говорит, что они будут работать всю неделю, потому что «продают товары первой необходимости» — прессу. Одна из её покупательниц рассказала, что ищет по всему городу тестовые задания для ребёнка, чтобы готовить его к экзаменам, но пока всё закрыто. Кстати, в этом магазине тоже не оказалось учебных пособий.
Общепит выживает как может. Удалёнка для кафе — это просто плёнка. Плёнка теперь как стена между покупателем и продавцом еды. Но хотя бы так.
Чтобы народ не собирался для встреч, скамейки и столики обмотали плёнкой. Кто ищет встреч, всегда найдёт способ.
— Разговоры по телефону не всегда подходят, нужно встречаться, — объяснил своё присутствие в ТЦ «Галерея» один из посетителей. — У меня здесь встреча с человеком. Нужно налаживать контакты по работе.
Так что лавки в ТЦ сейчас заняты не подростками, которых обвиняли в том, что они «шляются по торговым центрам», а взрослые серьёзные мужчины, которым нужно передать документы или обсудить что-то с глазу на глаз.
На входе в «Галерею» охранник объясняет, что работает только продуктовый и аптеки. Но на самом деле нет. Корреспондент заметила открытые двери оптики и салонов мобильной связи.
По наблюдению корреспондента, сегодня в Новосибирске значительно больше прохожих в масках. Некоторые из них даже слегка оправдывались, объясняя свой выход из дома необходимостью — что-то забрать, увезти, передать или, например, сходить к стоматологу.
— Нас просто готовят к жёсткому карантину. Так постепенно, чтобы не сразу, — считает Екатерина, которая отвозила ребёнка маме, так как сама вынуждена работать. — Сейчас люди немного привыкнут, и тогда всех запрут. И это хорошо, я думаю. Сама готовлю подстилки. Если бы так всё сразу, могли бы и волнения начаться, не исключено.
В городе солнечно и тепло. Кажется, ещё немного и все выйдут на улицы радоваться настоящей весне. Но люди меняются. Ещё две недели назад прохожие, участвовавшие в опросе НГС про коронавирус, говорили, что это обычный грипп и всё это выдумки. Сейчас подобных мнений всё меньше. Кроме масок, люди стали носить резиновые перчатки, в транспорте протирают руки салфетками. Кроме болезни людей пугает экономическое положение.
— А мне сидеть не на что, кушать-то хочется, — объясняет свою работу на улице пожилая женщина, раздающая листовки. — Мне предложили, я работаю. У меня нет никаких заначек, без денег вообще никак. Стараюсь передавать газеты на расстоянии вытянутой руки и ничего не трогаю.
Не трогать водителям и кондукторам не получится. Транспорта стало меньше, пассажиров тоже, но это не карантин, подчёркивают работники транспорта.
— Но руки помыть негде, туалет один до 18:00 и тот платный. Только брызгалки с антисептиком. Работать выходить просто не хочу. Опасно, никакой защиты, — поделился один из водителей маршрутки, объяснив, что это личное. — Но я замечаю, что приходит принятие факта, в каком мы сейчас положении.
С 30 марта в Москве ввели принудительный режим самоизоляции — на улицу выходить только по острой необходимости и даже по пропускам. В правительстве уже заговорили о том, что подобные режим нужно вводить в регионах. На сегодняшний день в Новосибирске 9 человек, у которых подтвердился коронавирус. На карантине в Новосибирской области — около 600 человек. Все свежие новости о ситуации с коронавирусом читайте в нашей онлайн-трансляции.