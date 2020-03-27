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Психиатры называют шесть видов паники. Какой из них — ваш?

Психиатры называют шесть видов паники. Какой из них — ваш?

Главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе объяснил, что то, что россияне переживают сейчас, с точки зрения науки — чрезвычайная ситуация, которая неизменно вызывает стресс. А вот реакция на стресс может быть разная. В целом можно выделить несколько типов, и один из них точно вам подходит. Так давайте узнаем, какой из вас паникер!

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