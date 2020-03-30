На прошлой неделе новые автомобили резко подорожали, но вторичный рынок реагирует с задержкой: здесь ещё «старые цены». Мы составили список популярных моделей ценой до миллиона рублей, которые меньше всего теряют в цене, то есть пользуются устойчивым спросом на вторичном рынке и оптимальны по цене-качеству с точки зрения клиентов. При составлении списка использовались данные агентства «Автостат».
Только не выходите из дома без нужды: для начала проверьте сайты автообъявлений и определитесь с вариантом, а если понравится — соблюдайте максимум осторожности при встрече с продавцом.
Renault Sandero
Renault Sandero в возрасте до 5 лет реально найти за 450–600 тысяч, и он, как ни странно, лидирует в категории компактных автомобилей по сохранению стоимости. Нам он тоже симпатичен: Sandero тесноват и отличается простым салоном с парадоксальной эргономикой, зато он сравнительно надёжен и отличается всеядностью на плохих дорогах — спасибо подвеске от «Логана». Но с настороженностью отнеситесь к версиям с четырёхступенчатым автоматом: он у Renault всегда был проблемной точкой. На рынке можно найти автомобили с «роботом», но механическая коробка передач в любом случае сулит меньше проблем.
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo стоит несколько дороже, зато, на наш взгляд, это один из самых сбалансированных автомобилей В-сегмента. В нём есть ощущение старших моделей Volkswagen — хорошая управляемость, чувство собранности, жестковатая, но не слишком подвеска. Правда, внешняя стать «Поло» слегка обманчива: всё же седан создан на базе компактного автомобиля, поэтому, например, салон узковат. Но Polo подкупает ощущением почти взрослой машины и практичен. Кстати, помимо довольно чёткой механики есть версии с шестиступенчатым автоматом.
Toyota Corolla
Ни один рейтинг такого рода не обходится без Toyota — одного из лидеров рынка по ликвидности. Седаны Corolla последние годы не очень популярны на первичном рынке из-за роста цены, но на «вторичке» по-прежнему расходятся на ура. За 800–900 тысяч рублей реально купить автомобиль одиннадцатого поколения с двигателем 1,6 литра и вариатором: предложений с механикой крайне мало. Toyota во многом живёт за счёт репутации, сформированной ещё в 90-х — многие считают её самым надёжным автомобилем (не все с этим согласны). Из потребительских плюсов модели мы бы отметили мягкую подвеску, комфортабельность машины и неплохую вместимость второго ряда, но вот сочетание мотора и вариатора — на любителя.
Mazda3
Эту модель многие считают самой красивой и молодёжной в сегменте, а из дополнительных плюсов — японская сборка. Mazda3 стоит на уровне той же Corolla: за 800–900 тысяч вполне можно найти относительно свежий вариант. Правда, из-за своего полуспортивного имиджа модель частенько попадает в ДТП, так что проверяйте тщательнее. «Матрёшка» отличается хорошей управляемостью, но её подвеска жестковата, а двигатели объемом 1,5 или 1,6 литра обеспечивают лишь среднестатистическую динамику. Mazda3 привлекательна не только внешне — у машины отличный салон, а если не устраивает скромный багажник хетча, выбирайте более просторный седан.
Hyundai Creta
Пятилетний Hyundai Creta можно купить за 700–900 тысяч рублей: новый при этом стоит более миллиона (за исключением базовой версии), а топовые комплектации — до 1,5 миллиона рублей.
С момента дебюта Creta — лидер российского рынка кроссоверов. И это неудивительно — автомобиль получился на удивление сбалансированным. У него нет ярких черт, которые ставили бы его из ряда вон, зато всё на месте: разумный запас проходимости, проворность в городе, неплохой уровень комфорта. При этом Creta предлагается в огромном количестве версий с двигателем 1,6 или 2,0 литра, механической коробкой или автоматом, передним приводом или полным. За полноприводные «Креты» ранних выпусков просят в среднем 900 тысяч.