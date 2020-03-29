«Вот и живи в этом мире»: подробности странной гибели 13-летней школьницы в Октябрьском районе

Вечером 28 марта возле дома №162/1 на Добролюбова нашли тело 13-летней семиклассницы Алины (имя девочки изменено в соответствии с законом РФ). Несколько месяцев назад возле этой же многоэтажки погибли две школьницы — они были подругами Алины. А в ноябре прошлого года в Первомайском районе совершила суицид пятиклассница. Все погибшие школьницы общались между собой. Отец Алины рассказал корреспонденту НГС, что следователи не видят никакой связи в гибели девочек — поэтому его сын проводит сейчас собственное расследование. Родные считают, что девочку заставили уйти из жизни участники новой суицидальной игры «крокодил». Тогда как друзья семиклассницы считают, что взрослые сами выдумывают группы смерти, чтобы спирать на них подростковые суициды. Подробности — в материале криминального журналиста НГС Алёны Истоминой.
Как на экскурсию приходят
Всё произошло в печально известном доме на улице Добролюбова. Местные жители рассказывают, что они ещё не отошли от недавней смерти двух девочек в этом доме, как опять — повторение того же сценария.
— Наверное, дети услышали, что у нас открытый балкон, на который легко попасть, — рассуждает молодая мама, живущая в доме. — Вот и ломанулись к нам. Страшно это всё. Почему балкон не закроют?
Тело Алины обнаружили возле третьего подъезда. Где именно — можно легко догадаться по сгусткам крови и другим фрагментам, прикрытыми куском картона.
— Всё что смогли отмыть — отмыли, — разводит руками Марина, представившаяся как дежурная по пожарной части.
Картонку приподнимают два мальчика, фотографируют останки. Объясняют — тут погибла одноклассница, надо остальным показать. Да и вообще это тема и раньше была детям интересна, а нынче пошла мода пересылать друг другу такие снимки — «хайпа будет много». Дети только ради фотографий приехали на Добролюбова .
— Говорят, что одноклассница здесь живёт, — рассказывает корреспонденту НГС Марина. — И якобы со своей подружкой в школе поссорились. И вот она пришла сюда. Наш дом как пропасть. В тот раз выпали двое... Вчера был такой ужасный день. При нас все приезжали. И полиция, и скорая, и все на свете. А сейчас дети ходят сюда, фотографируют. Вот они и сейчас стоят, всё смотрят. Как на экскурсию приходят.
Вечер 28 марта
Алина жила вместе с отцом, братом и мачехой в СНТ Дружба в Октябрьском районе Новосибирска. По словам родных, никаких скандалов и ссор в тот день в семье не было.
— Да вроде как ничего не предвещало беды, — недоумевает Виктор, отец погибшей девочки. — До этого она рассталась с мальчиком вроде, как и все. Но она не делилась с нами особо.
Вечером Алина отпросилась погулять — сказала, что пойдёт к однокласснице. Что было дальше — брат погибшей девочки Руслан узнал со слов подруги Алины, которая была с девочкой в момент её смерти.
— Она мне написала, что «Пошли гулять?», — после трагедии подружка написала это сообщение брату Алины во «ВКонтакте» (скрин переписки имеется в распоряжении редакции — прим. ред.). — Мы встретились на Красном проспекте и поехали до Золотой Нивы на метро. Она предложила пойти на балкон посмотреть на вид, я согласилась, она привела меня к дому (Добролюбова 162/1), мы поднялись на 11 этаж и стали смотреть на вид. Она предложила пойти повыше, так как вид, как она сказала, будет лучше. Мы пошли. Она попросила листок из тетради порисовать, я ей не отказала и дала. Она начала что-то писать, я сидела в телефоне.
По словам Киры, Алина рассказывала ей о том, что её всё достало, что в тот день её бросила девушка.
— Я пыталась её отговорить, — пишет Кира. — «Ты мне дорога, ты это не понимаешь? Ты мне нужна». В ответ получила: «Зато мне никто не нужен».
Дальше девочка описывает гибель школьницы — этот фрагмент переписки редакция НГС не может цитировать в соответствии с законодательством РФ. По словам Киры, последние слова, которые сказала Алина, были: «Вот и живи в этом мире».
Незадолго до трагедии
По словам отца погибшей девочки, месяц назад он заметил странности в поведении дочери. На своей странице «ВКонтакте» девочка начала выкладывать депрессивные записи.
