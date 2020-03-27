И это при том, что конкретно для нашего бизнеса сейчас должна быть одна из самых лучших недель в году: весна, солнце выглядывает, люди просыпаются, плюс школьные каникулы. А мы сейчас падаем даже по отношению к зимним непраздничным неделям, которые для нас традиционно являются убыточными.



Теперь перед нами встаёт серьёзная проблема. В условиях, когда мы не зарабатываем по объективным, не зависящим от нас причинам, арендную ставку нам никто снижать особенно не спешит. Точнее, мы ведём переговоры, какие-то торговые центры идут нам навстречу, но не настолько, насколько идёт падение. А в больших торговых центрах, лидерах рынка, самые жёсткие для арендаторов условия и самые большие потери за их малейшее невыполнение. Именно с такими ТЦ переговоры протекают наиболее тяжело.



Торговый центр, по сути, ничего не теряет: в случае разрыва договора аренды по инициативе арендатора он удерживает обеспечительный взнос, который равен арендному платежу за один или несколько месяцев. В случае, если он не идёт навстречу, простой арендатор оказывается перед выбором: либо расторгнуть договор аренды и потерять обеспечительный взнос, либо продолжить работать себе в убыток.

