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Тема дня Два новых случая коронавируса в Новосибирске
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Например, в новосибирских магазинах теперь продавца и покупателя разделяет стекло

Например, в новосибирских магазинах теперь продавца и покупателя разделяет стекло

Пока одни торговые точки готовятся уйти на внеплановые выходные, другие сбавлять темпы не намерены. Мы узнали, как за последнее время изменились супермаркеты и торговые центры страны, и их просто не узнать. Все ищут способы защититься от вируса. Иногда получается очень трогательно, иногда — забавно. Присоединяйтесь к нашей фотопрогулке, пока супермаркеты совсем не закрыли.

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В ростовском «Окее» разделительных линий нет, зато в микрофон регулярно объявляют о необходимости держать дистанцию

Стекло на кассе не изолирует продавца полностью, но служит хотя бы какой-то преградой

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Если вы тоже нашли что-то забавное или интересное по эту сторону прилавка, не стесняйтесь: фотографируйте и присылайте снимки нам на почту rednews@ipotral.ru. Кто знает, когда еще мы их увидим такими.

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