Пока одни торговые точки готовятся уйти на внеплановые выходные, другие сбавлять темпы не намерены. Мы узнали, как за последнее время изменились супермаркеты и торговые центры страны, и их просто не узнать. Все ищут способы защититься от вируса. Иногда получается очень трогательно, иногда — забавно. Присоединяйтесь к нашей фотопрогулке, пока супермаркеты совсем не закрыли.