На фоне быстрого распространения коронавирусной инфекции аптекам уделяется пристальное внимание: в них уже давно закончились маски, а где-то и антисептики, с помощью которых люди надеются обезопасить себя от COVID-19. Читатели ежедневно присылают в редакцию НГС письма с информацией, какие ещё препараты закончились в аптеках. Журналист Мария Тищенко прочитала все сообщения от новосибирцев, поговорила с руководителями аптек и устроила свой рейд, чтобы узнать, как дела обстоят на самом деле.



Редакция НГС напоминает, что сейчас нет специального лекарства и вакцины от COVID-19. Пациентам с диагнозом «коронавирусная инфекция» лечение назначают врачи в зависимости от формы заболевания и симптомов. Не пытайтесь лечиться самостоятельно.

