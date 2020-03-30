Ребенок застрял на домашнем обучении, и вы вместе с ним? Мы подготовили несколько вопросов из общих знаний, чтобы вы не скучали, а ваши дети не вылетели сразу после возвращения в школу, как закончится карантин. Будем публиковать тесты дважды в неделю, так что доставайте дневники!
13 декабря 2019
У фото дня и видео дня появилась ссылка на статью
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