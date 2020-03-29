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Уроки растяжки от медведя Фомы еще никто не пропускал!

Уроки растяжки от медведя Фомы еще никто не пропускал!

Вы когда-нибудь задумывались, чем занимаются животные в зоопарке, когда их никто не видит? Сейчас покажем! Из инстаграмов Сети городских порталов мы собрали самых классных зверей и птиц и узнали об их привычках. Выбирайте себе любимчиков, подписывайтесь на наши паблики и следите, что происходит в зоопарках, пока вы сидите дома.

Вот, например, омский медведь Фома, который покорил всех своим умением самоизолироваться.

А это Красноярск. Стоило попугаю неделю пожить в местной зоогостинице, как он начал мяукать.

А вот архангельская нерпа. Ее нашли в окрестностях города и теперь выхаживают.

Боитесь потерять фигуру, пока самоизолируетесь рядом с холодильником? Срочно вызывайте копов! В Нижнем Новгороде живет корги-полицейский, он научит вас делать зарядку.

Этот овцебык, играющий с покрышкой, научит вас развлекаться дома с подручными средствами.

Котик скучал по своему хозяину. Как минимум неделю на удаленке вы не увидите таких сцен.

В Ярославле медведя кормят пряником с руки. Как вам такое, братья Запашные?

Ну и напоследок открытка тем, кто боится остаться в одиночестве. Просто посмотрите на этого льва-вдовца, который нашел свою любовь!

Если вы хотите познакомиться с другими обитателями российских зоопарков, подписывайтесь на наши паблики в Instagram! У нас еще есть, чем вас порадовать и удивить.

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