На прошлой неделе новые автомобили резко подорожали, но вторичный рынок реагирует с задержкой: здесь ещё «старые цены». Мы составили список популярных моделей ценой до миллиона рублей, которые меньше всего теряют в цене, то есть пользуются устойчивым спросом на вторичном рынке и оптимальны по цене-качеству с точки зрения клиентов. При составлении списка использовались данные агентства «Автостат» .

Только не выходите из дома без нужды: для начала проверьте сайты автообъявлений и определитесь с вариантом, а если понравится — соблюдайте максимум осторожности при встрече с продавцом.