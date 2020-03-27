Поют бульдогу и пекут печенье: как новосибирские звёзды переживают карантин

Почти весь мир дружно сел на карантин — прочитаны книги (даже «Война и мир»), просмотрены фильмы и сериалы, а от новостей про то, что нельзя называть, уже дёргается глаз. Вынужденные меры кому-то идут на пользу (переделаны все домашние дела и, может быть, даже ремонт), а кто-то, наоборот, расслабился и с ужасом представляет день, когда нужно будет собрать себя, оставить кота и прийти на работу. Тем не менее пока слово «удалёнка» — только набирает популярность. Подсматриваем, как проводят время в изоляции новосибирские звёзды — каждый развлекается как может.
Александр Медведев, а если проще — певец Шура на карантине в Москве. Музыкант слегка сетует по поводу отмененных концертов, но с энтузиазмом переводит их в режим домашних вечеринок на малое количество человек, о чем сообщает своим подписчикам. А в промежутках певец не унывает и записывает забавные видео.
— Мой мыльный ответ короновирусу #мойдодырчеллендж. P. S. Ждите продолжение, — пишет он на своей странице.
Ещё на прошлой неделе Шура писал о том, что, несмотря на карантин, он вместе с коллегами продолжает съёмки в разных шоу, однако последние два дня в его аккаунте тишина.
Митя Фомин проводит карантин дома вместе со своей собакой — Митя играет на синтезаторе и поёт, а его американский бульдог Снежа (любимица подписчиков) весьма серьёзна. Свои концерты певец тоже отменил и перевел в онлайн-формат. Аудитория пока только привыкает к такому новшеству.
— А мы — вот! Сидим дома — песни новые скулим, ведь 27 марта (в день выхода альбома) в 20:00 играем онлайн-концерт с новыми песнями, — сообщает Митя. — Наконец появилось время вспомнить забытые фортепианные навыки, ведь когда-то я ого-го какие вещи вытворял за инструментом! Снежа на контроле за тональностями, ибо некоторые аккорды нужно ещё найти. Как вам такая домашняя интерпретация «Песни по кругу»? Инструмент слегка расстроен, правда.
Видео и фото с домашними животными теперь можно увидеть во всех Instagram страны — они теперь главные герои и дождались своего звёздного часа, и хозяина дома 24 часа в сутки.
Кто забыл — Александр Пушной (музыкант и ведущий программы «Галилео» и «Хорошие шутки») тоже из Новосибирска. Свою личную жизнь Александр и до карантина не часто публиковал в интернете, а теперь и совсем пропал из поля зрения фанатов. Тем не менее Пушной призывает всех по возможности сидеть дома и работать тоже по удаленному доступу, чем сам и занимается — певец записывает дома новые треки, а ситуацию, происходящую в стране, никак не комментирует.
Татьяна Лазарева — певица, актриса и ведущая карантин проводит, как и многие ее коллеги по шоу-бизнесу, дома. В соцсетях Татьяна делится полезными советами, рецептами печенья и проводит эфиры, в которых общается с подписчиками, спрашивает, кто что смотрит, читает, какую музыку слушает. Её дочь радуется продлившимся каникулам, а Татьяна вспоминает себя в этом возрасте:
— Дочь с горящими глазами переписывается с друзьями: «Школу отменят, говорят, школу закроют!..» Я в это время на них смотрю и ржу, вспоминая, как мы в детстве радовались подобным событиям и думаю: боже мой, ну хоть у кого-то праздник, — пишет она в своем профиле. Судя по постам, Татьяна переживает из-за ситуации в стране.
Актёру Павлу Прилучному коронавирус тоже не дает покоя — в соцсети он выкладывает в основном кадры со съемок фильма «Девятаев», где исполняет главную роль, но между делом интересуется у подписчиков — есть ли заболевшие среди знакомых.
— Друзья, вопрос: а у кого-нибудь из знакомых есть заболевшие коронавирусом? Просто интересно, сколько реально людей заражены, — спрашивает Павел. Под постом тут же развернулась дискуссия с самыми невероятными предложениями о том, что же такое на самом деле эта пандемия.
Тем временем сам Прилучный старается не унывать и поднимает настроение подписчикам забавным фрагментом из старого советского фильма «Деловые люди» с Юрием Никулиным.
Певица Пелагея вместе с дочкой поддерживает #мойдодырчеллендж (как и Шура):
— Когда мы с Тасей умываемся и моем руки, всегда читаем наизусть эти любимые стихи… сегодня они как никогда актуальны. Срочно вспоминаем любые строчки из «Мойдодыра», читаем их наизусть и моем руки весело! — сообщает певица и передает эстафету своим звездным друзьям.
Давид Манукян еще на прошлой неделе снимал забавные ролики про войну за туалетную бумагу или ролик с шуточным лозунгом: «Коронавирус — друг минус», а уже сегодня блогер выложил у себя в сторис видео, где он прогуливается по опустевшей Москве. Хотя Манукян по-прежнему не унывает и старается снимать новые видео для поднятия духа.
Хоккеист Владимир Тарасенко вместе с семьёй находится на карантине в Сент-Луисе, штат Миссури и делится с подписчиками домашними спорт-видео — сибиряк приседает с женой на плечах (иногда готовит).
Что еще почитать, если хочется отвлечься:
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