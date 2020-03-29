Вы когда-нибудь задумывались, чем занимаются животные в зоопарке, когда их никто не видит? Сейчас покажем! Из инстаграмов Сети городских порталов мы собрали самых классных зверей и птиц и узнали об их привычках. Выбирайте себе любимчиков, подписывайтесь на наши паблики и следите, что происходит в зоопарках, пока вы сидите дома.

Вот, например, омский медведь Фома, который покорил всех своим умением самоизолироваться.