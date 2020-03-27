Всемирная пандемия уже стала причиной серьёзного экономического кризиса. В России ещё даже не ввели карантин, а предприниматели в сфере услуг, развлечений и общепита с каждым днём считают всё больше убытков. При этом часто они оказываются заложниками ситуации: посетители к ним не ходят, зато регулярно требуют платежей арендодатели — торговые центры. Как это ударило по новосибирскому бизнесу — НГС рассказал бизнесмен Станислав Егоров. Далее от первого лица.
Падение потока посетителей в торговых центрах началось 17 марта. Сегодня это больше всего касается тех сегментов, которые работают в сфере развлечений, вроде кинотеатров, детских развлекательных центров и сопутствующих услуг и продуктов — всё это ассоциируется с праздником, а сейчас в принципе депрессивное настроение у людей и падает лояльность к этому продукту. Падает ещё и трафик. В итоге предприниматели — заложники двойного падения.
Самое большое падение произошло в выходные, 21–22 марта: по отношению к предыдущим выходным был просто обвал. И даже в воскресенье по отношению к субботе был обвал порядка 20–25%.
«В итоге за 10 дней уровень выручки у нас в среднем упал в 2,5 раза»
И это при том, что конкретно для нашего бизнеса сейчас должна быть одна из самых лучших недель в году: весна, солнце выглядывает, люди просыпаются, плюс школьные каникулы. А мы сейчас падаем даже по отношению к зимним непраздничным неделям, которые для нас традиционно являются убыточными.
Теперь перед нами встаёт серьёзная проблема. В условиях, когда мы не зарабатываем по объективным, не зависящим от нас причинам, арендную ставку нам никто снижать особенно не спешит. Точнее, мы ведём переговоры, какие-то торговые центры идут нам навстречу, но не настолько, насколько идёт падение. А в больших торговых центрах, лидерах рынка, самые жёсткие для арендаторов условия и самые большие потери за их малейшее невыполнение. Именно с такими ТЦ переговоры протекают наиболее тяжело.
Торговый центр, по сути, ничего не теряет: в случае разрыва договора аренды по инициативе арендатора он удерживает обеспечительный взнос, который равен арендному платежу за один или несколько месяцев. В случае, если он не идёт навстречу, простой арендатор оказывается перед выбором: либо расторгнуть договор аренды и потерять обеспечительный взнос, либо продолжить работать себе в убыток.
Моя позиция на переговорах с ТЦ достаточно простая: мы или ищем новые условия работы и зарабатываем вместе, пусть и гораздо меньшие деньги, или расторгаем договор аренды и вместе же эти деньги теряем. Мы — обеспечительный взнос, а ТЦ — арендную плату за наши места в течение ближайших нескольких месяцев. И в этом случае потери ТЦ, скорее всего, будут даже выше наших, потому что существующий пул арендаторов Новосибирска борется за выживание и вряд ли думает о расширении, а новых смельчаков сейчас очевидно будет очень мало.
Многие торговые центры и сами находятся в сложной ситуации, ведь кто-то строился на заёмные деньги, которые нужно отдавать по графику. Так что им, с одной стороны, нужно вести переговоры с арендаторами, чтобы не потерять их, а с другой стороны, с банками о реструктуризации долга. В Москве торговые центры эту проблему уже озвучили (об угрозе дефолта отрасли 24 марта писал «КоммерсантЪ». — Прим. ред.). Но там арендная плата привязана к трафику, и для арендаторов всё более или менее честно — пострадавшими будут торговые центры, которые рассчитывали на одну проходимость и на один приток денег, подписывая с банками договоры на кредитование строительства, а получилась другая.
В новосибирских торговых центрах я таких условий не знаю. Всегда существует фиксированный минимум, и практически у всех ТЦ есть тот самый обеспечительный взнос. Соответственно, сейчас большинство мелких арендаторов находятся в заложниках у торговых центров: либо они должны терять деньги, продолжая работать на данной ставке, либо они должны терять деньги, оставляя обеспечительные взносы, которые даже для наших небольших «островов» доходят до нескольких сотен тысяч рублей.
Предлагать сегодня ТЦ какую-то конкретную посильную сумму или скидку некорректно, потому что мы ещё не нащупали дно, непонятно, до какого уровня всё упадёт. Наиболее оптимальный вариант, который я предлагаю всем торговым центрам, — это привязать аренду к выручке. Все работают на онлайн-кассах, есть личные кабинеты у операторов фискальных данных, это легко контролировать. Но крупные торговые центры инертны, у них собственники зачастую даже не находятся в Новосибирске.
Даже для нас это очень тяжело, и непонятно, как мы из этой ситуации выпутаемся, несмотря на то, что у нас более 10 объектов по городу. Мелким предпринимателям, у которых одна-две точки, где они, может, даже сами в качестве продавцов выступают, и особенно если они стоят в торговых центрах-лидерах с жёсткими договорами, эта ситуация грозит разорением в течение двух-трёх недель максимум.
В ситуации, когда ТЦ упираются и не идут навстречу, для меня как арендатора было бы даже более выгодно, чтобы они были закрыты, при условии, что арендная плата не начислялась бы.
Сегодня поддержку предпринимателям готовы оказывать региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Николай Мамулат и местное отделение объединения предпринимателей «Опора России» — к ним можно обращаться свободно. Даже в сложных существующих условиях у арендаторов есть варианты усилить свою позицию на переговорах, но для этого нужно объединиться и вести эти переговоры коллективно.
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От редакции
Этим вечером стало известно, что с 28 марта в Новосибирске закрываются торговые центры (но не точно), бары, кафе и рестораны (точно). Мы досконально изучили постановление, подписанное губернатором Андреем Травниковым, — читайте, что закроется в Новосибирске с этой субботы.
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