Октябрьский районный суд продлил содержание под стражей Рустама Фатуллаева, подозреваемого в убийстве беременной Натальи Чернышевой. Криминальный обозреватель НГС Алёна Истомина пообщалась с друзьями и родственниками Фатуллаева — они рассказали, что за день до трагедии его сестра предупреждала Наталью, что от её брата лучше держаться подальше. Почему от Фатуллаева сбежала жена с ребёнком и почему его родственники надеются на строгий приговор — читайте в материале НГС.
Решение Октябрьского суда о продлении меры пресечения Фатуллаеву, по словам адвоката потерпевших Геннадия Черкасова, вынесено по результатам судебно-психиатрической экспертизы. Семья погибшей Натальи с этой экспертизой не согласна, они собираются оспаривать результаты обследования. В пресс-службе суда подтверждают эту информацию, но уточняют, что данные о том, куда именно направили подозреваемого, являются теперь закрытыми.
— Мы с судебным решением согласны, а оспаривать будем именно заключение судебно-психиатрической экспертизы, — рассказал корреспонденту НГС Геннадий Черкасов.
«Я был очень сильно испуган»
Рустама Фатуллаева подозревают в убийстве 33-летней Натальи Чернышевой, которое произошло 27 января на Кирова в Октябрьском районе Новосибирска. Сразу после трагедии он уехал по BlaBlaCar в Омск, где пытался спрятаться в гостинице, но его задержали.
Близкие погибшей девушки рассказывают, что Наталья полгода содержала Фатуллаева — по их словам, он оказался игроманом, алкоголиком и тираном. Например, мог жестоко наказать Наталью за опоздание с работы. Девушка так сильно боялась сожителя, что оставила его в своей квартире и сбежала к случайному знакомому.
На судебном заседании по избранию меры пресечения, которое прошло в Октябрьском суде 30 января Фатуллаев признался в убийстве Натальи (мы публиковали дословную расшифровку его признания).
— Я был в состоянии аффекта и был очень сильно испуган. Когда я вышел из подъезда, то даже на кнопки телефона не мог нажимать. Попросил случайную прохожую, которую я встретил через несколько метров, набрать скорую и сказать, что во втором подъезде лежит девушка в очень плохом состоянии. На что она мне сказала: «Хорошо». И я продолжил дальше шаг. В общем, я сразу в Омск не уезжал до определённого момента.
При этом подозреваемый пояснил, что поехал в Омск не просто так — он хотел объясниться с родителями Чернышевой.
— Я уехал в Омск, но встретиться с её отцом у меня не получилось. Никаких действий, никакого давления я бы не оказывал на него, потому что я со своей виной соглашаюсь, но в остальном готов ответить на вопросы — как и из-за чего всё происходило, но подчеркну, что я не хотел, ненамеренно ударил Наталью ножом в поясницу, так как находился в состоянии аффекта и очень большого расстройства, — подчеркнул Рустам.
«Беги от него, ничего хорошего с ним не получишь»
Один из членов семьи Фатуллаевых (он попросил не указывать его имя в тексте) рассказал, что Наталья близко общалась с Юлий, сестрой Рустама. Девушка часто звонила Юле, жаловалась на поступки Рустама.
— Это неоднократно было при мне. Юля говорила ей: «Беги куда подальше и держись от него подальше, ничего хорошего ты с ним не получишь, ничего хорошего там быть не может», а на следующий день получилась эта ситуация.
Рустама, по его словам, воспитывали в полной любви. Его родители — приличные и образованные люди, многие в Тюмени (именно оттуда родом мужчина) их знают.
— Мать и отец от стыда готовы сгореть, — подчеркнул собеседник. — Он полная противоположность сестры. Все нормальные люди, заняты делом, а он... В семье не без уродов, как говорится. Я не знаю, чем он занимался вообще, по моему всю жизнь сидел на шее. То у родителей, то у девушек. Человек ничем не занимался. Доставлял только неудобства своим близким. Вот он в принципе и проявил себя в конечном итоге.
Сбежавшая жена и долги в Тюмени
Знакомые Рустама рассказали, что он толком никогда нигде не работал. Но деньги любил и находил их обычно не совсем законными методами. Из Тюмени подозреваемый не просто уехал, а «сбежал от тюменских ребят».
В Сибири он познакомился с девушкой, у них родился ребёнок — но пара быстро расталась. Рустам избегал вопросов о том, почему семейная жизнь с этой девушкой у него не сложилась.
— Они быстро разошлись с бывшей женой, девочка сбежала, не просто так, — считает родственник Рустама. Ребёнку пятый год, родители ей помогают. Эта девочка часто бывает у нас и живёт у нас. Для нас этот ребёнок — это родной племянник, который дружит с моими детьми.
Друзья Рустама рассказывают, что после знакомства с Натальей он старался представить её всем знакомым, говорил о том, какая она замечательная. Но в последнее время всё чаще жаловался на свою возлюбленную.
— С его слов, она его обманывала, и он из-за ревности злился, видимо, поэтому и начал выпивать, — вспоминает приятель подозреваемого. — Но он жил за её счёт, жил в её квартире. И сделал такое. Видимо, из-за того, что он её в чём-то подозревал, бросил работу и съехал с катушек. Но это всё не оправдывает его поступка.
Родственник Рустама подчёркивает, что семья Фатуллаевых хочет, чтобы Рустам понёс наказание в полном объёме.
— Оправдывать его будем, что ли? — недоумевает собеседник. — Такое горе что с той, что с другой стороны... Как бы хотелось родителям извиниться перед родителями Натальи. Что эти извинения сейчас дадут? Если у отца инфаркт чуть не случился. Они готовы сквозь землю провалиться от стыда. Адекватные, нормальные люди, порядочные. Что они должны сказать? Чтобы он не сидел и не нёс ответственность? Пусть отвечает за свои поступки. Может быть, в глубине души какая-то надежда есть, что тюрьма его исправит.
Ранее НГС вспоминал самые громкие убийства в Новосибирске из-за ревности. После преступлений убийцы заявляли об исчезновении жён. А жертвами ревности становились даже политики.