Поют бульдогу и пекут печенье: как новосибирские звёзды переживают карантин

— Мой мыльный ответ короновирусу #мойдодырчеллендж. P. S. Ждите продолжение, — пишет он на своей странице.

Ещё на прошлой неделе Шура писал о том, что, несмотря на карантин, он вместе с коллегами продолжает съёмки в разных шоу, однако последние два дня в его аккаунте тишина.

Митя Фомин проводит карантин дома вместе со своей собакой — Митя играет на синтезаторе и поёт, а его американский бульдог Снежа (любимица подписчиков) весьма серьёзна. Свои концерты певец тоже отменил и перевел в онлайн-формат. Аудитория пока только привыкает к такому новшеству.