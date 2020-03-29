Кого уже коснулись проблемы?

Первыми на биржу труда отправились работники туристических компаний. Направления, куда можно было продавать путёвки, «отваливались» одно за другим, пока на этой неделе не было принято решение о полном прекращении авиасообщения с внешним миром. Алла работала в местном филиале крупной федеральной туркомпании компании, и уже вторую неделю она ищет новую работу.



— У меня 15-летний опыт в международном туризме, но сейчас он не имеет никакого значения. Все, конечно, резко решили заняться внутренним туризмом, но кто может поручиться за то, что доступны будут перелеты и по России тоже? А если и будут, то желающих поехать куда-то в нынешней ситуации будет немного, — вздыхает она.



Вслед за туризмом, проблемы накрыли рынок развлечений и того, что называют «ивентами» (презентации, конференции, фестивали и так далее). Подобные мероприятия давали работу массе людей — от сотрудников специализированных компаний, которые их организовывали, до работников отелей, кейтеринговых компаний (обслуживавших банкеты и фуршеты).

