Ребенок застрял на домашнем обучении, и вы вместе с ним? Мы подготовили несколько вопросов из общих знаний, чтобы вы не скучали, а ваши дети не вылетели сразу после возвращения в школу, как закончится карантин. Будем публиковать тесты дважды в неделю, так что доставайте дневники!