

— Вирус обладает определенным свойством: он садится не на все клетки. На них есть определенные рецепторы, которые хорошо связываются с белком вируса. Этих клеток не так уж и много в верхних дыхательных путях. Есть предположение, что у детей таких клеток практически нет, поэтому дети практически не могут заразиться, — объясняет главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова.



Но если вы думаете, что ребенок не попадает в группу риска, потому что на генном уровне защищен от коронавируса, вам просто кажется. Просто они переносят болезнь гораздо легче.



— Дети болеют легко, для них характерны легкие и нетипичные симптомы. У детей очень часто возникают рвота и диарея, — говорит врач-педиатр Евгений Комаровский. — Детей в очаге нужно обследовать при любых, даже непонятных симптомах: изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом — это может быть признаком коронавирусной инфекции.



При этом у коронавируса нет особенной клинической картины, а у детей вообще может не проявляться никаких симптомов заболевания.

