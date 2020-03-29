«Сейчас насидитесь дома». Кто может потерять работу во время карантина и что делать — мнение юриста

На днях Путин что-то на эту тему сказал, и на прошлой неделе Мишустин произнёс плохо скрываемую угрозу о том, что тех, кто будет сокращать людей, будут проверять. Мы понимаем, что в структуры вроде «Газпрома» или МВД с проверками никто не придёт. Масштабные частные компании, особенно на инфраструктурных рынках (например, банки или авиакомпании), часто политически согласованы, значит, какие-то гарантии безопасности им даны, и на мелкую нечисть типа трудинспекции, думаю, этих гарантий хватит. А вот компании, которые уже слишком велики, чтобы схлопнуться и спрятаться, но ещё даже близко не стоят к политическому влиянию, наиболее приоритетны для проверок. Заводы, торговые компании — все они наиболее желанная цель.



Спокойно себя могут чувствовать незаменимые работники, кем бы они ни были. Вне зависимости от цвета своей зарплаты. А вот, например, авиапилотов, КВС, которые получают очень высокую белую зарплату, а потребность в них резко сократилась из-за повсеместно закрывающихся границ, — их как раз могут сократить. Текущая ситуация не может закончиться быстро, потому что для возобновления полётов в том масштабе, каким он был три месяца назад, должны открыться все государства, а я подозреваю, что они это будут делать очень медленно и с большой опаской. Это профессия, с одной стороны, конвертируемая, они очень востребованы везде, с другой — они все в одной лодке.