На фоне быстрого распространения коронавирусной инфекции аптекам уделяется пристальное внимание: в них уже давно закончились маски, а где-то и антисептики, с помощью которых люди надеются обезопасить себя от COVID-19. Читатели ежедневно присылают в редакцию НГС письма с информацией, какие ещё препараты закончились в аптеках. Журналист Мария Тищенко прочитала все сообщения от новосибирцев, поговорила с руководителями аптек и устроила свой рейд, чтобы узнать, как дела обстоят на самом деле.
Редакция НГС напоминает, что сейчас нет специального лекарства и вакцины от COVID-19. Пациентам с диагнозом «коронавирусная инфекция» лечение назначают врачи в зависимости от формы заболевания и симптомов. Не пытайтесь лечиться самостоятельно.
«Как так-то?!»
Главная беда — это, конечно, маски и антисептики. Их трудно найти уже которую неделю. Если где-то и появляются антисептики, то за маленький бутылёк приходится выкладывать несколько сотен рублей.
— Не могу ни в одной аптеке Заельцовского района найти ни масок, ни антисептиков. В качестве антисептика предлагают хлоргексидин. Как так-то?! Почему в Москве и городах Европы этого товара полно, а у нас нет? Бред какой-то, — возмущается Ирина.
Другая читательница, напротив, рассказывает, что в центре не могла найти нигде хлоргексидин — фармацевты аптек отвечали заученными фразами, что этот недорогой препарат раскупили, никаких аналогов ему нет. В одной аптеке удалось найти мирамистин, но за него пришлось отдать больше 300 рублей.
Директор муниципального предприятия города «Новосибирская аптечная сеть» (НАС) Дмитрий Шеин говорит, что в настоящий момент в их сети маски проданы:
— По состоянию на 24 марта 2020 года, в филиалах НАС реализовано более 350 тысяч медицинских масок, что соответствует 30-месячным объёмам продаж (2,5 года. — Прим. ред.) относительно прошлых периодов. Специалисты предпринимают все необходимые меры по поиску поставщиков. В настоящий момент можем предложить самостоятельно изготовить марлевую повязку, которая является эффективным барьерным средством многоразового использования. Памятку по изготовлению можно получить в аптеке сети или ознакомиться на сайте сети, перевязочного материала имеется в достаточном количестве.
Про наличие кожных антисептиков Дмитрий Шеин отвечает так: в аптеках их достаточно. Он обратил внимание, что раствор хлоргексидина 0,05%, перекиси водорода и прочие средства, обладающие дезинфицирующими свойствами, применяются для обработки рук, а не для их мытья. 5 мл раствора нужно втирать в тщательно вымытые с мылом ладони в течение двух минут. Кроме того, в аптеках есть спиртовые салфетки.
«Когда в аптеках появятся маски и парацетамол?»
Житель Новосибирска Александр жалуется на отсутствие парацетамола:
— Зашёл в муниципальную аптеку: медицинских масок и парацетамола нет. Более того, провизор сказала, что этих товаров нет на складах. Вопрос властям: когда в аптеках Новосибирска появятся медицинские маски и парацетамол?
Дмитрий Шеин говорит, что парацетамол и парацетамолсодержащие (комбинированные) препараты в аптеках есть: ценовой сегмент в зависимости от производителя, дозировки, фасовки и формы выпуска — от 16 рублей до 200.
При этом в одной из аптек Муниципальной аптечной сети покупателям отвечают, что парацетамол в таблетках действительно закончился позавчера, но есть импортный растворимый «Эфферолган» с тем же действующим веществом. А из антисептиков есть хлоргексидин, мирамистин, асептолин.
Кроме того, читатели НГС пишут о повышении цен на противовирусные препараты и отсутствие в аптеках плаквенила, который вообще является противомалярийным средством:
— В аптеках города отсутствует препарат, которым якобы во Франции лечили от COVID-19. Если где-то по интернету в аптеке показывают наличие, то это неправда: там его уже забронировали и не продадут вам. Стоит он около 550 рублей. Я так впустую сходил на Достоевского, 8, — пишет один из читателей.
