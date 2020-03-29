«Сейчас насидитесь дома». Кто может потерять работу во время карантина и что делать — мнение юриста

Коронавирус распространяется по всей России. Если в Новосибирске пока семь зараженных, то в стране их число превысило тысячу, а в мире — более 600 тысяч человек. Бизнес терпит колоссальные убытки: закрываются компании, многие теряют покупателей и клиентов, из-за чего вынуждены сокращать издержки и, в том числе, увольнять людей. Рестораторы Новосибирска уже спрогнозировали в разговоре с обозревателем НГС, что скоро сотрудников общепита начнут массово увольнять. Кто еще может потерять работу в это непростое карантинное время и законно ли это — в своей авторской колонке объясняет управляющий партнер юридической фирмы «ЭКВИ» Кирилл Казанцев.
Мир столкнулся с беспрецедентной социальной ситуацией. Никогда со времён войны не бывало подобных ограничений свободы передвижения, свободы предпринимательской деятельности, возможности зарабатывать себе на кусок хлеба, в конце концов. Для краткости я буду обозначать эту ситуацию как карантин.
Норм о нынешнем карантине в ситуациях, подобных нынешней Европе, у нас в законодательстве нет. Но это вряд ли можно ставить в претензию законодателю: в Европе этих норм тоже не было, это невиданное событие для всего мира. Это вопрос политической целесообразности, и что-то принимают сейчас в пожарном порядке за пару дней.
Нет никакого смысла искать в этом творчестве право, потому что его здесь нет и не будет.
Взять хоть последние объявления «солнцеликого»: Трудовой Кодекс и Конституция не дают ему ни малейшего намека на возможность объявлять нерабочими днями произвольную неделю, а вот поди ж ты.
Проблема в том, что у нас Трудовой Кодекс не соответствует реальному социальному договору между работодателями и работниками. И я бы советовал сейчас обеим сторонам искать сложные компромиссы, идти навстречу друг другу.
Работникам надо бы осознать, что многие бизнесы уже столкнулись (или столкнутся очень скоро) с катастрофическими последствиями: выручка падает в разы или в десятки раз, а постоянные издержки никуда не деваются. Аренда, зарплаты, налоги, кредиты — всё это надо платить по обычному графику. Более того, отдельные отрасли попросту остановлены — недавняя новость про общепит и гостиницы как самый яркий пример.
Многие из работодателей (а моя компания — тоже малый бизнес, рабочее место которого — суды — остановлено государством на неопределённый срок) задумываются над сокращением расходов на зарплаты — не для собственной корысти, а для выживания бизнеса как такового. Что может здесь сделать работник? Мы ведь понимаем, что им надо кормить себя, свои семьи, платить за квартиры, лекарства и прочее.
Работникам нужно быть готовыми работать больше, дольше и лучше. Например перепрофилироваться — выходить за пределы обычной трудовой функции, постоянно думать, что же ещё ты можешь сделать для компании. Работать не от забора до обеда, а головой. Приносить (или экономить) работодателю максимум денег, в конце концов.
Заехал позавчера в мясной магазин с хорошим ассортиментом и ужасной организацией. Магазин работает до 20 часов, время 19–45, но продавцы уже убрали две трети товара с витрин — домой торопятся, это у них обычное дело. Еле сдержался, чтоб не высказать им: «Домой торопитесь? Сейчас насидитесь дома. Вдоволь, но впроголодь». Тем более, что на их место сейчас готовы будут выйти очень многие за куда меньшую зарплату — те же официанты закрытых ресторанов и продавцы-консультанты закрывшихся бутиков. Которые не будут лишать работодателя нескольких тысяч выручки ежедневно ради того, чтобы пораньше сбежать с работы.
Нужно быть готовыми к сокращению зарплат и бонусов — иногда это единственный путь выживания бизнеса. Конечно же, честным будет руководителям этих бизнесов начать с себя любимых, но такое сокращение коснётся всех.
В свою очередь, работодатели при урезании издержек на зарплаты тоже должны вести себя корректно. Даже юридически не закреплённый карантин не означает вседозволенности. Например, совершенно недопустимо принуждение сотрудника к так называемым «административным отпускам».
Вообще, «административный отпуск» — лживая формулировка, ничего подобного в законодательстве нет.
Слово «административный» намекает, что это как бы решение администрации, но де-юре это совсем не так. Формально это отпуск по желанию работника без содержания. Его нельзя обязать уйти в такой отпуск, это может быть только его личным желанием. И да, в критической ситуации компания может на это пойти, но лишь по обоюдному согласию сторон.
Альтернативой будет увольнение работника по сокращению штата. В ныне действующем Трудовом Кодексе есть право работодателя сокращать сотрудников, которые ему не нужны, но это строгая и достаточно жёсткая, дорогая для работодателя процедура. Ею можно пользоваться, но боюсь, что подавляющее большинство работодателей, включая государственные, на официальные сокращения идти будут не готовы. Понятно, что компании давят. Сейчас они будут вынуждать работников увольняться по собственному желанию, угрожая увольнением по статье. В такой ситуации я бы, честно говоря, именно сейчас советовал работникам организовываться, собирать доказательства, свидетельствовать друг за друга, чтобы подобные инициативы для недобросовестных работодателей вылетали в копеечку.
На днях Путин что-то на эту тему сказал, и на прошлой неделе Мишустин произнёс плохо скрываемую угрозу о том, что тех, кто будет сокращать людей, будут проверять. Мы понимаем, что в структуры вроде «Газпрома» или МВД с проверками никто не придёт. Масштабные частные компании, особенно на инфраструктурных рынках (например, банки или авиакомпании), часто политически согласованы, значит, какие-то гарантии безопасности им даны, и на мелкую нечисть типа трудинспекции, думаю, этих гарантий хватит. А вот компании, которые уже слишком велики, чтобы схлопнуться и спрятаться, но ещё даже близко не стоят к политическому влиянию, наиболее приоритетны для проверок. Заводы, торговые компании — все они наиболее желанная цель.
Спокойно себя могут чувствовать незаменимые работники, кем бы они ни были. Вне зависимости от цвета своей зарплаты. А вот, например, авиапилотов, КВС, которые получают очень высокую белую зарплату, а потребность в них резко сократилась из-за повсеместно закрывающихся границ, — их как раз могут сократить. Текущая ситуация не может закончиться быстро, потому что для возобновления полётов в том масштабе, каким он был три месяца назад, должны открыться все государства, а я подозреваю, что они это будут делать очень медленно и с большой опаской. Это профессия, с одной стороны, конвертируемая, они очень востребованы везде, с другой — они все в одной лодке.
Уверен при этом, что сокращения не коснутся пекарей и аптекарей, врачей и работников «Вектора», пока не тронут и чиновников, даже нашей бесталанной мэрии.
Но большинство работников — в той или иной зоне риска. И должны помнить об этом ежедневно.
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