Если верить статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, дети и подростки меньше остальных заражаются новым коронавирусом. Ученые проанализировали больше 70 тысяч случаев заболеваемости COVID-19 и выяснили, что на возрастные категории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 приходится всего по 1% от общего числа инфицированных. Но это совсем не значит, что детям и подросткам можно безнаказанно разгуливать по улицам, ничего не опасаясь.
Дети правда вне опасности?
По данным ВОЗ, заразиться новым коронавирусом можно в любом возрасте. Только у пожилых людей и людей, больных определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), риск развития тяжелых форм инфекции значительно выше. Дети значительно реже попадают в болезненную статистику, но прежде всего из-за того, что иммунная система человека с годами ослабевает и становится более восприимчивой к штаммам. К тому же в юном возрасте гораздо меньше хронических заболеваний, которые и становятся причиной осложнений, у детей почти нет клеток, которые принимают вирус.
— Вирус обладает определенным свойством: он садится не на все клетки. На них есть определенные рецепторы, которые хорошо связываются с белком вируса. Этих клеток не так уж и много в верхних дыхательных путях. Есть предположение, что у детей таких клеток практически нет, поэтому дети практически не могут заразиться, — объясняет главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова.
Но если вы думаете, что ребенок не попадает в группу риска, потому что на генном уровне защищен от коронавируса, вам просто кажется. Просто они переносят болезнь гораздо легче.
— Дети болеют легко, для них характерны легкие и нетипичные симптомы. У детей очень часто возникают рвота и диарея, — говорит врач-педиатр Евгений Комаровский. — Детей в очаге нужно обследовать при любых, даже непонятных симптомах: изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом — это может быть признаком коронавирусной инфекции.
При этом у коронавируса нет особенной клинической картины, а у детей вообще может не проявляться никаких симптомов заболевания.
Дети могут быть переносчиками?
Именно во многом благодаря тому, что у них не проявляется никаких симптомов заболевания, дети становятся идеальными скрытыми переносчиками вируса. Об этом говорят исследования опять же китайских ученых. Эксперты из детского центра в Гуанчжоу диагностировали 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет из семей, где отмечались случаи заражения коронавирусом. Десять из них были инфицированы, но ни у одного не было ни лихорадки, ни повышенной температуры, ни боли в мышцах и слабости. Также, в отличие от взрослых, у детей не зафиксировали затрудненного дыхания или осложнений в виде пневмонии.
— Дети сами неплохо переносят коронавирусную инфекцию, они ее практически не ощущают, но при этом являются источником для передачи коронавирусной инфекции, например своим бабушкам и дедушкам. — говорит главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина.
Продлили каникулы в школе — к бабушкам и дедушкам детей лучше не отводить, потому что для пожилых людей это может быть реальной опасностью.
Оксана Драпкина, главный терапевт РФ
Даже когда вам кажется, что ребенок вне опасности, не забывайте об элементарных средствах защиты и гигиены. Хотя бы следите, чтобы они чаще мыли руки.
Чем еще помочь ребенку?
Специалисты ВОЗ отмечают, что карантин и вообще вся эта ситуация с коронавирусом могут вызвать стресс у детей. И это представляет даже большую опасность, чем инфекция. Они могут настойчиво требовать внимания взрослых, становиться тревожными, замкнутыми, неприветливыми или избыточно оживленными. Если вы заметили похожие изменения в поведении ребенка, то вот несколько дельных советов от экспертов:
- отвечайте на подобные реакции ребенка позитивно, узнайте, что его беспокоит, и окружите любовью и вниманием;
- старайтесь проявлять любовь и внимание больше чем обычно;
- прислушивайтесь к ребенку, проявляйте доброту и приободряйте его;
- чтобы отвлечь ребенка, старайтесь придумывать для него игры и интересные занятия.
Ребенок должен находиться в контакте с родственниками. Хотя бы по телефону. Поддерживайте его и заведите график, в котором есть место обучению, играм и отдыху. Не бойтесь на доступном языке рассказать ребенку о ситуации и возможном развитии событий. И главное — не паникуйте и не верьте мифам.