В аптеке «Фармакопейка» его отсутствие подтвердили и сказали, что этот препарат можно использовать только по рецепту, против малярии.
Внимание: не пытайтесь лечиться самостоятельно, это может усугубить ваше состояние, обязательно обратитесь к врачу.
«Это всё паника»
В аптеках группы компаний «Эркафарм» («Озерки», «Доктор Столетов», «Радуга» и другие) журналисту НГС сказали, что дефицита нет ни в чём: все препараты — в наличии, а если каких-то нет, то есть дженерики. В аптеке «Солнышко» ответили, что масок и антисептиков нет, потому что их нет даже на складах, а противовирусные препараты покупают как и обычно весной в период распространения ОРВИ и гриппа, без повышенного спроса.
В «Моей аптеке» тоже считают, что спрос на противовирусные препараты обычный. В «Аптеке со склада» журналисту НГС рассказали, что заказов сейчас много, но в наличие всё есть, кроме масок. Противомалярийный препарат, о котором говорил читатель, и раньше был в наличии редко.
— Вопрос ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) регулируется государством, утверждены предельные размеры оптовой и розничной торговых надбавок. На остальные лекарственные препараты цена формируется самостоятельно и в первую очередь зависит от цены завода изготовителя и поставщиков, — отвечает на вопрос, подорожали ли противовирусные препараты, Дмитрий Шеин.
В список ЖНВЛП входят, например, противовирусные препараты, которыми лечат пациентов с ВИЧ. Некоторые из них Минздрав рекомендует и в лечении коронавируса.
Дмитрий Шеин сказал, что противомалярийного препарата, о котором шла речь выше, сейчас нет в аптеках, потому что он отсутствует у поставщиков, но есть синонимическая замена.
Заведующая аптекой «Менделеев» на Большевистской Ирина Анатольевна говорит, что спрос повысился на маски, которых теперь нет, и на то, из чего их можно сделать: разобрали бинты, марлю, а также дезрастворы. На противовирусные препараты, которые входят в перечень жизненно важных, цены не поднялись. Из противовирусных поставщики подняли цены только на ингавирин, заметила она.
— Повышенный спрос на парацетамол есть, но и в наличии он тоже есть. Это всё паника: по аптекам все необходимые препараты, чтобы вылечить ОРВИ, есть, — считает Ирина Анатольевна.
Единственной из опрошенных аптек, в которой есть маски, оказалась «Ноль боль» на Большевистской. Они продаются по 25 рублей за штуку. В аптеке также подтвердили повышенный спрос на противовирусные и подорожание только ингавирина.
«Стоять под открытым огнём коронавируса»
Руководитель одной из новосибирских аптек Наталья (имя изменено по её просьбе. — Прим. ред.) поделилась с журналистом НГС своим видением сложившейся ситуации:
— Аптека — это маленькое розничное звено. Почему, когда нет в магазине гречки, не ругаются на продавца? А почему, когда нет маски, покупатель позволяет себе кричать на фармацевта? Мои девочки сейчас будут стоять под открытым огнём коронавируса для непрерывного обеспечения лекарственными средствами населения. Аптеки не шьют маски, не штампуют таблетки, не производят лекарства. Вопросы — к дистрибьюторам.
Она считает, что законодательство в нашей стране строго относится к рознице и не очень строго к обязательному ассортименту и штрафам к дистрибьюторам.
— Маски никогда в нашем государстве не входили в обязательный ассортимент. А сейчас прокуратура ищет всякие пути, чтобы на меня наложить штрафные санкции за их отсутствие в розничном звене. Я сама рада бы их найти, закупить и продать населению. Мои наценки на весь товар в аптеке также прописаны государством, а вот ограничить производителей по наценкам у государства пока грамотно не получается. Очень некогда, горячее время, все заняты, — возмущается Наталья.
Если вы тоже заметили что-то необычное в аптеках Новосибирска, присылайте журналисту НГС Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по номеру 8 961 845–55–78 (WhatsApp, Telegram, СМС).
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