Вы когда-нибудь задумывались, чем занимаются животные в зоопарке, когда их никто не видит? Сейчас покажем! Из инстаграмов Сети городских порталов мы собрали самых классных зверей и птиц и узнали об их привычках. Выбирайте себе любимчиков, подписывайтесь на наши паблики и следите, что происходит в зоопарках, пока вы сидите дома.
Вот, например, омский медведь Фома, который покорил всех своим умением самоизолироваться.
А это Красноярск. Стоило попугаю неделю пожить в местной зоогостинице, как он начал мяукать.
А вот архангельская нерпа. Ее нашли в окрестностях города и теперь выхаживают.
Боитесь потерять фигуру, пока самоизолируетесь рядом с холодильником? Срочно вызывайте копов! В Нижнем Новгороде живет корги-полицейский, он научит вас делать зарядку.
Этот овцебык, играющий с покрышкой, научит вас развлекаться дома с подручными средствами.
Котик скучал по своему хозяину. Как минимум неделю на удаленке вы не увидите таких сцен.
В Ярославле медведя кормят пряником с руки. Как вам такое, братья Запашные?
Ну и напоследок открытка тем, кто боится остаться в одиночестве. Просто посмотрите на этого льва-вдовца, который нашел свою любовь!
Если вы хотите познакомиться с другими обитателями российских зоопарков, подписывайтесь на наши паблики в Instagram! У нас еще есть, чем вас порадовать и удивить.