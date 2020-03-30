При этом подозреваемый пояснил, что поехал в Омск не просто так — он хотел объясниться с родителями Чернышевой.

— Я уехал в Омск, но встретиться с её отцом у меня не получилось. Никаких действий, никакого давления я бы не оказывал на него, потому что я со своей виной соглашаюсь, но в остальном готов ответить на вопросы — как и из-за чего всё происходило, но подчеркну, что я не хотел, ненамеренно ударил Наталью ножом в поясницу, так как находился в состоянии аффекта и очень большого расстройства, — подчеркнул Рустам.



«Беги от него, ничего хорошего с ним не получишь»

Один из членов семьи Фатуллаевых (он попросил не указывать его имя в тексте) рассказал, что Наталья близко общалась с Юлий, сестрой Рустама. Девушка часто звонила Юле, жаловалась на поступки Рустама.

— Это неоднократно было при мне. Юля говорила ей: «Беги куда подальше и держись от него подальше, ничего хорошего ты с ним не получишь, ничего хорошего там быть не может», а на следующий день получилась эта ситуация.

Рустама, по его словам, воспитывали в полной любви. Его родители — приличные и образованные люди, многие в Тюмени (именно оттуда родом мужчина) их знают.