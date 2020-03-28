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Тема дня Два новых случая коронавируса в Новосибирске
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Новосибирские офисы еще на прошлой неделе начали стремительно пустеть&nbsp;

Новосибирские офисы еще на прошлой неделе начали стремительно пустеть 

Коронавирус совершил невозможное и выгнал с насиженных рабочих мест даже заядлых трудоголиков. Тот, кто ещё недавно не воспринимал удалённую работу серьёзно, теперь пытается приноровиться к новому формату, ну а офисы компаний изменились почти до неузнаваемости. Впрочем, в некоторых ещё теплится жизнь — часть специалистов продолжают ходить на работу. Мы узнали, как выглядят опустевшие офисы больших компаний Новосибирска, где теперь вместо привычной рабочей суеты встречает странная тишина. А заодно напоминаем, что в это непростое время лучше последовать примеру других — отсидеться дома и по возможности перевести работу в онлайн-режим.

В некоторых компаниях на вопрос корреспондента НГС о том, как сотрудникам дался переход на удалённую работу и как в связи с пандемией опустели их офисы, откровенно признались, что специалисты с рабочих мест почти не уходили. Сейчас на удалёнке у них работает не более 10–15% сотрудников, а потому фотографий из пустующих офисов они нам не прислали.

А вот в компании «Электронный город» к карантину и всей ситуации, связанной с коронавирусом, подошли основательно и серьезно: даже день рождения компании — 1 апреля — планируют отмечать в онлайн-режиме.

Все совещания и планёрки в «Электронном городе» с этой недели проводятся онлайн

Все совещания и планёрки в «Электронном городе» с этой недели проводятся онлайн

Но, как рассказал руководитель службы управления брендом Дмитрий Мишин, несмотря на то, что отток людей всё же есть, офисы опустели частично

Но, как рассказал руководитель службы управления брендом Дмитрий Мишин, несмотря на то, что отток людей всё же есть, офисы опустели частично

А вот коридоры в «Электронном городе» действительно выглядят безлюдными

А вот коридоры в «Электронном городе» действительно выглядят безлюдными

В Tele2 отменили все служебные командировки и приостановили проведение публичных мероприятий.

В компании говорят, что&nbsp;все сотрудники имеют возможность работать из дома и, судя по этой фотографии, этой возможностью воспользовались многие

В компании говорят, что все сотрудники имеют возможность работать из дома и, судя по этой фотографии, этой возможностью воспользовались многие

Уже привычное фото из безлюдного коридора

Уже привычное фото из безлюдного коридора

В Зарплате.ру говорят, что многие сотрудники перешли на удалёнку сразу после объявления пандемии. А 25 марта компания провела «учения» и отправила всех 270 человек в нескольких городах России домой.

— Мы заранее подготовили инфраструктуру, написали правила, собрали лучшие лайфхаки для удалённой работы. И в итоге менее 5% всех сотрудников приехали в офис, так как у них возникли непредвиденные трудности в работе из дома или необходимость присутствия в офисе, — рассказала Вера Бабикова, пресс-секретарь Зарплаты.ру.

Вот так выглядит офис компании, если там работает всего 5% сотрудников от общего числа

Вот так выглядит офис компании, если там работает всего 5% сотрудников от общего числа

После таких учений, говорят в пресс-службе, компания может перейти на удалёнку максимально быстро

После таких учений, говорят в пресс-службе, компания может перейти на удалёнку максимально быстро

В компании Magora Systems (3 офиса в разных городах, более 100 сотрудников в штате) удалённый формат работы первыми попробовали работники питерского офиса — они ушли работать домой ещё в прошлый четверг. А сотрудники новосибирского офиса, как говорят в пресс-службе компании, а это более 50 человек, не работают в офисе с этой недели.

«Со следующей недели мы просим максимально по возможности остаться работать из дома», — говорят в пресс-службе. Но работники уже сейчас начали пользоваться этим советом<br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]-->

«Со следующей недели мы просим максимально по возможности остаться работать из дома», — говорят в пресс-службе. Но работники уже сейчас начали пользоваться этим советом

Наверное, эта комната, где с радостью проводят время офисные работники, ещё никогда не была настолько пустой как сейчас

Наверное, эта комната, где с радостью проводят время офисные работники, ещё никогда не была настолько пустой как сейчас

Пожалуй, так мог бы выглядеть настоящий офисный постапокалипсис

Пожалуй, так мог бы выглядеть настоящий офисный постапокалипсис

С 23 марта Центр обслуживания клиентов Сибирской генерирующей компании полностью перешёл на дистанционный режим работы. И хоть посетителей здесь больше нет, работа по-прежнему не останавливается.

Ещё одно место, которое непривычно видеть таким пустым

Ещё одно место, которое непривычно видеть таким пустым

Хотя с этого ракурса, казалось бы, ничего не поменялось

Хотя с этого ракурса, казалось бы, ничего не поменялось

Изменения коснулись и офиса разработчиков НГС. Место, которое обычно никогда не пустует, всю неделю выглядит примерно вот так.

Жизнь офиса замерла, но точно не остановилась — разработчики продолжают работать на удалёнке

Жизнь офиса замерла, но точно не остановилась — разработчики продолжают работать на удалёнке

Редакция НГС по определению пустовать не может, но некоторые наши коллеги ещё с прошлой недели пробуют для себя дистанционный формат работы.

В отделе новостей пустых кресел тоже стало больше, но редакторское не пустует (кстати, попробуйте его найти)

В отделе новостей пустых кресел тоже стало больше, но редакторское не пустует (кстати, попробуйте его найти)

В любом случае, редакция (удалённо или нет) продолжает работать для вас, чтобы мы с вами получали самую свежую информацию

В любом случае, редакция (удалённо или нет) продолжает работать для вас, чтобы мы с вами получали самую свежую информацию

Ограничительные меры уже с 28 марта будут действовать в новосибирских заведениях общепита. Корреспондент НГС узнал у рестораторов и владельцев баров, как они будут адаптироваться к новым мерам и что думают о запрете работы.

До этого мы публиковали чек-лист для работы дома — соблюдайте эти 8 пунктов, и ваш день будет продуктивным.

Наша коллега Лена Штань (между прочим директор по развитию коммерческого контента), которая перешла на удаленную работу, дала классные советы тем, кто готовится к самоизоляции. Почитайте её колонку.

Интересно почитать и колонку предпринимателя — Артем Рахмеев рассказал, какие возможности открыл кризис.

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коронавирус в Новосибирскеофисыработа
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