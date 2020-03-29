Пандемия коронавируса уже вовсю влияет на жизнь жителей Новосибирска. Люди начинают терять работу, а очень скоро, прогнозируют представители бизнеса, количество безработных начнет увеличиваться. Обозреватель НГС поговорил с несколькими новосибирцами, кто уже сейчас ищет новые источники пропитания.
Большой город — это сложная экосистема, в которой масса людей заняты оказанием самого разного рода услуг. Можно по-разному относиться к тому, насколько такие услуги важны, но в этих сферах работают тысячи людей, многим из которых уже завтра, возможно, будет нечем платить за квартиру и не на что покупать продукты. И посоветовать им побыстрее найти себе работу в другой сфере довольно сложно — проблемы сейчас ждут всех.
Кого уже коснулись проблемы?
Первыми на биржу труда отправились работники туристических компаний. Направления, куда можно было продавать путёвки, «отваливались» одно за другим, пока на этой неделе не было принято решение о полном прекращении авиасообщения с внешним миром. Алла работала в местном филиале крупной федеральной туркомпании компании, и уже вторую неделю она ищет новую работу.
— У меня 15-летний опыт в международном туризме, но сейчас он не имеет никакого значения. Все, конечно, резко решили заняться внутренним туризмом, но кто может поручиться за то, что доступны будут перелеты и по России тоже? А если и будут, то желающих поехать куда-то в нынешней ситуации будет немного, — вздыхает она.
Вслед за туризмом, проблемы накрыли рынок развлечений и того, что называют «ивентами» (презентации, конференции, фестивали и так далее). Подобные мероприятия давали работу массе людей — от сотрудников специализированных компаний, которые их организовывали, до работников отелей, кейтеринговых компаний (обслуживавших банкеты и фуршеты).
— Иваент умер в корчах, — признает руководитель бара-лектория «Поток» Варвара Косман. Точнее бывший руководитель. «Поток», задуманный как площадка для конференций и форумов, в нынешних условиях просто не мог работать, поэтому владельцы приняли решение о приостановке деятельности ещё в начале этой недели.
Виктор Дмитриев — известный фотограф, который специализируется на съемках концертов, спектаклей и вообще шоу в широком смысле слова. По его словам проблем с заказами у него не было еще до середина марта. Первый звонок прозвучал 18 марта, когда о приостановке работы объявил НОВАТ, а 23 марта о временном закрытии объявили уже все крупные театры города.
— Сейчас еду на единственную и последнюю заказную съёмку в этом месяце и что будет дальше — не знаю. Ситуацию обдумываю, но пока все варианты заработка слегка шизофренические. Уверен, что в апреле ситуация не разрешится, и «временная пристановка» может протянуться как минимум до осени. К тому же, за полгода приоритеты в экономике изменятся очень, очень сильно, и говорить о возврате к прежней структуре жизни и заработка имеет мало смысла, — говорит он.
Бизнес «режет косты»
Серьезные проблемы возникли и у специалистов, которые работают в сфере услуг для бизнеса. Просто потому, что бизнес, даже если пандемия напрямую его не затронула, начал лихорадочно «резать косты» (сокращать издержки) везде, где только можно.
Игорь (фамилию просил не указывать) последние пару лет работал в региональном отделении федеральной компании, которая оказывает маркетинговые и PR-услуги крупным клиентам. Проблемы начались ещё в конце прошлого года, а после обвала курса рубля заказчики просто разбежались.
— В компании обсуждали самые разные идеи (например, начать шить одноразовые маски). Но пока реальность такова, что никаких доходов эта деятельность приносить не будет. Моих сбережений хватит максимум до осени, — говорит собеседник НГС.
Некого стало водить на экскурсии и местной туристической индустрии. По словам основательницы Интегрального музея Академгородка Анастасии Близнюк, в музее отменены все экскурсии, лекции для школьников и так далее.
— Видимо, и все майские проекты отменятся, не можем собирать группы на экскурсии — считаем это неэтичным и сами боимся. Единственный внятный источник дохода был, — говорит Анастасия.
Андрей Поздняков, который ещё недавно не успевал провести одну экскурсию, как нужно было вести другую говорит, что сейчас отменено практически всё.
Впрочем, это только начало. С 28 марта в Новосибирске, как и по всей России начали временно закрываться все заведения общественного питания, торговые центры. Это означает что одновременно десятки тысяч жителей города или вовсе лишатся прежнего источника дохода, или их доходы сильно сократятся. Рестораторы, конечно, надеются сохранить хотя бы часть кухни и работать на доставку, но это потребует куда меньше сотрудников.
Такого же мнения придерживается и юрист Кирилл Кузнецов. В своей авторской колонке, которая вышла на НГС утром в это воскресенье, он объясняет — кто может потерять работу во время карантина и что делать людям.
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