«Вот и живи в этом мире»: подробности странной гибели 13-летней школьницы в Октябрьском районе

Как на экскурсию приходят

Всё произошло в печально известном доме на улице Добролюбова. Местные жители рассказывают, что они ещё не отошли от недавней смерти двух девочек в этом доме, как опять — повторение того же сценария.

— Наверное, дети услышали, что у нас открытый балкон, на который легко попасть, — рассуждает молодая мама, живущая в доме. — Вот и ломанулись к нам. Страшно это всё. Почему балкон не закроют?

Тело Алины обнаружили возле третьего подъезда. Где именно — можно легко догадаться по сгусткам крови и другим фрагментам, прикрытыми куском картона.

— Всё что смогли отмыть — отмыли, — разводит руками Марина, представившаяся как дежурная по пожарной части.

Картонку приподнимают два мальчика, фотографируют останки. Объясняют — тут погибла одноклассница, надо остальным показать. Да и вообще это тема и раньше была детям интересна, а нынче пошла мода пересылать друг другу такие снимки — «хайпа будет много». Дети только ради фотографий приехали на Добролюбова .

— Говорят, что одноклассница здесь живёт, — рассказывает корреспонденту НГС Марина. — И якобы со своей подружкой в школе поссорились. И вот она пришла сюда. Наш дом как пропасть. В тот раз выпали двое... Вчера был такой ужасный день. При нас все приезжали. И полиция, и скорая, и все на свете. А сейчас дети ходят сюда, фотографируют. Вот они и сейчас стоят, всё смотрят. Как на экскурсию приходят.