— Вела какие-то записи суицида на своей странице «ВКонтакте», — вспоминает он. — Мы обратились к психологам, нам сказали, что помогут. Ещё за месяц до этого она бычки на руках тушила, говорила, что хочет уйти из жизни. Мы к психологу ходили, принимали препараты, прописанные психологами.
Мужчина уточнил, что Алина начала думать про смерть и самоубийство после того, как её друзья прилюдно подняли на смех в ТЦ «Галерея», но конкретных подробностей дочь ему не рассказывала, хотя он и пытался поговорить с ней об этом.
Беспокоиться за дочь, рассказывает Виктор, он начал ещё до того, как увидел на её руках ожоги от окурков и прочитал странные посты на её странице. Сначала, в ноябре прошлого года, в Первомайском районе покончила с собой одна подруга Алины. А в январе этого года из жизни ушли ещё две приятельницы дочери — девочки совершили суицид как раз в доме на Добролюбова, где погибла Алина. Все погибшие девочки общались в одной компании.
Виктор пытался поговорить с дочерью об этом, но она отнекивалась тем, что всё знает и всё понимает. И вообще, по словам мужчины, Алина всегда была очень скрытной и спокойной.
— А вы расследование какое-то проводили? — негодует Виктор. — Почему так это складывается? В Первомайке девочка-суицидница, потом девочки, две штуки, которые с этого дома, с этого самого подъезда — тоже её подружки. Я со следователем разговаривал: «А вы это никак не связываете?». Мне ответили, что «мы формально всё ведём». Потому что им требуется так. Никто это расследовать не хочет. А вы в этом какую-то связь видите. Я вот следователю об этом говорил, почему никому до этого дела нет?
Несчастная любовь или страшная игра?
Брат погибшей девочки, Руслан, сейчас пытается провести собственное расследование — общается с подростками, ищет очевидцев. У парня уже есть две версии произошедшего.
— Её вынудили это сделать, — предполагает он. — Либо девушка, с которой она встречалась, либо игра крокодил.
Подруга погибшей девочки Татьяна рассказала, что у Алины была девушка Вероника, они встречались около месяца. Алина часто жаловалась на свою возлюбленную — они постоянно ругались и ревновали друг друга. За день до трагедии Вероника бросила Алину, и Алина сильно переживала по этому поводу.
Профили Киры, Алины и Вероники «ВКонтакте» очень похожи — они зарегистрированы на мужское имя, с мужской фотографией. Профили Алины и Киры закрыты, на странице Вероники можно увидеть несколько картинок аниме. Семейное положение — влюблён.
— После того, что произошло, я нашёл одну странную группу, в которой была зарегистрирована сестра, — рассказывает Руслан, брат погибшей Алины. — Сходка, Новосибирск. Там подростки собираются, чтобы встретиться. Есть предложение добавить в беседу — мне кажется, там речь идёт про игру. Новая игра суицидальная — крокодил. Я не знаю о чём она. Я просто слышал про то, что она сейчас появилась. Мне кажется, что сестру заставили из-за этой игры.
В контактах группы указан профиль Алины, в участниках — всего 30 человек. Подростки, с которыми общалась корреспондент НГС (в том числе друзья погибшей), говорят, что слышали о существовании игры «крокодил», но не знают, ни в чём её смысл, ни как найти группы в социальных сетях, где играют в эту игру. Большинство школьников не верят в существование игры «крокодил».
— Это очередная группа смерти, которую придумали взрослые, просто чтобы оправдать подростковые суициды, — считает Олеся, знакомая погибшей Алины. — Я не верю в то, что крокодил существует. Нет никакой связи между этими смертями. У каждой — разные мотивы. Я догадываюсь, в чём причина. Но не могу рассказать, там слишком личное, и я обещала.
Однако Виктор уверен, что смерть его дочери напрямую связана с суицидальными группами в социальных сетях.
— Следователи по соцсетям никаких мер не принимают, — негодует мужчина. — Три суицида, и не прекратили никакого сайта, ничего.
Девушка погибшей школьницы, Вероника, рассказала в беседе с Русланом, что не знает о том, играла ли Алина в какие-либо игры, доводящие детей до суицида.
— Я только сегодня узнала о существовании игры «крокодил», — говорит Вероника (аудиозапись разговора имеется в распоряжении редакции, — прим. ред.).
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили факт обнаружения тела школьницы возле дома на улице Добролюбова. Получить оперативный комментарий в пресс-службе СК России по НСО корреспонденту НГС не удалось.
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