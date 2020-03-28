Коронавирус совершил невозможное и выгнал с насиженных рабочих мест даже заядлых трудоголиков. Тот, кто ещё недавно не воспринимал удалённую работу серьёзно, теперь пытается приноровиться к новому формату, ну а офисы компаний изменились почти до неузнаваемости. Впрочем, в некоторых ещё теплится жизнь — часть специалистов продолжают ходить на работу. Мы узнали, как выглядят опустевшие офисы больших компаний Новосибирска, где теперь вместо привычной рабочей суеты встречает странная тишина. А заодно напоминаем, что в это непростое время лучше последовать примеру других — отсидеться дома и по возможности перевести работу в онлайн-режим.
В некоторых компаниях на вопрос корреспондента НГС о том, как сотрудникам дался переход на удалённую работу и как в связи с пандемией опустели их офисы, откровенно признались, что специалисты с рабочих мест почти не уходили. Сейчас на удалёнке у них работает не более 10–15% сотрудников, а потому фотографий из пустующих офисов они нам не прислали.
А вот в компании «Электронный город» к карантину и всей ситуации, связанной с коронавирусом, подошли основательно и серьезно: даже день рождения компании — 1 апреля — планируют отмечать в онлайн-режиме.
В Tele2 отменили все служебные командировки и приостановили проведение публичных мероприятий.
В Зарплате.ру говорят, что многие сотрудники перешли на удалёнку сразу после объявления пандемии. А 25 марта компания провела «учения» и отправила всех 270 человек в нескольких городах России домой.
— Мы заранее подготовили инфраструктуру, написали правила, собрали лучшие лайфхаки для удалённой работы. И в итоге менее 5% всех сотрудников приехали в офис, так как у них возникли непредвиденные трудности в работе из дома или необходимость присутствия в офисе, — рассказала Вера Бабикова, пресс-секретарь Зарплаты.ру.
В компании Magora Systems (3 офиса в разных городах, более 100 сотрудников в штате) удалённый формат работы первыми попробовали работники питерского офиса — они ушли работать домой ещё в прошлый четверг. А сотрудники новосибирского офиса, как говорят в пресс-службе компании, а это более 50 человек, не работают в офисе с этой недели.
С 23 марта Центр обслуживания клиентов Сибирской генерирующей компании полностью перешёл на дистанционный режим работы. И хоть посетителей здесь больше нет, работа по-прежнему не останавливается.
Изменения коснулись и офиса разработчиков НГС. Место, которое обычно никогда не пустует, всю неделю выглядит примерно вот так.
Редакция НГС по определению пустовать не может, но некоторые наши коллеги ещё с прошлой недели пробуют для себя дистанционный формат работы.
Ограничительные меры уже с 28 марта будут действовать в новосибирских заведениях общепита. Корреспондент НГС узнал у рестораторов и владельцев баров, как они будут адаптироваться к новым мерам и что думают о запрете работы.
До этого мы публиковали чек-лист для работы дома — соблюдайте эти 8 пунктов, и ваш день будет продуктивным.
Наша коллега Лена Штань (между прочим директор по развитию коммерческого контента), которая перешла на удаленную работу, дала классные советы тем, кто готовится к самоизоляции. Почитайте её колонку.
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