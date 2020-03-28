В некоторых компаниях на вопрос корреспондента НГС о том, как сотрудникам дался переход на удалённую работу и как в связи с пандемией опустели их офисы, откровенно признались, что специалисты с рабочих мест почти не уходили. Сейчас на удалёнке у них работает не более 10–15% сотрудников, а потому фотографий из пустующих офисов они нам не прислали.

А вот в компании «Электронный город» к карантину и всей ситуации, связанной с коронавирусом, подошли основательно и серьезно: даже день рождения компании — 1 апреля — планируют отмечать в онлайн-режиме.